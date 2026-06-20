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Cơ quan Thuế yêu cầu Vietcombank, Vietinbank, VPBank... trích tiền từ tài khoản ngân hàng của loạt người nộp thuế có tên trong danh sách sau

Theo antt.nguoiduatin.vn
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Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên vừa thông báo trích tiền từ tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty.

Ngày 17/6/2026, Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên phát thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu trích tiền tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng.

Cơ quan thuế cho biết, các quyết định cưỡng chế được áp dụng đối với những trường hợp có tiền thuế nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Biện pháp cưỡng chế được thực hiện thông qua việc yêu cầu ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản thực hiện trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước để thu hồi nợ thuế.

Theo nội dung quyết định, trường hợp số dư trên tài khoản thấp hơn số tiền bị cưỡng chế, ngân hàng vẫn phải tiếp tục trích các khoản tiền phát sinh trên tài khoản trong thời gian quyết định còn hiệu lực cho đến khi thu đủ số tiền thuế nợ. Ngay sau khi hoàn tất việc trích chuyển tiền vào ngân sách nhà nước, ngân hàng có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý.

Các quyết định cưỡng chế có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 17/7/2026 đến ngày 16/7/2026. Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên cho biết việc công khai thông tin và áp dụng biện pháp cưỡng chế nhằm tăng cường thu hồi nợ thuế, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật về quản lý thuế.

Dưới đây là danh sách công ty bị Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản mở tại ngân hàng, tổ chức tín dụng do nợ thuế quá thời hạn theo quy định:

STT

Tên người nộp thuế

Mã số thuế

Tên văn bản

Số QĐ

Trích tiền từ tài khoản được mở tại

Số tiền bị cưỡng chế

1

Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Miền Bắc

1001278874

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

600/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

152.320.500 đồng

2

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An

1001192313

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

601/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

177.718.497 đồng

3

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An

1001192313

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

602/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong

177.718.497 đồng

4

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An

1001192313

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

603/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

177.718.497 đồng

5

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An

1001192313

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

604/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi

nhánh Bắc Thái Bình

177.718.497 đồng

6

Công Ty Tnhh Đầu Tư Xây Dựng Hưng An

1001192313

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

605/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín

177.718.497 đồng

7

Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Dh Khánh Toàn

1001261380

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

606/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

914.361 đồng

8

Công Ty Tnhh May Đại Tường

1001253830

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

607/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt

Nam

554.843.205 đồng

9

Công Ty

Tnhh Diệp Thảo Minh

1001233577

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

608/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Tài Lộc

12.390.000 đồng

10

Công Ty

Tnhh Giày Phúc Hưng

1001231266

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

609/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam

480.843.501 đồng

11

Công Ty

Tnhh Giày Phúc Hưng

1001231266

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

610/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

480.843.501 đồng

12

Tnhh Giày Phúc Hưng


1001231266

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

611/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

480.843.501 đồng

13

Tnhh Giày Phúc Hưng


1001231266

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

612/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

480.843.501 đồng

14

Tnhh Giày Phúc Hưng


1001231266

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

613/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

480.843.501 đồng

15

Công Ty Tnhh Cây Xanh Đô Thị Việt Nam

1001208450

Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng

614/QĐ-TCS7-KĐT

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

5.637.472 đồng

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