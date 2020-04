Liam Payne xác nhận việc One Direction sẽ tái hợp vào mùa hè năm nay: "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều suốt những tuần qua!"

Suốt những năm vừa qua, tin tức xoay quanh việc One Direction tái hợp lại được nổi lên qua mỗi năm - tuy nhiên đến hiện tại, màn tái hợp ấy vẫn chưa trở thành hiện thực. Mùa hè năm 2020 sắp đến chính là cột mốc đánh dấu kỉ niệm 10 năm của One Direction, và thông tin về việc nhóm nhạc đình đám thế giới một thời tái hợp lại càng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết khi chính thành viên Liam Payne đã lên tiếng xác nhận.

Cụ thể, trả lời phỏng vấn tờ The Sun, Liam Payne cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị kỉ niệm 10 năm vào quãng thời gian sắp đến, chính vì thế chúng tôi đã ngồi xuống và nói chuyện với nhau rất nhiều trong vòng vài tuần gần đây, mọi thứ đang diễn biến rất tốt. Có thể nghe lại giọng của rất nhiều người, nhìn lại những thứ thuộc về "ngày xa xưa" và những thứ khác mà chúng tôi chưa từng trải qua nhiều năm qua, cả những thứ lần đầu biết đến - thực sự rất thú vị!"

Liam Payne tiếp tục đi sâu hơn vào chi tiết của việc tái hợp này dù anh không nói ra cụ thể, nhưng khán giả toàn thế giới không khỏi háo hức khi cảm nhận rất rõ ràng các thành viên của One Direction đang thực sự làm việc cùng nhau "cho một thứ gì đó".

"Trong lúc này, tôi không rõ những gì tôi được phép tiết lộ. Có rất nhiều thứ mà chúng tôi đang làm việc cùng nhau, để cùng cố gắng, và làm việc ấy xảy ra. Rất nhiều email đã được gửi qua gửi lại giữa chúng tôi. Và trên hết, việc chúng tôi được kết nối lại một lần nữa thực sự là một thời điểm rất tốt đẹp!". Trước đó, Liam Payne cũng từng tiết lộ: "Nếu chúng tôi có cơ hội tái hợp, rất có thể mỗi người trong chúng tôi sẽ hát ca khúc solo của một người kia".

"History" - MV cuối cùng của One Direction trước khi tuyên bố tạm ngưng hoạt động, MV ra mắt vào ngày 26/1/2016, tính đến nay là đã hơn 4 năm trôi qua.

Tất cả các thành viên của One Direction trong những năm gần đây đều có sự nghiệp solo tương đối thành công. Nhóm nhạc tuyên bố "tạm thời dừng hoạt động" vào năm 2016 chứ không tuyên bố "tan rã", thế nên suốt 4 năm chờ đợi, người hâm mộ của nhóm nhạc luôn gieo trong mỗi người một hi vọng về màn tái hợp của các chàng trai. Và có vẻ như, giấc mơ ấy đang dần trở thành sự thật! Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ đợi thông tin xác nhận chính thức từ tất cả 4 chàng trai One Direction trước khi có thể thực sự ăn mừng.