Bức ảnh gây “nóng mắt” của Lisa

Mới đây, Lisa (BLACKPINK) đã tổ chức buổi tiệc listening party album ALTER EGO - full album đầu tay trong sự nghiệp tại London (Anh). Sự kiện có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn trong làng nhạc cũng như những khách mời, bạn bè thân thiết của em út BLACKPINK.

Đáng chú ý, tại buổi tiệc lần này Lisa diện 2 bộ cánh outfit để phù hợp với từng bối cảnh của sự kiện. Trong đó, bức ảnh đang khiến cộng đồng mạng truyền tay trên MXH chính là khoảnh khắc Lisa trò chuyện với Josh Binder - một luật sư âm nhạc danh tiếng.

Trong bức ảnh này, cô nàng diện outfit mang phong cách cyberpunk với chiếc áo khoác da nâu dáng dài cùng phần cầu vai tạo điểm nhấn cá tính. Đặc biệt, outfit còn trở thành đề tài tranh luận trên MXH khi Lisa mặc chiếc quần xuyên thấu táo bạo để lộ vòng 3 nóng bỏng.

Không chỉ thế, trong bức hình được chụp chính diện, outfit thiết kế để lộ quần bảo hộ hình "tam giác" ở vị trí nhạy cảm càng khiến nhiều người không khỏi “nóng mắt” bởi, dù đây là buổi tiệc kín nhưng outfit này vẫn được cho là gợi cảm quá đà, không phù hợp với hình ảnh của nữ idol sở hữu lượng fan “khủng” bao gồm cả trẻ nhỏ.

Outfit của Lisa trong buổi tiệc listening party tại London, Anh

Trang phục thiết kế nhạy cảm gây nhiều tranh cãi

Outfit thứ hai trong bữa tiệc được Lisa diện là bộ cánh đen ren ôm trọn đường cong quyến rũ

Trên thực tế, đây là trang phục của KNWLS, một thương hiệu thời trang thuộc London (Anh) có trị giá hơn 1,2 nghìn đô (khoảng hơn 31 triệu VNĐ). Trong hình ảnh được nhà mốt đăng tải, chiếc quần được thiết kế bằng vải màu nâu với chi tiết cut-out táo bạo. Đây cũng là kiểu dáng trang phục thường thấy trên sàn runway hoặc các concept thời trang đặc biệt nhưng khi mang ra đời thực thì outfit này dễ bị hiểu sai và gây tranh cãi.

Trang phục của Lisa mặc trong listening party đến từ nhà mốt KNWLS

Trước đó, Lisa cũng gây tranh cãi với lyrics 18+ khiến nhiều người “đỏ mặt” trong ca khúc Elastgirl - một sản phẩm nằm trong album ALTER EGO. Theo đó trong ca khúc này, Lisa thể hiện câu hát: “Stretch me, stretch me out. Flex me, flex me now. Baby, watch me drop it down. I can bend and make it bounce. I'm a elastic girl, try it on me. I'm flexible. Wrap my body right round your world”.

(Tạm dịch) Kéo giãn em ra đi, Uốn cong em ngay nào. Baby, nhìn em hạ xuống này. Em có thể uốn cong mình rồi nảy lên lại. Em là cô gái dẻo dai, cứ thử đi. Quấn lấy anh, ôm trọn cả thế giới này.

Nhiều người cho rằng đây là lyrics mô tả khung cảnh ân ái giữa một cặp đôi nam nữ. Điều này khiến không ít người cho rằng ca khúc mang khuynh hướng 18+ và không phù hợp với hình ảnh trước đây của Lisa. Tuy nhiên, một số fan lại ủng hộ, cho rằng Lisa đang thể hiện sự trưởng thành và cá tính nghệ thuật riêng biệt để thoát khỏi hình tượng cũ.

Lyrics video Elastgirl - Lisa (BLACKPINK)