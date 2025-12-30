Showbiz Việt có 1 cái tên bí ẩn: Đang đẹp trai lẫy lừng bỗng trở nên hốc hác rồi cạo đầu, giờ sống ra sao?

Rocker Nguyễn vốn là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ, được yêu thích bởi vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Anh cũng được đánh giá là “nam thần” đa tài của showbiz Việt khi có thể hoạt động trong nhiều vai trò từ người mẫu, ca sĩ đến diễn viên.

Tuy nhiên vài năm trở lại đây, Rocker Nguyễn có phần kín tiếng, không còn hoạt động năng nổ như trước. Trên các nền tảng mạng xã hội của mình, Rocker Nguyễn không có bài đăng mới, thậm chí trên Instagram, anh chàng không cập nhật một bức hình nào, tài khoản “trống trơn”.

Rocker Nguyễn

Tài khoản Instagram của anh chàng không có bài viết nào

Song thực tế, Rocker Nguyễn vẫn thỉnh thoảng đăng tải story. Mới đây nhất, Rocker chia sẻ hình ảnh đang ôm hôn một cô gái có vóc dáng cao ráo, gợi cảm trong không gian sang trọng. Bên cạnh đó, anh còn dành nhiều lời ngọt ngào để “đánh dấu chủ quyền” với cô gái này. Dù không tiết lộ diện mạo bạn gái nhưng nhiều người nhận xét cả hai rất xứng đôi. Thế nhưng đáng chú ý, story xuất hiện chưa đầy 24h, Rocker Nguyễn cũng đã “ẩn” đi khiến nhiều người tò mò.

Được biết trước đó, Rocker Nguyễn cũng đã từng chủ động chia sẻ khoảnh khắc thân mật này trên MXH. Nhiều người cho rằng, đây là hành động để anh xác nhận đã có tình yêu mới sau 3 năm chia tay và có cuộc sống hạnh phúc, bình yên.

Mới đây nhất Rocker Nguyễn đăng story tình tứ bên bạn gái

Anh chàng giữ kín diện mạo "nửa kia"

Trước đó, Rocker Nguyễn cũng khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên cô gái giấu mặt

Rocker Nguyễn, tên thật là Nguyễn Trần Hưng Long, sinh năm 1993 tại TP.HCM. Từ năm 12 tuổi, anh sang Singapore du học, sớm bộc lộ khả năng ngoại ngữ và niềm yêu thích nghệ thuật. Sau nhiều năm học tập và sinh sống ở nước ngoài, năm 2016, Rocker trở về Việt Nam và nhanh chóng gây chú ý với khán giả khi cho ra mắt ca khúc Quá Khứ Còn Lại Gì. Sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát truyền cảm và phong thái thư sinh, Rocker Nguyễn nhanh chóng chiếm được cảm tình của người hâm mộ, trở thành gương mặt sáng giá trong dàn "nam thần" của Vbiz thời điểm đó.

Bên cạnh vẻ ngoài hào nhoáng và sự nghiệp thành công thì gia thế của Rocker Nguyễn cũng không phải dạng vừa đầu. Dù chưa bao giờ công khai về gia thế của mình, nhưng mọi người đều biết anh chàng xuất thân trong gia đình kinh doanh giàu có, có BĐS nằm trên con đường thuộc vị trí đắt địa bậc nhất TP.HCM.

Tuy nhiên, con đường của Rocker cũng không mấy bằng phẳng. Dù lấn sân điện ảnh và thành công với vai nam chính trong phim Sắc Đẹp Ngàn Cân nhưng đến năm 2018, anh khiến netizen ngỡ ngàng khi lộ diện với hình ảnh gầy gò, tiều tụy, sút hơn 10kg.

Rocker Nguyễn được mệnh danh là "nam thần Vbiz" vì ngoại hình điển trai, cuốn hút

Có một thời gian dài Rocker Nguyễn ở ẩn, lộ diện với vẻ ngoài tiều tuỵ, tóc cạo sát

Thời điểm đó, Rocker Nguyễn cũng cạo đầu, luôn biểu hiện gương mặt thất thần khiến nhiều tin đồn tiêu cực bủa vây. Song, anh lên tiếng cho biết bản thân đang vật lộn với chứng trầm cảm, bất ổn tâm lý và quyết định tạm rời xa ánh đèn sân khấu để tìm lại sự cân bằng.

Sau nhiều năm ở ẩn, đầu năm 2022, Rocker Nguyễn trở lại Việt Nam với diện mạo phong độ, khỏe mạnh và tích cực hơn. Thời điểm này anh cũng xác nhận đã chia tay hot girl Hải Hà sau 2 năm bên nhau. Anh bắt đầu tái xuất nghệ thuật, tham gia một số dự án, song song duy trì công việc riêng và cuộc sống kín tiếng.

Tuy nhiên đến nay, Rocker Nguyễn hoàn toàn không hoạt động nghệ thuật, cũng không xuất hiện nhiều cả trên MXH lẫn ngoài đời.

Tổng hợp