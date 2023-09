Lee Seung Gi bị chỉ trích vì thiếu tôn trọng fan Mỹ, phải huỷ cả concert ở New York

Cuối tháng 8 vừa qua, Lee Seung Gi đã khởi động chặng World Tour tại Mỹ với concert đầu tiên tại Los Angeles, California. Theo dự kiến, nam tài tử sẽ thực hiện show tại 3 thành phố lớn của Mỹ bao gồm L.A, Atlanta và NewYork. Chuyến lưu diễn thu hút sự chú ý của nhiều fan Mỹ gốc Hàn tại đây, nhưng sau đêm diễn Atlanta, Lee Seung Gi vấp phải chỉ trích dữ dội vì không tôn trọng người hâm mộ.

World Tour tại Mỹ của Lee Seung Gi

Theo The Korea Times Atlanta, ngày 1/9 Lee Seung Gi biểu diễn trước khoảng 1.000 người hâm mộ ở Atlanta. Nam diễn viên bị cáo buộc “không tôn trọng người hâm mộ người Mỹ gốc Hàn” vì huỷ lịch đặt chỗ trước tại nhà hàng thuộc sở hữu người đã tài trợ cho show diễn.

Show diễn Atlanta mới đây của Lee Seung Gi

Cụ thể, Lee Seung Gi có lịch trình dùng bữa tại các nhà hàng địa phương, thuộc sở hữu của người Mỹ gốc Hàn - người đã tài trợ cho buổi hòa nhạc Atlanta. Họ là những nhà tài trợ đã mua vé với số lượng lớn, cung cấp thức ăn cho nhân viên concert và đổi lại, mời Lee Seung Gi đến thăm nhà hàng, chụp ảnh quảng cáo. Vào đêm lịch trình, Lee Seung Gi đã hủy đặt chỗ với lý do "không khỏe". Việc này khiến fan Mỹ gốc Hàn của Lee Seung Gi thất vọng.

“Nếu anh ấy có chút quan tâm nào đến người hâm mộ của mình ở Atlanta, anh ấy đã không làm những việc như thế này… Chúng tôi không thể không thắc mắc liệu anh ấy có hủy lịch trình vì anh ấy thiếu tôn trọng những fan Mỹ gốc Hàn ở Atlanta hay không. Hugh Entertainment, nhà tổ chức sự kiện chuyến lưu diễn Mỹ của Lee, cũng khẳng định rằng việc hủy bỏ vào phút cuối là điều bất ngờ. Việc này khiến chúng tôi rơi vào tình thế khó khăn. Chúng tôi nhận về vô số lời phàn nàn từ các nhà tài trợ buổi hòa nhạc của anh ấy”, người trong cuộc bày tỏ.

Lee Seung Gi đã hủy lịch trình ghé thăm nhà hàng của fan Mỹ gốc Hàn với lý do "không khỏe"

Tranh cãi ngày càng dữ dội, Lee Seung Gi quyết định hủy chặng lưu diễn ở New York dự kiến diễn ra vào ngày 2/9. Truyền thông Hàn đưa tin nguyên nhân có thể là do không bán được vé. HUMANMADE - BTC sự kiện đưa ra lý do “vì những tình huống không lường trước được tại địa điểm”. Sau khi kết hôn, Lee Seung Gi đánh mất thiện cảm từ công chúng, chặng tour châu Á của nam diễn viên cũng ghi nhận tình hình thưa thớt người xem. Khán giả dần không chú ý đến các hoạt động âm nhạc của Lee Seung Gi.