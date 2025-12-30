Lịch chuyển tiền cho người nhận trợ cấp BHXH, lương hưu tháng 1/2026

Theo BHXH Việt Nam, kỳ nghỉ lễ năm nay áp dụng từ thứ Tư, 1/1 đến thứ Bảy, 4/1, đồng thời hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang nghỉ bù thứ Bảy (10/1). Vì vậy, việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH ở 34 tỉnh, thành trên cả nước sẽ được điều chỉnh để phù hợp với lịch nghỉ lễ. Người dân được khuyến nghị theo dõi thông báo cụ thể từ cơ quan BHXH địa phương để không bỏ lỡ kỳ chi trả.

Tại Hà Nội, theo Người lao động, BHXH dự kiến chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho cả hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân và nhận tiền mặt từ ngày 6 - 10/1/2026.

Mỗi ngày, các điểm chi trả tiền mặt sẽ bố trí ít nhất 6 giờ phục vụ để đảm bảo tất cả người hưởng nhận tiền đầy đủ. Riêng các điểm giao dịch dịch vụ chi trả sẽ phát tiền mặt từ ngày 12 - 25/1/2026, do ngày 11/1 rơi vào Chủ nhật nên không làm việc.

Thống kê tháng 12/2025, Hà Nội có hơn 606.000 người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, với tổng số tiền chi trả hơn 4.200 tỉ đồng, trong đó gần 99,5% nhận qua tài khoản cá nhân.

Theo báo Tin tức và Dân tộc, đại diện BHXH TP.HCM cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tháng nhưng do Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày nên việc chuyển khoản sẽ bắt đầu vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau nghỉ lễ là ngày 5/1, tức thứ hai đầu tuần.

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP.HCM, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10/1/2026.

Trong khi đó các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12/1 đến 25/1/2026.

Theo quy định hiện hành, lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng thường được chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng. Nếu trùng với ngày nghỉ lễ, cơ quan BHXH sẽ điều chỉnh để chi trả ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ. Quy định này nhằm đảm bảo người hưởng nhận tiền đầy đủ, đúng hạn, tránh gián đoạn sinh hoạt trong dịp đầu năm mới.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP năm 2025. Theo đó, các tỉnh bị ảnh hưởng như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng sẽ nhận chi trả gộp ba tháng lương hưu và trợ cấp BHXH. Cụ thể, bốn tỉnh gồm Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng sẽ nhận gộp ba tháng (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Mục tiêu là giúp người hưởng ổn định tài chính, khắc phục hậu quả thiên tai và chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2026.

Tóm lại, người dân nhận lương hưu và trợ cấp BHXH cần lưu ý, với hình thức chuyển khoản qua tài khoản cá nhân, tiền sẽ được chi trả từ 5/1 - 12/1/2026; nhận tiền mặt tại điểm chi trả từ 12/1 - 25/1/2026; các tỉnh bị thiên tai sẽ nhận chi trả gộp ba tháng ngay trong kỳ chi trả tháng 12/2025. Việc theo dõi thông báo từ cơ quan BHXH địa phương sẽ giúp người hưởng chủ động và nhận đúng lịch chi trả, tránh nhỡ kỳ quan trọng đầu năm mới.

(Tổng hợp)