Lee Hyori: "Ngôi sao hết thời" cố vùng vẫy để không bị lãng quên?

Nhắc đến biểu tượng Kpop, chắc chắn BLACKPINK và BTS là hai cái tên đầu tiên được fan thế hệ mới điểm danh. Nhưng với khán giả theo làn sóng Hallyu từ những ngày đầu ngấp nghé “xâm chiếm” châu Á, Lee Hyori mới là cái tên gây thương nhớ nhất. Khi xu hướng thời trang và âm nhạc quay trở lại thời kì đầu thập niên 2000 - hay còn gọi là Y2K, Lee Hyori chính là biểu tượng Y2K không thể bỏ qua.

Lee Hyori chính xác là biểu tượng Y2K

Lui về cuộc sống êm đềm, tránh xa ồn ào showbiz khi cưới nhạc sĩ Lee Sang Soon năm 2013, sau 10 năm, Lee Hyori lần nữa xuất hiện nhiều hơn trong các sự kiện giải trí, trở lại phá đảo truyền thông. Giới trẻ tung hô, khán giả trung thành nhớ thương và cũng không ít ý kiến trái chiều gọi Lee Hyori là “ngôi sao hết thời cố vùng vẫy". Nhưng, với sự nghiệp rực rỡ, Lee Hyori có cần vùng vẫy để lấy lại hào quang?

Sự nghiệp giải trí của Lee Hyori

Lee Hyori bắt đầu sự nghiệp âm nhạc khi ra mắt trong đội hình Fin.K.L năm 1998. Song song hoạt động cùng Fin.K.L, Lee Hyori debut solo với album đầu tay Stylish... E cùng ca khúc chủ đề 10 Minutes vào năm 2003. 10 Minutes khiến tên tuổi Lee Hyori bùng nổ, từ một idol không được đánh giá cao trở thành biểu tượng gợi cảm. Ca khúc càn quét mọi bảng xếp hạng danh tiếng, đưa tên tuổi Lee Hyori lan tỏa toàn châu Á. Tại Việt Nam, liên khúc audition 10 Minutes - Please Tell Me Why cũng giúp “công chúa bong bóng" Bảo Thy làm nên sự nghiệp.

Lee Hyori phát hành "10 Minutes" như cú hit đưa cô trở thành tên tuổi quốc dân

Sau khi Fin.K.L tan rã vào năm 2005, Lee Hyori tiếp tục phát triển sự nghiệp solo, trở thành nghệ sĩ nữ độc lập thành công nhất Hàn Quốc. Âm nhạc của Lee Hyori khắc họa hình tượng người phụ nữ độc lập, cá tính và “không ngại va chạm", thể hiện rõ nhất trong album Monochrome phát hành năm 2013. Tại Hàn, âm nhạc của Lee Hyori có sức sống lâu dài, những ca khúc như 10 Minutes, U Go Girl, Miss Korea, Bad Girls… đều được công chúng “thuộc nằm lòng”.

Âm nhạc của Lee Hyori khắc họa hình tượng người phụ nữ độc lập, cá tính và “không ngại va chạm", thể hiện rõ nhất trong album Monochrome phát hành năm 2013

Tình yêu đáng ngưỡng mộ, rời xa hào quang khi đang trên đỉnh cao và sân khấu trở lại đáng nhớ

Năm 2013, đang phá đảo làng nhạc với Bad Girls và Miss Korea, Lee Hyori khiến truyền thông chấn động khi công bố hôn lễ cùng nhạc sĩ Lee Sang Soon. Kể từ đó, cô cùng chồng rời xa hào quang, sống cuộc đời bình lặng và yên bình, không còn hoạt động sôi nổi.

Lee Hyori kết hôn cùng Lee Sang Soon và sống cuộc đời bình dị

Tháng 5/2023, Lee Hyori mang bản hit huyền thoại 10 Minutes biểu diễn tại một trường đại học. Màn tái xuất của Lee Hyori gây sốt mạng xã hội, làm báo chí tốn không ít giấy mực. Cô chính là biểu tượng Y2K sống động và tràn đầy cảm hứng nhất. Trình diễn ca khúc có tuổi đời bằng với sinh viên theo dõi Lee Hyori dưới khán đài, nhưng không một ai cảm thấy xa lạ khi nghe giai điệu quốc dân này. Ở tuổi 45, Lee Hyori vẫn là biểu tượng nhiệt huyết, năng lượng.

Lee Hyori tái xuất với bản hit huyền thoại "10 Minutes"

Sau sân khấu này, tại Dancing Queens on the Road, Lee Hyori đã chia sẻ về quá trình luyện tập lại 10 Minutes: "Tôi tìm kiếm những video cũ của 10 Minutes vì phải biểu diễn nó, và lời bài hát nói về việc cố gắng quyến rũ một người đàn ông có bạn gái trong vòng 10 phút. Thật quá đáng!".

Lee Hyori cảm thấy có lỗi và không thoải mái khi hát lại bản hit trứ danh ở tuổi tứ tuần: "Trước đây tôi không nghĩ về nó, nhưng tôi cảm thấy rất có lỗi khi cố gắng hát lại bài hát này ở tuổi trung niên. Phải thể hiện sự tự tin, nhưng nó khiến tôi cảm thấy như mình phải xin lỗi. Tôi tự hỏi, 'Có thể làm điều này không?' Tại sao lại quyến rũ một người đàn ông có bạn gái?'"

Sự xuất hiện của Lee Hyori tại đây làm dấy lên một tranh cãi.

Lee Hyori là “ngôi sao hết thời cố vùng vẫy để không bị lãng quên"?

