Liên tục bị tiêu chảy, bác sĩ sốc nặng khi nội soi cho bé gái

Phòng khám FMC đã công bố hình ảnh và cảnh báo về ký sinh trùng được phát hiện ở một bệnh nhân 12 tuổi sau khi xuất hiện các triệu chứng và được nội soi.

Sau khi tiến hành nội soi, các bác sĩ vô cùng sốc khi phát hiện một số lượng giun tóc rất lớn. Bệnh nhân nhập viện vì tiền sử mệt mỏi và tiêu chảy trong 1 tuần. Phân lỏng 3-4 lần một ngày, có lẫn chất nhầy và máu.

Cách đây 11 tháng, bệnh nhi đã từng có các triệu chứng tương tự và đã được điều trị bằng kháng sinh. Khám sức khỏe cho thấy bệnh nhi tỉnh táo nhưng bị suy dinh dưỡng nặng. Chiều cao và cân nặng đều dưới bách phân vị thứ ba. Bé có biểu hiện xanh xao nghiêm trọng, ngón chân cong và bàn chân sưng. Bé thở nhanh và nhịp tim nhanh.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy tình trạng thiếu máu do thiếu sắt nghiêm trọng (hemoglobin 1.3 g/dL) và giảm albumin máu, nhưng chức năng tim, thận và gan bình thường.

Bác sĩ nghi ngờ đây có thể là bệnh viêm ruột nên đã gửi mẫu phân đi xét nghiệm và phát hiện số lượng lớn đại thực bào và trứng giun tóc.

Sau khi điều trị, bệnh nhân được nội soi đại tràng sigma và phát hiện một số lượng lớn giun tóc ký sinh trong niêm mạc trực tràng và đại tràng. Niêm mạc ruột bị đỏ và viêm đặc trưng, được mô tả là "trực tràng bánh dừa" - một dấu hiệu điển hình của nhiễm giun tóc nặng.

Kết quả sinh thiết xác nhận nhiễm trùng Trichuris trichiura, do đó chẩn đoán được đưa ra là hội chứng kiết lỵ Trichuris.

Bệnh nhân đã được điều trị và bổ sung dinh dưỡng. Khi tái khám sau 6 tháng, các triệu chứng đã cải thiện, sự thèm ăn đã trở lại và không còn tình trạng thiếu máu.

Hội chứng lỵ do Trichuris xảy ra do một số lượng lớn giun tóc trong ruột gây ra tiêu chảy, mót rặn, thiếu máu do thiếu sắt và chậm phát triển, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ. Bệnh thường gặp ở các vùng nhiệt đới, đặc biệt là châu Á, nơi môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trứng giun.

Nhiễm trùng xảy ra do nuốt phải trứng ký sinh trùng bị nhiễm bệnh. Ấu trùng sẽ bám vào niêm mạc đại tràng, gây tổn thương mô và kích thích phản ứng miễn dịch.