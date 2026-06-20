Khám xét khẩn cấp, tạm giữ hình sự Lê Thị Xuân SN 1980

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Xuân.

Công an Thành phố Đà Nẵng ngày 19/6/2026 cho biết vừa qua Công an xã Thăng Bình liên tiếp phát hiện đối tượng mua bán ma túy.

Cụ thể, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, ngày 08/6/2026, tại tuyến đường ĐT613 thuộc thôn Ngọc Sơn Tây, xã Thăng Bình, Tổ công tác Công an xã Thăng Bình phát hiện Nguyễn Thị Bạn (sinh năm 1993, trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng) đang đứng tại khu vực lề đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên người đối tượng có 01 gói thuốc lá nhãn hiệu Prince; bên trong chứa 01 gói nhựa quấn băng keo màu đen, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể nghi là ma túy đá, khối lượng 0,086 gam.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Thị Bạn khai nhận số chất trên là ma túy đá, mang theo nhằm mục đích bán cho người có nhu cầu sử dụng. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an xã Thăng Bình xác định số ma túy trên do Lê Thị Xuân (sinh năm 1980, trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng) cung cấp.

Cơ quan chức năng đọc các quyết định - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Xuân. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 03 túi ni lông chứa nhiều chất rắn dạng tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá với tổng khối lượng 4,837 gam cùng một số tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Lê Thị Xuân thừa nhận số chất rắn nêu trên là ma túy đá.

Hiện Công an xã Thăng Bình đã đề xuất Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Bạn và Lê Thị Xuân để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.