Đế chế NK sụp đổ: FPT Polytechnic tạo nên cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu FVPL Spring 2026

Đêm 19/4 vừa qua, cộng đồng đam mê thể thao điện tử Việt Nam đã được chứng kiến một cơn địa chấn thực sự tại trận chung kết tổng giải đấu FVPL Spring 2026. Chấm dứt chuỗi ngày thống trị tuyệt đối của nhà đương kim vô địch NK, tập thể FPT Polytechnic đã tạo nên một hành trình leo tháp ngoạn mục bậc nhất trong lịch sử bộ môn EA Sports FC Online. Từ vị thế đầy rủi ro khi bị đẩy xuống nhánh thua, đội tuyển này đã kiên cường vượt qua hàng loạt những thế lực sừng sỏ nhất để chính thức bước lên ngôi vương mới FC Online nước nhà.

FPT Polytechnic nâng cao chiếc cúp vô địch FVPL Spring 2026

Hành trình chạm đến chiếc cúp vô địch của FPT Polytechnic không hề trải hoa hồng khi họ phải đối đầu với một kịch bản sinh tử vô cùng khốc liệt. Khởi đầu từ những trận đấu nghẹt thở ở bán kết nhánh thua trước Takio, một cái tên nổi tiếng với tinh thần thi đấu ngoan cường, FPT Polytechnic đã thể hiện bản lĩnh vững vàng để giành quyền đi tiếp. Ngay sau đó, họ tiếp tục biến đương kim vô địch NK thành cựu vương bất chấp nỗ lực trẻ hóa lực lượng của đối thủ.

Cuối cùng, trong trận chung kết lịch sử, sức trẻ, kỷ luật chiến thuật nghiêm ngặt và sự bùng nổ đúng lúc đã giúp FPT Polytechnic khuất phục hoàn toàn Star Galaxy, một tập thể vốn được đánh giá rất cao về tính gắn kết và kinh nghiệm chinh chiến lâu năm.

Sau khi biến NK trở thành cựu vương, FPT Polytechnic tiếp tục đánh bại Star Galaxy để lên ngôi vô địch

Chiến thắng mang tính biểu tượng này không chỉ đến từ kỹ năng cá nhân xuất chúng mà còn là kết quả của khả năng thích ứng siêu việt với những thay đổi mang tính bước ngoặt của mùa giải năm nay, đúng như thông điệp “KICK OFF YOUR FANTASY - PROVE YOUR POWER” của FVPL Spring 2026. Mùa giải này cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới, đề cao sức mạnh tập thể và sự phối hợp chiến thuật thay vì phụ thuộc vào cá nhân. Mỗi đội tuyển bước vào mùa giải không chỉ để thi đấu mà còn để khẳng định bản lĩnh, tinh thần đồng đội và khát vọng chinh phục đỉnh cao.

Khoảnh khắc đáng nhớ của tập thể đội tuyển FPT Polytechnic

FVPL Spring 2026 áp dụng cơ chế cấm chọn cầu thủ hoàn toàn mới và đặc biệt là tăng độ khó của trận chung kết lên thể thức BO7 đầy căng thẳng. Trong bối cảnh lối chơi phụ thuộc vào cá nhân không còn đất diễn, FPT Polytechnic đã giải quyết hoàn hảo bài toán chiến thuật, tận dụng tối đa những tinh chỉnh về gameplay để tạo ra một lối đá biến hóa khôn lường. Chức vô địch đầu tiên trong lịch sử này chính là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của sự đoàn kết và tư duy chiến thuật đỉnh cao, chính thức định hình lại bản đồ quyền lực của giải đấu.