Mới đây, nhà phê bình Kim Do Hoon lên tiếng chỉ trích Lee Hyori vì cô tham gia show giải trí. Cụ thể, trên mạng xã hội, nhà phê bình này cho rằng việc Lee Hyori cứ tham gia chương trình của Kim Taeho chỉ chứng minh cô là “ngôi sao hết thời đang cố vùng vẫy để không bị lãng quên".

Kim Do Hoon còn thắc mắc tại sao Lee Hyori lại không phát hành album nhạc, lần cuối Lee Hyori phát hành nhạc là 6 năm trước (2017) - album Black. Năm 2020, Lee Hyori cùng Bi Rain, MC Yoo Jae Suk khiến dân tình đứng ngồi không yên khi cho ra mắt nhóm nhạc mới SSAK3, nhưng với mục đích giải trí là chính.

Lee Hyori cùng Bi Rain, MC Yoo Jae Suk kết hợp trong nhóm nhạc SSAK3

"Tôi cảm thấy rất tiếc cho Lee Hyori bây giờ. Không hiểu sao cô ấy cứ tham gia mấy cái show giải trí nhàm chán của Kim Taeho suốt mấy năm trời. Càng làm vậy chỉ càng chứng tỏ cô ấy là 1 ngôi sao giải trí hết thời đang cố vùng vẫy để không bị lãng quên thôi. Lee Hyori hoàn toàn đủ năng lực, sức ảnh hưởng để hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc trẻ và phát hành album hiện đại. Đó là việc cô ấy nên làm bây giờ, không phải suốt ngày tham gia mấy cái show giải trí xong kể lể về thời hoàng kim ngày xưa.

Kể cả khi không lấy lại được sự nổi tiếng ngày xưa thì cô ấy cũng nên học theo các nghệ sĩ như Madonna, Kylie Minogue và J-Lo. Họ vẫn liên tục cập nhật xu hướng âm nhạc hiện đại và phát hành album đấy thôi", Kim Do Hoon viết.

Bài đăng này ngay lập tức tạo tranh luận dữ dội, nhà phê bình Kim Do Hoon sau đó xóa bài vì mang về nhiều ý kiến trái chiều. Khán giả đồng tình cho rằng Lee Hyori đủ khả năng phát hành album hiện đại, nếu trở lại sẽ lần nữa “phá đảo” làng nhạc. Nhưng với nhận định “Lee Hyori hết thời”, phần lớn công chúng phản đối nhận định của Kim Do Hoon.

Cả Fin.K.L và sự nghiệp solo của Lee Hyori đều là cơn sóng tiên phong, đặt nền móng cho Kpop và được công nhận như huyền thoại của thế hệ đầu tiên

Lee Hyori là thần tượng nữ hiếm hoi được xếp vào hàng “huyền thoại". Lee Hyori không phải ngôi sao “ngậm thìa vàng", cô trải qua tuổi thơ cơ cực, sống cùng bố mẹ và 4 anh chị em trong ngôi nhà chật hẹp, cơ hội trở thành ngôi sao ở thời điểm ấy dường như bằng không. Bằng ý chí, nghị lực và tài năng, Lee Hyori đã thực sự tỏa sáng. Nhìn vào chiều dài sự nghiệp của Lee Hyori, không một ai có thể phủ nhận sức ảnh hưởng của cô đối với nền giải trí đại chúng.

Cả Fin.K.L và sự nghiệp solo của Lee Hyori đều là cơn sóng tiên phong, đặt nền móng cho Kpop và được công nhận như huyền thoại của thế hệ đầu tiên. Thành công vang dội của Fin.K.L khiến các ông lớn giải trí tập trung phát triển nhóm nhạc nữ, tạo tiền đề để loạt nhóm nhạc đại diện gen 2 như Wonder Girls, SNSD, KARA… có định hướng rõ ràng. Lee Hyori là biểu tượng khó thay thế khi nhắc về phong cách sexy, ngôi sao đi đầu với hình ảnh nữ quyền xinh đẹp và mạnh mẽ.

Lee Hyori là biểu tượng khó thay thế khi nhắc về phong cách sexy

Trong một thị trường luôn theo đuổi hình mẫu khắt khe về cái đẹp, Lee Hyori tự mình phá vỡ luật lệ, truyền cảm hứng cho các idol nữ thế hệ mới. Không thể phủ nhận, Kpop đạt đến độ phủ sóng như hiện nay một phần nhờ kế thừa thành tựu, kinh nghiệm của những thần tượng đời đầu, trong đó Lee Hyori là cái tên nổi bật nhất.

Do đó, Lee Hyori hoàn toàn có khả năng phát hành nhạc mới, kết hợp đội ngũ hàng đầu hay những ngôi sao số 1. Cái tên Lee Hyori luôn là một bảo chứng. Nhưng, việc Lee Hyori phát hành nhạc còn phụ thuộc vào nguyện vọng, định hướng sự nghiệp của bản thân cô.

Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, Lee Hyori đều gây bão



Đến hiện tại, dù Kpop đã phát triển đến thế hệ thứ 5, thì Lee Hyori vẫn giữ nguyên sức hút, công chúng Hàn Quốc vẫn luôn săn đón Lee Hyori và xem cô như “bảo chứng truyền thông". Điển hình như sự kiện ra mắt BST Jennie (BLACKPINK) kết hợp Calvin Klein tháng 5 vừa qua, Lee Hyori xuất hiện chính là điểm sáng hay chỉ một sân khấu trường đại học cũng đủ giúp cô trở thành chủ đề hot nhất với giới trẻ, được dân tình bàn tán không ngớt.

Lee Hyori tham gia các show giải trí, sân khấu biểu diễn không nhằm mục đích hâm nóng tên tuổi, vì cô đã và đang là tên tuổi hàng đầu, không cần "vùng vẫy để không bị lãng quên".