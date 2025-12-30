Trong từng nhịp chạy của bánh xe, có một điều luôn hiện hữu: niềm tin từ người gửi được trao trọn cho người nhận. Bởi vậy mà mỗi lộ trình không chỉ là khoảng cách địa lý được thu hẹp, mà là cầu nối giữa những tấm lòng – là minh chứng cho lời hứa "Giao đúng giờ – Nhận chu toàn" mà J&T Express bền bỉ thực hiện qua từng ngày.

Chạm để bắt đầu một hành trình. Hành trình ấy được khởi nguồn từ sự tin tưởng rằng dù cách nhau hàng trăm, hàng nghìn cây số, chỉ một thao tác gửi đi cũng đủ kết nối những con người, nhiều câu chuyện và cuộc sống khác nhau. Sợi dây kết nối ấy giúp những món quà đến tay người thân đúng lúc cần, giúp những đơn hàng đầu tiên của người mới khởi nghiệp được giao trọn vẹn, giúp những lời hẹn về những điều nhỏ bé nhất cũng trở nên có ý nghĩa. Và chính vì chúng ta tin vào kết nối, nên một tương lai tươi sáng be together, better future luôn có giá trị để hướng tới.

Với những chủ shop, đặc biệt là những người bắt đầu từ con số nhỏ bé, series "Chuyện chủ shop" của J&T Express giống như một cuốn nhật ký sống động được viết bằng mồ hôi, sự bền bỉ và tình yêu mà những người làm chủ dành cho công việc kinh doanh của mình. Có người khởi đầu chỉ với vài chục đơn mỗi tháng. Tự nhập hàng, tự chụp hình, tự chăm khách, tự đóng gói – và rồi những ngày đầu tiên tự chạy đi giao những đơn hàng đầu tiên. Mỗi bước đi của họ là từng viên gạch đặt xuống cho hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân.

Nhưng điều làm hành trình ấy trở nên bền vững hơn là khi họ tìm thấy một người bạn đồng hành thật sự, người có thể giúp họ giao trọn vẹn câu chuyện thương hiệu, tối ưu vận hành, và để họ có thêm thời gian tập trung cho sản phẩm của mình. Qua series "Chuyện chủ shop", vô vàn câu chuyện đã được kể ra, như những trang nhật ký đặc biệt của người bán từ những ngày đầu khởi nghiệp, với vài chục đơn hàng, tự chuyển phát, tự xử lý phát sinh, cho tới khi tìm thấy một người bạn đồng hành giao nhận giúp họ kể trọn vẹn câu chuyện thương hiệu và tối ưu vận hành. Mỗi câu chuyện đều có chung một mẫu số: niềm tin.

Đó là hành trình chuyển tải tấm lòng, sự chỉn chu và trách nhiệm của người bán dành cho người mua. Và J&T Express là mắt xích nối kết điều đó – để câu chuyện của mỗi chủ shop được "kể" theo đúng cách họ mong muốn: nhanh, trọn vẹn và tử tế.

Nếu chủ shop là những người thổi hồn vào sản phẩm, thì các shipper chính là người mang hơi ấm của sản phẩm đó tới tận tay khách hàng. Trong dự án "Shipper 5 sao", có một điều rất đặc biệt: chỉ trong 7 tháng, đã có hơn 1.133 bài đăng trên Facebook ghi lại khoảnh khắc khách hàng khen ngợi shipper – từ thái độ phục vụ, sự tận tâm đến những hành động đơn giản nhưng đầy tử tế.

Một cốc nước mát được đưa tận tay shipper vào ngày nắng gắt. Một lời cảm ơn giản dị từ khách hàng khi nhận kịp món quà sinh nhật. Một lời khen nhỏ từ người cao tuổi sống một mình vì shipper luôn giúp họ kiểm tra hàng cẩn thận. Những khoảnh khắc ấy tưởng như rất đời thường, nhưng chính là "chất liệu" dệt nên hình ảnh của J&T Express suốt những năm qua: tận tâm trong từng giao dịch, tử tế trong từng chuyển động nhỏ.

Shipper không chỉ giao hàng. Họ giao sự yên tâm. Họ không chỉ gõ cửa một căn nhà. Họ gõ vào cảm xúc của người nhận – để mỗi cuộc gặp gỡ dù ngắn cũng đủ lan tỏa sự chân thành.

Ngay từ những ngày đầu năm 2025, J&T Express đã phát hành 8.386 voucher freeship cho khách hàng trên toàn quốc. Con số ấy không chỉ là một chiến dịch tri ân. Nó giống như một lời chúc đầu năm: mong mọi điều thuận lợi, suôn sẻ sẽ đến với từng cá nhân, từng gia đình, từng chủ shop đã tin tưởng đồng hành cùng thương hiệu. Nhưng sâu xa hơn, đây còn là những điều để ghi nhớ với chính J&T: rằng mọi nỗ lực, mọi kế hoạch, mọi dịch vụ mới ra đời đều phải xoay quanh một trục duy nhất: lắng nghe, thấu hiểu và mang tới quyền lợi thực sự thiết thực cho những người đã lựa chọn mình tất cả những năm qua.

Trong dự án "Khách hàng thành viên", J&T không chỉ trao chương trình freeship. J&T trao sự biết ơn và cam kết. Bởi đằng sau mỗi lượt ưu đãi là sự ghi nhận hành trình dài mà khách hàng đã gắn bó, là sự khẳng định rằng họ không chỉ là "người dùng dịch vụ", mà là người bạn đường trong suốt quá trình phát triển của doanh nghiệp. Sự tin cậy ấy không sinh ra trong một sớm một chiều, mà đến từ hàng triệu lần giao - nhận không sai hẹn, hàng triệu câu chuyện nhỏ được hoàn thành mỗi ngày.

