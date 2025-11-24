Lenovo ra mắt Yoga Tab - Tái định nghĩa tính di động và sáng tạo nhờ AI thông minh

Sở hữu các tính năng AI thông minh giúp mài giũa ý tưởng cùng màn hình sống động tái hiện từng chi tiết sắc nét, Yoga Tab mở ra một không gian sáng tạo linh hoạt để bạn có thể phác thảo, giải trí hay tập trung làm việc ở bất kỳ đâu khi nguồn cảm hứng xuất hiện. Được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa trí tuệ, độ chính xác và tính di động, Yoga Tab không chỉ là một thiết bị công nghệ – mà còn là người bạn đồng hành sáng tạo, luôn thích ứng với nhịp độ làm việc của bạn và tiếp thêm sự tự tin để bạn tự do thể hiện bản thân.

Ông Nguyễn Văn Giáp, Tổng Giám đốc Lenovo Việt Nam, chia sẻ: "Người dùng tại Việt Nam nằm trong nhóm năng động và kết nối số hàng đầu khu vực. Từ các nhà thiết kế, sinh viên đến doanh nhân và nhà sáng tạo nội dung, họ đang sử dụng công nghệ không chỉ để làm việc mà còn để thể hiện bản thân và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Với Lenovo Yoga Tab mới, chúng tôi đang tạo nên một cách tiếp cận sáng tạo thông minh mới – sự kết hợp giữa các tính năng AI với thiết kế đặc trưng của Lenovo đã hỗ trợ người dùng làm việc linh hoạt, kết nối hiệu quả và phát huy khả năng sáng tạo ở bất kỳ đâu. Việc ra mắt sản phẩm mới hôm nay tiếp tục khẳng định cam kết của chúng tôi với triết lý "Smarter Technology for All", trong đó sáng tạo công nghệ đóng vai trò hỗ trợ cá nhân hiện thực hóa ý tưởng và tạo ra giá trị thiết thực."

Sáng tạo thông minh, di chuyển năng động

Lenovo Yoga Tab không chỉ là một máy tính bảng, mà còn là công cụ hỗ trợ sáng tạo thông minh, trực quan, đồng hành cùng nhịp làm việc của người dùng. Với màn hình 3.2K PureSight Pro, độ sáng tối đa 800 nits và tần số quét 144Hz, mẫu tablet 11,1" này hiển thị hình ảnh sắc nét, sống động cho từng đường nét trên phác thảo và thiết kế. Trải nghiệm thị giác được nâng cao nhờ công nghệ Lenovo AI SuperRes (AISR), sử dụng vi xử lý chuyên dụng tăng cường chất lượng hình ảnh và video theo thời gian thực. AISR phân tích kết cấu, đường viền và độ chuyển màu ở cấp độ điểm ảnh, từ đó khôi phục độ rõ nét bị mất do nén hoặc độ phân giải thấp một cách mượt mà. Bên cạnh đó, âm thanh không gian sống động tuyệt vời đến từ hệ thống bốn loa Dolby Atmos® cũng hòa quyện hoàn hảo với hình ảnh chất lượng cao.

Được trang bị Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile Platform11 với NPU 20 TOPS, Lenovo Yoga Tab khai thác tối đa sức mạnh AI, học hỏi và thích ứng với từng thao tác, phản hồi bằng giọng nói của người dùng và tăng tốc khả năng sáng tạo bằng cách dự đoán, gợi ý hành động tiếp theo. Thiết bị này mang đến cho người dùng những tính năng AI tiên tiến như: tạo nội dung văn bản, hoàn thiện ý tưởng và dịch thông tin qua Lenovo Smart AI Input, được hỗ trợ bởi bộ bàn phím 2-trong-1 với phím Smart Key chuyên dụng. Ngoài ra, thiết bị còn có thể tạo bản ghi chép tức thì và tóm tắt thông minh nhờ Lenovo AI Live Transcript, đồng thời tích hợp Google Gemini và Circle to Search with Google để tối ưu trải nghiệm sáng tạo và tra cứu thông minh.

Đối với những nhà sáng tạo muốn hiện thực hóa trí tưởng tượng của mình theo cách tự nhiên và trực quan hơn, Lenovo Yoga Tab có thể kết hợp với bút cảm ứng cao cấp Lenovo Tab Pen Pro, mang đến trải nghiệm sáng tạo tuyệt vời với 8.192 mức lực nhấn và phản hồi xúc giác. Với Lenovo Tab Pen Pro, người dùng có thể khai thác tối đa sức mạnh AI, bắt trọn từng chi tiết với độ chính xác cao thông qua Lenovo Smart Capture, biến các nét phác thảo thành tác phẩm số với Sketch-to-Image, và nhiều tính năng thông minh khác. Máy sở hữu thiết kế nguyên khối bằng kim loại, sử dụng pin silicon-carbon thế hệ mới, có thể phát video YouTube liên tục tới 12 giờ, và chỉ nặng 458 gram. Ngoài ra, Lenovo Yoga Tab còn được cài đặt sẵn bộ công cụ Adobe Creative Suite và Perplexity Pro.

Giá bán lẻ tham khảo

Lenovo Yoga Tab sẽ có mặt trên thị trường từ tháng 11 năm nay với giá bán lẻ dự kiến là 16.990.000 đồng kèm 2 năm bảo hành.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm tại hệ thống bán lẻ CellphoneS sẽ còn được nhận thêm quà tặng là một chuột Yoga Silent Mouse trị giá lên đến 690.000 đồng. Tìm hiểu thêm tại đây.