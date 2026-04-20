Lineage W ấn định ngày ra mắt game thủ Việt Nam

Tối ngày 18/4 vừa qua, cộng đồng game thủ Việt đã có một đêm không ngủ khi siêu phẩm nhập vai Lineage W chính thức có màn chào sân đầy ấn tượng tại sự kiện showcase được tổ chức ở GEM Center, TP.HCM. Dưới sự "cầm trịch" của NCV Games, liên doanh đình đám giữa ông lớn NC và VNGGames, sự kiện giới hạn này đã mang đến một không gian vô cùng sang trọng và đậm chất sử thi. Khách mời không chỉ được đắm chìm trong bầu không khí tráng lệ mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng, chụp ảnh cùng chiếc áo choàng tinh xảo của class Quân Chủ. Bên cạnh đó, hàng loạt đặc quyền như ưu tiên tạo nhân vật sớm, nhận quà lưu niệm độc quyền và chiêm ngưỡng dàn PC giới hạn.

Lineage W mang đến một sự kiện hoành tráng trước khi ra mắt game thủ Việt và Đông Nam Á

Điểm nhấn quan trọng nhất của đêm sự kiện chính là phần chia sẻ tâm huyết từ ông Bae Jung Yong, CEO của NCV Games về định hướng phát triển Lineage W tại thị trường Đông Nam Á. Khác với việc bê nguyên xi bản gốc áp dụng máy móc, phiên bản SEA được "đo ni đóng giày" để giải quyết triệt để những trở ngại đặc thù của game thủ khu vực. Rào cản ngôn ngữ giờ đây không còn là nỗi lo khi tính năng dịch tự động được tích hợp sâu, giúp người chơi từ nhiều quốc gia dễ dàng giao tiếp và lập liên minh. Tính năng cày game ngoại tuyến cũng là một điểm sáng, cho phép người chơi không bị thọt cấp ngay cả khi tắt máy để làm việc. Kết hợp cùng nền tảng PURPLE Client ưu việt, game thủ có thể trải nghiệm mượt mà trên cả PC lẫn di động và quản lý nhân vật từ xa một cách linh hoạt.

Ông Bae Jung Yong, CEO của NCV Games chia sẻ về định hướng phát triển Lineage W tại thị trường Đông Nam Á

Mang trong mình trọn vẹn di sản của thương hiệu huyền thoại, Lineage W vẫn giữ nguyên cốt lõi xoay quanh bốn yếu tố tạo nên tên tuổi là chiến trường, huyết thệ, hy sinh và danh dự. Những giá trị này hứa hẹn kiến tạo nên một thế giới ảo nơi sự gắn kết và tinh thần anh em vào sinh ra tử được đặt lên hàng đầu. Trong khuôn khổ phần giao lưu, sự xuất hiện của nhà báo Vũ Bằng từ Báo Thanh Niên và huyền thoại làng game Chim Sẻ Đi Nắng đã mang đến những góc nhìn đầy lạc quan về tựa game. Các khách mời đều tin tưởng rằng, với sự hậu thuẫn của công nghệ hiện đại, Lineage W sẽ biến giấc mơ về một liên minh sức mạnh xuyên quốc gia của cộng đồng game thủ Đông Nam Á.

Khách mời chia sẻ về Lineage W tại sự kiện

Khép lại đêm sự kiện đầy cảm xúc, đại diện NCV Games đã chính thức dội "bom tấn" khi công bố ngày 27/5 tới đây sẽ là thời điểm Lineage W mở cửa đón người chơi toàn khu vực. Lời hẹn này không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn tất khâu chuẩn bị khắt khe mà còn là món quà ý nghĩa tri ân sự mong chờ của hàng triệu người hâm mộ.

Hiện tại, game thủ đã có thể đăng ký sớm Lineage W trên cả ba nền tảng iOS, Android và PC.