Từ dự án "Khách hàng thành viên", câu chuyện chủ shop, cho tới từng bước chân của shipper 5 sao - tất cả tạo thành một mạch cảm xúc xuyên suốt: Chạm để gửi đi sự tin cậy. Và chính tinh thần ấy đã khiến hình ảnh J&T trong mắt khách hàng không chỉ là một thương hiệu với màu đỏ đặc trưng. J&T trở thành biểu tượng của sự tin tưởng, của những kết nối được gìn giữ qua thời gian, của những câu chuyện nhỏ nhưng chạm được vào trái tim.

Tiếp đà vận hành không ngừng nghỉ của hệ thống vận hành toàn quốc, tháng 1 năm 2025 Trung tâm trung chuyển mới được đầu tư mạnh mẽ với trang thiết bị hiện đại, chuẩn e-logistic tại Hà Nội đã củng cố cam kết trong lộ trình hiện đại hóa của J&T. Từ đây, mỗi kiện hàng sẽ được đưa qua nhiều lớp kiểm định, quét mã, phân loại tự động và điều phối trước khi được bàn giao cho lực lượng xe tải và đội ngũ giao nhận trên toàn quốc.

Cùng với sự đầu tư mới của hơn một nghìn xe tải, hàng nghìn thiết bị máy quét và máy in đồng bộ không chỉ là những con số tăng cường. Những đổi mới ấy là kết quả của sự quyết tâm, quy hoạch tỉ mỉ và thấu hiểu nhu cầu khách hàng, để mỗi gói hàng gửi đi không chỉ là một sản phẩm, mà là niềm tin luôn được trao trọn vẹn.

Hành trình của J&T Express bắt đầu từ những nhu cầu tưởng chừng như rất khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: ai cũng cần được lắng nghe và được hỗ trợ theo cách phù hợp nhất.

Với người dùng cá nhân, J&T mang lại tiện ích dễ dàng lên đơn, lấy hàng tận nơi miễn phí dù chỉ là 1 đơn thông qua website, fanpage, mini App Zalo... hoặc tổng đài luôn sẵn sàng hỗ trợ. Với chủ shop nhỏ, là sự đồng hành, cung cấp phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, giúp giảm áp lực kinh doanh và kiểm soát hàng hóa. Với doanh nghiệp lớn, trọng tâm là vận hành ổn định, bảo mật và linh hoạt.

Từ cá nhân tới doanh nghiệp — mỗi khách hàng là một câu chuyện riêng. J&T luôn cố gắng "chạm" đúng lúc, đảm bảo mỗi hành trình gửi – nhận đều liền mạch, tin cậy trong một hệ sinh thái dịch vụ linh hoạt và chuyên nghiệp.

Giữa nhịp chuyển động không ngừng của từng tuyến đường vận chuyển, công nghệ như một "người dẫn đường" thầm lặng giữ cho hệ thống vận hành trơn tru, chính xác và tối ưu. Hệ thống quản lý, vận hành JMS do J&T xây dựng, như bộ não trung tâm, điều phối mọi bước: từ dữ liệu khách hàng, mã vận đơn, theo dõi hành trình, đến quản lý kho.

Năm 2025, J&T đã được cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 - tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thông tin. Đây được xem là lớp khiên vững chắc bảo vệ cho dữ liệu khách hàng, bảo đảm những giá trị quý giá nhất trong mỗi hành trình gửi – nhận.

Hành trình bền vững của J&T Express bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Con số hơn 450 nhân sự trẻ được đào tạo trong chương trình "Thực tập sinh tạo nguồn" để gia nhập thị trường logistics; những cây non được trồng tại các địa điểm như Công viên Chu Văn An, U Minh Thượng - như biểu tượng cho cam kết xanh. Khi thiên tai xảy ra, những chuyến xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ cũng nhanh chóng được tổ chức gấp rút ngay trong đêm tới đồng bào vùng lũ. Gói trợ cấp nội bộ 2,5 tỷ đồng cũng kịp thời kích hoạt để hỗ trợ cho nhân viên J&T cùng gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Mỗi mảng xanh hồi sinh, mỗi chuyến xe nghĩa tình vượt lũ, là minh chứng cho tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội, không chỉ mong muốn trợ giúp khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần tích cực cho cộng đồng.

Khi những ngày cuối năm khẽ khép lại, trên những cung đường trải dài Bắc – Nam, bánh xe J&T Express vẫn miệt mài lăn đều như nhịp đập quen thuộc của cuộc sống. Dưới ánh nắng sớm, trong làn mưa vội hay giữa đêm khuya im ắng, những con người mang màu áo đỏ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình: nối dài những yêu thương, gìn giữ sự tin cậy, và trao đi những điều người gửi muốn gửi gắm.

Năm 2025 không chỉ là một dấu mốc thời gian, là bản giao hưởng của hàng triệu hành trình nhỏ bé nhưng ý nghĩa. Mỗi kiện hàng được gửi đi đều mang trong mình một câu chuyện: là cố gắng sau một mùa kinh doanh bận rộn của chủ shop; là món quà bất ngờ cho người thương; là hy vọng khởi đầu của một dự án mới. Và J&T Express tự hào được đứng giữa những câu chuyện ấy, trở thành chiếc cầu nối âm thầm đưa nỗ lực, niềm tin và ước mơ chạm đến đúng người cần nhận.

Và hành trình ấy vẫn sẽ tiếp tục, không ngừng nghỉ. Bởi với J&T, giao nhận chưa bao giờ chỉ là một dịch vụ. Đó là lời hứa được viết bằng trách nhiệm, được giữ bằng niềm tin và được trao bằng sự chân thành: Giao đúng giờ – Nhận chu toàn.