Ngoài ra, đồ makeup nhà Lemonade đều đi theo chủ nghĩa công năng để đem đến những trải nghiệm tiện lợi nhất dành cho khách hàng. Ví dụ đơn cử chính là “phát súng mở màn" - dòng son Perfect Couple Lip với 1 đầu son lót dưỡng giúp làm đầy rãnh môi và 1 đầu là son màu giúp vẻ ngoài của bạn rạng rỡ hơn.

Tương tự như vậy, chì kẻ mày Want It Got It Dual EyeBrow cũng có 2 đầu: đầu chì giúp định hình dáng lông mày và đầu mascara giúp làm đều màu, giúp màu chì tiệp vào lông mày tốt hơn. Dòng phấn nước đình đám Matte Addict Dual Cushion từng làm nên tên tuổi cho Lemonade còn thú vị hơn với 2 lõi Face Filler là kem lót kiềm dầu và lõi Cushion giúp tạo nên lớp nền hoàn hảo…