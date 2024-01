Lemonade - đại diện mỹ phẩm duy nhất xuất hiện trong top 3 local brand đang có lượt vote cao ở WeChoice Awards 2023

Trên thế giới, không ít những thương hiệu làm đẹp đình đám được sáng tạo bởi các chuyên gia trang điểm có tầm hiểu biết, chuyên môn sâu và thâm niên trong ngành làm đẹp: Charlotte Tilbury, Pat McGrath, Jeffree Star, Pony Effect, Em Cosmetics,... Tương tự ở Việt Nam, vào năm 2018, chuyên gia trang điểm Quách Ánh đã cho ra đời nhãn hiệu mỹ phẩm của riêng mình mang tên Lemonade với mong muốn đem tới dòng mỹ phẩm của người Việt - cho người Việt.

Chân dung MUA Quách Ánh - founder của Lemonade

Sau 6 năm thành lập, Lemonade đã trở thành thương hiệu mỹ phẩm nội địa Việt được vô vàn các tín đồ làm đẹp yêu thích. Chính vì vậy, Lemonade chính là 1 trong 10 thương hiệu được đề cử hạng mục Z-Local Brand (Local Brand được giới trẻ yêu thích) tại WeChoice Awards 2023. Là hạng mục tôn vinh thương hiệu nội địa có nhiều thành tích nổi bật và được giới trẻ yêu thích nhất trong năm, không khó hiểu khi Lemonade là thương hiệu mỹ phẩm duy nhất xuất hiện trong top 3 với hơn 7,000 vote, xếp sau 2 "tay đua nặng kí" là FANCì CLUB và Dirty Coins.

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 8/1/2024 đến 23h59 ngày 24/1/2024. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 27/1/2024.

Sau gần 15 năm chinh chiến trong ngành làm đẹp, từng kinh qua biết bao hãng mỹ phẩm từ bình dân tới cao cấp trên thế giới, Quách Ánh biết đâu là những yếu tố cần và đủ để biến Lemonade trở thành "giải pháp làm đẹp" dành cho người Việt. Đồ makeup của Lemonade đi theo chủ nghĩa công năng, với mục tiêu đem đến những trải nghiệm tiện lợi nhất dành cho khách hàng. Tiêu biểu là "phát súng mở màn'' - dòng son Perfect Couple Lip với 1 đầu son lót dưỡng giúp làm đầy rãnh môi và 1 đầu là son màu được điều chỉnh sắc độ hợp lý để phù hợp với sắc tố môi và tông da người Việt, giúp vẻ ngoài trở nên rạng rỡ hơn.

Dòng son 2 đầu Perfect Couple Lip của Lemonade

Ngoài ra, chì kẻ mày Want It Got It Dual EyeBrow cũng có 2 đầu: đầu chì giúp định hình dáng lông mày và đầu mascara giúp làm đều màu, giúp màu chì tiệp vào lông mày tốt hơn. Dòng phấn nước đình đám Matte Addict Dual Cushion từng làm nên tên tuổi cho Lemonade còn thú vị hơn với 2 lõi Face Filler là kem lót kiềm dầu được điều chỉnh để phù hợp với thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam và lõi Cushion giúp tạo nên lớp nền hoàn hảo…

2 trong nhiều sản phẩm tạo được tiếng vang của Lemonade: Chì kẻ mày 2 đầu Want It Got It Dual EyeBrow (hàng trên) và phấn nước Matte Addict Dual Cushion (hàng dưới)

Dễ thấy, một trong những yếu tố then chốt giúp Lemonade được yêu thích và tin dùng bởi hội làm đẹp trong 6 năm qua chính là chất lượng sản phẩm. Mọi item từ kẻ mắt, son môi, phấn nước… đều được đội ngũ R&D có chuyên môn cao của thương hiệu nghiên cứu kỹ càng trong từng thành phần, công thức và thử nghiệm, kiểm duyệt trong 1 - 2 năm trước khi được ra mắt trên thị trường.



Sau 6 năm ra mắt, Lemonade đã có mặt trên hệ thống bán lẻ lớn như Aeon Mall, Watson, Guardian cũng như các trang thương mại điện tử hàng đầu như Shopee và Lazada với lượt mua trung bình trên 20,000. Đặc biệt chì kẻ mày Want It Got It Dual EyeBrow của thương hiệu còn ghi nhận lượt mua trên 85,000. Đây là những con số biết nói, là minh chứng rõ rệt nhất cho sự tin tưởng và ưu ái của các khách hàng dành cho Lemonade.

Giống như những gì mà Quách Ánh - founder của thương hiệu đã chia sẻ cùng truyền thông trước đó: "Khi cuộc đời chỉ cho bạn 1 quả chanh chua chát thì đừng nhíu mày nản lòng, hãy cứ tự tin vắt một cốc nước chanh sóng sánh tươi ngon, chí ít thì nó cũng giúp tinh thần bạn phấn chấn đáng kể." Không ngừng nỗ lực, phát triển và hoàn thiện, Lemonade đã và đang gặt hái được những thành công - "cốc nước chanh tươi ngon" trên hành trình chinh phục thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.