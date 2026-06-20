Lệnh tạm giam Trương Thị Loan SN 1991

Trương Thị Loan được người thân giao cho quản lý số tiền 800 triệu đồng có được từ việc bán đất để phục vụ chi phí sinh hoạt, chăm sóc hằng ngày.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 19/6/2026 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan (SN 1991, trú tại tổ dân phố Bình Hưng, phường Thành Sen) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, bà Trần T.T, trú tại tổ dân phố Thanh Tiến, phường Trần Phú do tuổi cao, sức khỏe yếu, bị tai biến nên đã được người thân giao cho Trương Thị Loan (Cháu của bà T) quản lý số tiền 800 triệu đồng có được từ việc bán đất để phục vụ chi phí sinh hoạt, chăm sóc hằng ngày.

Tuy nhiên, lợi dụng sự tin tưởng của gia đình, Loan đã tự ý tất toán các sổ tiết kiệm trị giá 800 triệu đồng của bà T để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Sau khi sử dụng hết số tiền trên và mất khả năng thanh toán, từ tháng 2/2026, Loan cắt đứt liên lạc với gia đình, bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Trương Thị Loan - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét đối tượng. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác định nơi lẩn trốn và bắt giữ thành công Trương Thị Loan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/6/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trương Thị Loan về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.