Lì xì 750.000 đồng bị mắng “keo kiệt thế” ngay trên bàn ăn: Cô gái thẳng tay hủy chúc Tết

Vừa hết Tết, những lời than thở về tiền mừng tuổi lại dành sự chú ý từ cư dân mạng. Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề đang gây sốt là: Cô gái lì xì 200 NDT (khoảng 750 nghìn đồng) cho trẻ con bị chê keo kiệt, tức giận hủy toàn bộ lịch chúc Tết”.

Câu chuyện này không ít người chột dạ. Nói cho cùng, nhà ai mà chẳng từng vấp phải những tình huống khó thở như vậy trong dịp năm mới?

Theo lời thuật lại, tình huống diễn ra rất đơn giản. Cô gái chuẩn bị sẵn phong bao, thống nhất mỗi bao 200 NDT, nghĩ rằng ngày Tết chỉ cần vui vẻ là được, trẻ con vui là quan trọng nhất.

Nhưng vừa bước vào nhà một người họ hàng, phía bên kia lập tức lì xì cho cháu của cô 500 tệ (gần 1,9 triệu đồng). Đến lượt cô rút phong bao 200 tệ ra, bầu không khí lập tức chùng xuống. Thậm chí trên bàn ăn còn có người buông lời đùa cợt: “Thời buổi này mà còn lì xì 200 tệ, keo kiệt quá rồi đấy”.

Khung cảnh trở nên vô cùng ngượng ngập. Về đến nhà, cô hủy luôn toàn bộ lịch chúc Tết còn lại. Có lẽ trong lòng không chỉ là tủi thân đơn thuần vì thành thật mà nói, rơi vào tình huống đó ai cũng khó chịu.

Giữa họ hàng, phong bao đỏ dần trở thành “cuốn sổ đỏ” thể diện. Cho ít thì bị cho là không biết điều, cho nhiều lại sợ người ta không trả nổi. Kết quả là ai cũng âm thầm ganh đua. Hồi nhỏ, 5 đồng 10 đồng đã vui cả ngày; bây giờ không có hầu bao dày dặn dường như cũng ngại rút ra.

Phong bao lì xì lẽ ra là lời chúc của người lớn dành cho trẻ nhỏ, sao dần dần lại thành công cụ so bì giữa người lớn? Điều khiến cô gái bức xúc nhất là câu “keo kiệt thế” ngay trên bàn ăn - dù chỉ là đùa - cũng đủ làm người ta đỏ mặt rất lâu.

Cũng chẳng biết từ bao giờ, mức chung của tiền mừng tuổi trở thành thước đo tình thân, biến thành một món nợ nhân tình. Khiến sự ấm áp vốn có của ngày Tết bị thực tế nghiền nát.

Thực ra việc cô gái chuẩn bị phong bao đồng đều từ trước vốn xuất phát từ sự chủ động và thành ý. Đổi lại là cả bàn tiệc những lời mỉa mai lạnh lẽo. Chẳng lẽ phải theo “giá thị trường” mới được xem là hợp lệ? Có phải chúng ta đang đặt nặng phần ngọn mà quên mất phần gốc?

Sau khi câu chuyện viral, trên mạng cũng có người đứng về phía bên kia, nói rằng: “Nhà người ta mừng 500 tệ, trả lại 200 tệ vốn dĩ đã không hợp lý”. Nhưng rốt cuộc tiền mừng tuổi là lời chúc dành cho trẻ nhỏ hay là sự hoàn lễ giữa người lớn?

Hồi bé chúng ta nhận phong bao, chỉ cần niềm vui và lời chúc “Năm mới tốt lành” từ người lớn là có thể vui đến tận Rằm tháng Giêng. Còn bây giờ thì sao? Phong bao dường như trở thành khoản trao đổi giữa người lớn. Có ai còn nhớ ý nghĩa ban đầu? Ở vài nơi thậm chí còn có mức giá chung, sợ con mình thiệt thòi. Vị Tết vì thế cũng nhạt dần.

Có một khảo sát năm nay khá đau lòng: hơn 70% người trẻ chi quá 3.000 tệ (11,3 triệu đồng) cho tiền mừng tuổi dịp Tết; gần 30% phải dành ra nửa tháng lương chỉ riêng cho khoản này.

Với những người trẻ lương tháng 3 - 4 nghìn tệ (11,3 - 15 triệu đồng, riêng tiền mừng tuổi cũng đủ đau ví. Nhiều người phải lập sẵn bảng ngân sách ăn Tết, sợ mình tiêu âm tiền. Để không bị nói là keo kiệt, mọi người cắn răng gồng gánh? Còn ai thực sự xem phong bao là lời chúc phúc?

Có lẽ vì vậy mà những năm gần đây, nỗi lo ngày Tết càng rõ rệt. Đi thăm họ hàng, bề ngoài là đoàn tụ, thực chất lại thành buổi “tra khảo”: lương bao nhiêu, mua nhà chưa, con học thế nào, lì xì bao nhiêu… Một vòng hỏi han xong, mệt mỏi còn hơn đi làm.

Hy vọng sau này, mỗi người có thể đặt xuống gánh nặng thể diện trong lòng, đừng để lo lắng tiền lì xì làm hỏng sự ấm áp hiếm hoi của ngày Tết. Vị Tết nên là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, rộn ràng chuyện trò chứ không phải là sự tính toán từng phong bao.

