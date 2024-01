Lộ diện 10 local brand được yêu thích nhất WeChoice Awards 2023: Dirty Coins, FANCì CLUB, BUPBES và còn những cái tên nào?

Sau bao ngày chờ đợi, WeChoice Awards đã chính thức quay trở lại với mục tiêu tôn vinh, lan toả những điều tích cực, tử tế và tốt đẹp cùng thông điệp ấn tượng "Dám Đam mê Dám Rực rỡ". Theo đó, 10 local brand Việt xuất sắc nhất năm nay cũng đã lộ diện. Đây đều là những đại diện ưu tú, có nhiều thành tựu và hoạt động nổi bật, được giới trẻ yêu thích nhất trong năm 2023.

Chỉ 1 ngày kể từ khi mở cổng bình chọn, các local brand đã nhận được sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo giới trẻ. Vị trí dẫn đầu đang tạm thuộc về Dirty Coins với lượng vote đông đảo. Các thương hiệu nổi tiếng khác như FANCì CLUB, Lemonade, Levents, OFÉLIA... hiện cũng có nhưng cạnh tranh khốc liệt, gay cấn.

Thời gian bình chọn sẽ kéo dài từ 8/1/2024 đến 23h59 ngày 24/1/2024. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 27/1/2024.

Dirty Coins

Dirty Coins là thương hiệu streetwear nổi tiếng với hơn 1 triệu người theo dõi trên từng nền tảng Facebook và Instagram. Thương hiệu này được coi là "top of mind" của nhiều bạn trẻ cũng như người nổi tiếng với những thiết kế đường phố cá tính, độc đáo và có tính ứng dụng cao. Dirty Coins đã góp phần không nhỏ trong việc khẳng định phong cách giới trẻ Việt trên bản đồ thời trang đường phố thế giới.

FANCì CLUB

FANCì CLUB là thương hiệu đang ngày càng khẳng định được chỗ đứng khi mê hoặc nhiều ngôi sao đình đám như BLACKPINK, Hailey Bieber, Doja Cat, Mai Davika… lẫn giới trẻ quốc tế. Trong năm 2023, FANCì CLUB tiếp tục có những bước vươn mình ấn tượng khi được loạt người nổi tiếng "chọn mặt gửi vàng". Đồng thời, thương hiệu này cũng được vinh danh trên nhiều tạp chí chuyên môn hàng đầu thế giới như Vogue Pháp, Vogue Nhật, Vogue Philippines, Vogue Singapore, The New York Times,...

Lemondae

Ra đời từ năm 2018, Lemonade là local brand mỹ phẩm đầu tiên tại Việt Nam được thành lập bởi 1 chuyên gia trang điểm Quách Ánh. Những sản phẩm của Lemonade không hề thua kém các thương hiệu mỹ phẩm quốc tế, từ packaging đến chất lượng đều đáp ứng đảm bảo tiêu chuẩn và có tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, lượng bán các item của thương hiệu này trên nhiều sàn TMDT cũng có thành tích ấn tượng, đa phần đạt hơn 20.000 lượt mua.

LEVENTS

LEVENTS là thương hiệu streetwear sở hữu lượng follow hoành tráng không kém với gần 710K trên Instagram và gần 640K trên Facebook. Những sản phẩm của local brand này ghi dấu với thiết kế đơn giản, có tính ứng dụng cao. Đáng chú ý, dự án LEVENTS Crew hợp tác với các đại lý bán lẻ ở nhiều nước như Singapore, Nhật Mỹ, Hàn đã cho thấy phần nào tham vọng vươn mình mạnh mẽ trên bản đồ streetwear thế giới từ đại diện Việt Nam.

OFÉLIA

Ngay từ BST son đầu tiên - OFÉLIA Nightfall, OFÉLIA đã khiến cộng đồng làm đẹp dậy sóng với thành tích: 14.000 cây son cháy hàng chỉ sau một ngày mở bán. Những năm sau đó, các BST son của thương hiệu này đều ghi nhận lượng mua ấn tượng. Thậm chí, những thành tích nổi bật của OFÉLIA còn giúp founder Changmakeup lọt danh sách 30 Under 30 của Forbes. Đến thời điểm hiện tại, đây là thương hiệu rất quen thuộc trong "tủ đồ" makeup của mọi cô gái.

L Seoul

Thành lập từ năm 2016, L Seoul đang dần chiếm trọn cảm tình của giới trẻ với thế mạnh là những mẫu váy điệu đà, trendy nhưng cũng đầy trẻ trung, sang trọng. Trong năm 2023, L Seoul đã bứt phá mãnh liệt, thành công chinh phục trái tim từ sao Việt đến sao quốc tế. Đặc biệt, thương hiệu này hiện đang rất được yêu thích và săn đón, được bày bán tại nhiều "thiên đường mua sắm" ở Thái Lan với giá cao hơn gấp 2 - 3 lần nhưng vẫn cực kỳ "đắt hàng".

La Lune

La Lune là thương hiệu được lòng nhiều sao Việt như Tóc Tiên, MLee, Đức Phúc, Khổng Tú Quỳnh,... Trong năm 2023, thương hiệu này đã có những bước phát triển ấn tượng khi đồng hành cùng nhiều ngôi sao hàng đầu K-POP như Lisa (BLACKPINK) và aespa. Không dừng lại ở đó, La Lune cũng được xuất hiện trong các bài viết của nhiều tạp chí thời trang uy tín trong nước và quốc tế như: Elle Vietnam, L'Officiel Vietnam, Vogue Singapore,...

She By Shj

She By Shj là thương hiệu Việt được đông đảo giới trẻ yêu thích trong nhiều năm qua với 439.000 người theo dõi trên Instagram. Với việc đồng hành cùng Chi Pu trong chương trình Đạp Gió 2023, She By Shj đã chiếm trọn cảm tình của khán giả Trung Quốc và rất được yêu thích tại quốc gia này. Không những thành danh tại Trung Quốc mà ở thị trường Thái Lan, những thiết kế của She By Shj cũng vô cùng phổ biến và được bày bán tại nhiều trung tâm thương mại sầm uất, nổi tiếng.

DATT

Thời gian gần đây, DATT đã tạo được nhiều tiếng vang trong làng thời trang khi góp mặt trong danh sách 17 local brands không thể bỏ lỡ theo Up Next Designer của Vogue UK. Với các thiết kế ấn tượng mang đậm dấu ấn cá nhân, DATT cũng nhanh chóng lọt vào "mắt xanh" của nhiều nghệ sĩ, fashionista Việt đến các sao quốc tế lớn như Mai Davika và LISA (BLACKPINK). Thương hiệu này được dự đoán sẽ còn phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

BUPBES

Chỉ vừa mới ra mắt vào năm 2022, BUPBES đã có những bứt phá tốc độ khi liên tục xuất hiện trong "tủ đồ" trình diễn của nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Rosé, (G)-IDLE, Jessica Jung. Đặc biệt, set đồ của BUPBES mà Rosé diện trong concert còn nhận được nhiều lời khen ngợi từ Vogue Singapore. Trước đó, thương hiệu này cũng khiến nhiều mỹ nhân Việt như Chi Pu, Khổng Tú Quỳnh, Phí Phương Anh, Linh Ka…và giới trẻ trong nước mê tít.