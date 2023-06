Lee Seung Gi sau khi cưới: Khán giả "thờ ơ", concert ế vé

Là một trong những nam thần màn ảnh được xưng danh "chàng rể quốc dân", Lee Seung Gi những năm qua có thể nói là đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp. Diễn xuất tốt, kho tàng phim ảnh đa dạng, lại còn hát hay, biết sáng tác cùng đời tư sạch sẽ, nhưng Lee Seung Gi từ ngôi sao được yêu thích nhất đang dần bị khán giả rời xa. Concert mới đây của Lee Seung Gi tại Jakarta, Indonesia, ghi nhận lượng khán giả thấp, khán đài trống nhiều chỗ.

Nam tài tử Vagabond hiện tại đang thực hiện chuỗi tour châu Á The Dreamer's Dream, với điểm dừng chân mới nhất là Jakarta. Tại đây, quang cảnh khán đài thực sự khiến nhiều fan lo ngại. Dù tổ chức với quy mô không quá lớn, là một buổi fanmeeting thân mật giữa idol cùng người hâm mộ, nhưng đêm diễn của Lee Seung Gi cũng không thể lấp đầy khán giả. Nhiều hàng ghế trống bị bỏ lại, đa số fan tập trung ở khu vực chính giữa khán đài.

Concert của một ngôi sao hạng A nổi tiếng lại gặp tình trạng ế vé khiến dân tình không khỏi đặt dấu chấm hỏi. Các buổi diễn trước đó của Lee Seung Gi cũng không khá khẩm hơn. Thậm chí, khi tổ chức tại Hàn Quốc, hội trường chỉ có sức chứa khoảng 477 chỗ ngồi, tương đối nhỏ so với các buổi hòa nhạc trước đây, Lee Seung Gi cũng không bán hết vé. Sau khi những hình ảnh này lan truyền lên MXH, thay vì thông cảm hay tiếc nuối, phản ứng của cư dân mạng lại khá thờ ơ. Qua đó có thể thấy sự suy giảm về mức độ nổi tiếng của Lee Seung Gi dưới tư cách là một nghệ sĩ.

Hậu đám cưới cùng Lee Da In, Lee Seung Gi hứng chịu làn sóng phản đối của phần đông khán giả. Đang là ngôi sao có đời tư trong sạch và sự nghiệp vững chắc, việc Lee Seung Gi lập gia đình với Lee Da In là điều công chúng "lấn cấn" nhất. Nguyên do đến từ tai tiếng gia đình của Lee Da In liên quan đến thao túng thị trường cổ phiếu và lừa đảo khiến nhiều người khác lao đao.