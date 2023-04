1 nam diễn viên bất ngờ bị réo tên khi Lee Seung Gi quỳ gối hát tặng vợ trong đám cưới!

Chiều 7/4, đám cưới bạc tỷ của cặp đôi diễn viên Lee Seung Gi - Lee Da In đã thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ. Hôn lễ tổ chức tại khách sạn 5 sao và được bảo vệ nghiêm ngặt gắt gao. Chính vì vậy những hình ảnh được tung lên mạng xã hội về khoảnh khắc trong đám cưới đều nhận được sự chú ý hơn bao giờ hết. Trong đó, không thể không bỏ qua màn thể hiện ca khúc Will You Marry Me từ chú rể Lee Seung Gi dành cho cô dâu Lee Da In tại lễ cưới.

Lee Seung Gi quỳ gối, hát tặng Lee Da In ca khúc Will You Marry Me

Khoảnh khắc Lee Seung Gi quỳ gối hát tặng Lee Da In ca khúc Will You Marry Me

Cô dâu chú rể Lee Seung Gi và Lee Da In trong đám cưới

Đặc biệt ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng đã lập tức "réo tên" nam diễn viên Lee Min Ho. Theo đó cách đây không lâu, các fan đã phấn khích rần rần hơn bao giờ hết khi Lee Seung Gi ngỏ lời mời Lee Min Ho làm rapper trong đám cưới. Cụ thể trên mạng xã hội Instagram, Lee Min Ho đã trêu Lee Seung Gi khi trong quá khứ, anh chàng từng thể hiện một ca khúc có tên Will You Marry Me.

Ngay lập tức, nam diễn viên Vagabond đã nhanh trí mời ngay Lee Min Ho làm rapper thể hiện ca khúc đó cùng mình trong đám cưới. Cũng vì màn tương tác thú vị mà các fan đã vô cùng mong chờ khoảnh khắc Lee Min Ho xuất hiện và làm rapper khi Lee Seung Gi thể hiện ca khúc Will You Marry Me. Tuy nhiên điều này đã không thể trở thành sự thật khiến cho các fan phải nhắc tới Lee Min Ho sau màn biểu diễn của chú rể Lee Seung Gi.

Lee Seung Gi từng ngỏ ý mời Lee Min Ho làm rapper trong đám cưới

Lee Min Ho và Lee Seung Gi là cặp bạn thân trong làng giải trí Kbiz

Cả hai từng gọi điện cho nhau công khai trên mạng xã hội

Will You Marry Me là ca khúc nổi tiếng của Lee Seung Gi từng được ra mắt vào năm 2009. Ca khúc kể về câu chuyện một chàng trai cầu hôn bạn gái và hứa sẽ bảo vệ người mình yêu thương suốt đời. Dù ca khúc không được thực hiện MV chính thức nhưng đây vẫn là sản phẩm âm nhạc góp phần tạo nên thành công cho sự nghiệp ca hát của Lee Seung Gi.