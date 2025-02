Lisa (BLACKPINK) hóa điên

Sáng 27/2 (giờ Việt Nam), Lisa (BLACKPINK) đã có buổi livestream cùng YouTube Music và Playstation để mừng ra mắt album ALTER EGO tại Los Angeles, Mỹ. Trong hơn 1 tiếng của buổi livestream, em út BLACKPINK đã chia sẻ nhiều điều thú vị xoay quanh album cũng như về 5 bản ngã của cô trong ALTER EGO. Đặc biệt ở cuối buổi livestream, Lisa còn khiến người hâm mộ phấn khích khi tung ra teaser Fxck Up The World - sản phẩm hợp tác cùng rapper người Mỹ Future.

Clip teaser Fxck Up The World - Lisa (BLACKPINK)

Chỉ vừa hé lộ khoảng 15 giây nhưng Lisa đã khiến MXH bùng nổ với tạo hình "hóa điên" chưa chưa từng có. Theo đó, teaser Fxck Up The World mang đến hình ảnh nàng em út BLACKPINK với tạo hình điên cuồng, nổi loạn tột độ. Teaser mở ra một căn phòng mang màu sắc u ám với những vết sơn đỏ nguệch ngoạc mang cảm giác vô cùng ớn lạnh.

Đặc biệt khi Lisa xuất hiện, nụ cười "rợn người" của cô nàng cùng mái tóc rối bời làm người xem liên tưởng đến những "bệnh nhân tâm thần" muốn nổi loạn trong những thước phim kinh dị. Phát sóng teaser trong buổi livestream, dù chỉ là đoạn clip ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến hàng trăm khán giả trong khán phòng vỡ òa, hò reo và mong chờ MV được "thả xích".

Hình ảnh Lisa trong teaser khiến nhiều người "ớn lạnh"

Nụ cười "rợn người" cùng bàn tay đầy máu của Lisa

Phản ứng phấn khích của các khán giả có mặt trong buổi livestream khi xem teaser

Fxck Up The World là dự án kết hợp cùng rapper từng giành giải Grammy - Future. Trước đó trên kênh TikTok cá nhân, Lisa đã tung ra đoạn clip "nhá hàng" cho ca khúc này hứa hẹn một sản phẩm đậm chất Hip-hop mang tính thần của sự nổi loạn, tự do và khẳng định bản thân. Bên cạnh đó trong buổi livestream trước thềm album ALTER EGO, Lisa nhắc đến việc bản thân cô và người hâm mộ rất buồn khi album bị leak trên MXH dù chưa phát hành. Tuy nhiên, ở cuối livestream, Lisa bất ngờ leak luôn toàn bộ ca khúc Lifestyle như một động thái "đáp trả" hacker.