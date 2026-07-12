Lễ hội biển Huda Beach Water Fest đổ bộ Đà Nẵng

Với sân khấu được thiết kế "khủng", hiệu ứng nước mãn nhãn, dàn nghệ sĩ đình đám cùng loạt trải nghiệm tương tác sôi động, Huda chính thức mang lễ hội biển đến Đà Nẵng. Sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành sân chơi mùa hè bùng nổ, nơi mọi rào cản được xóa nhòa, để hàng nghìn bạn trẻ tự do hòa mình và kết nối chân thành.

Trong những cuộc vui tưởng chừng gần gũi nhất, đôi khi vẫn tồn tại những khoảng cách khó gọi tên: vài câu xã giao để giữ bầu không khí, một chút e dè khi nhập cuộc, hay thói quen "gồng" lên để bắt nhịp với đám đông. Để những khoảng cách ấy được tháo bỏ, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc đủ tự nhiên để mọi người cùng nhập cuộc: cùng vượt qua một thử thách, cùng bật cười vì một pha bất ngờ, cùng hết mình trong âm nhạc và dần xích lại gần nhau hơn.

Với mong muốn tạo nên một không gian nơi mọi khoảng cách được xóa nhòa để người trẻ kết nối với nhau bằng những khoảnh khắc chân thành nhất, Huda chính thức khởi động Huda Beach Water Fest trong khuôn khổ chiến dịch "Chân Thành Gắn Kết". Diễn ra trong hai ngày 17–18/7 tại Công viên Biển Đông (Đà Nẵng), lễ hội hứa hẹn trở thành điểm hẹn mùa hè bùng nổ, nơi hàng nghìn bạn trẻ có thể gác lại mọi áp lực thường ngày để cùng ướt, cùng chơi, cùng cười và cùng hòa mình vào âm nhạc, tạo nên những "Giờ Chân Thành" đáng nhớ bên bạn bè.

Lễ hội biển Huda Beach Water Fest 2026 sẵn sàng khuấy động Đà Nẵng. (Hình ảnh có sử dụng AI)

Hai ngày bung xõa với loạt thử thách mùa hè

Hành trình "xả vai" được nhấn ga ngay từ khoảnh khắc bước qua cổng lễ hội. Biệt đội Anti-Dry Squad tại "Ướt Zone" đã sẵn sàng tung ra những pha đánh úp, cuốn phăng mọi rụt rè và kéo hội bạn vào chuỗi thử thách nước liên hoàn tại mô hình chai Huda khổng lồ.

Bốn khu vực trải nghiệm đưa hội bạn từng bước "xả vai", mở lòng và hòa mình vào không khí lễ hội. (Hình ảnh có sử dụng AI)

Tiếp đó, những khoảnh khắc kết nối được thổi bùng tại "Gắn Kết Zone" với thử thách hội bạn phối hợp chèo SUP băng qua hồ bơi. Tại đây, người tham gia còn có thể tậu những bức ảnh check-in cực "nghệ" và nạp năng lượng bằng những lon bia mát lạnh.

Ngay sau đó, "Xả Vai Zone" là tọa độ lý tưởng để thử thách sự khéo léo với mô hình bowling khổng lồ, mang đến những pha ngã nhào hài hước và tràng cười thả ga. Cuộc vui tiếp tục tại "Thật Đã Zone" với đường trượt nước từ trên cao, đánh bay cái nóng oi ả.

Khép lại chuỗi hoạt động ngập tràn tiếng cười sảng khoái, cả nhóm lại quây quần tại Huda Beach Bar, nhâm nhi vị bia trứ danh và xích lại gần nhau.

Loạt zone trải nghiệm liên hoàn hứa hẹn bùng nổ tại sự kiện. (Hình ảnh có sử dụng AI)

Đại tiệc âm nhạc và nước bùng nổ với line-up cực hot

Nếu chuỗi trải nghiệm ban ngày kéo hội bạn lại gần nhau, đại tiệc nhạc và nước khi hoàng hôn buông xuống sẽ thổi bùng cảm xúc. Dàn line-up gồm Trúc Nhân, ISAAC, Mỹ Mỹ, OgeNus, DJ Masew, MC Hoàng Rapper và MC Hype J-Kay hứa hẹn đưa tất cả cùng bung xõa trong những beat nhạc cực căng.

Dàn idol chính thức đổ bộ, sẵn sàng khuấy đảo Huda Beach Water Fest.

Sân khấu Huda Beach Water Fest năm nay gây ấn tượng với mô hình chai Huda khổng lồ, kết hợp hiệu ứng phun nước đồng bộ, pháo hoa và ánh sáng laser 360 độ, biến bãi biển Đà Nẵng thành sân khấu đa giác quan bùng nổ.

Săn vé Fanzone & quà tặng độc quyền

Tại sự kiện, Huda còn mang đến "cơn mưa" quà tặng để cuộc vui thêm trọn vẹn. Chỉ cần kề vai sát cánh vượt qua loạt thử thách, cả nhóm sẽ được giải khát bằng những lon bia mát lạnh và rinh về combo quà độc quyền. Dân chơi hệ "đu idol" cũng đừng quên cuộc đua săn vé Fanzone sát sân khấu trên fanpage Huda nhé.

Huda Beach Water Fest đã chính thức đổ bộ mở màn cho một mùa hè bùng nổ. Hãy để cơn lốc nhạc - nước tại sự kiện biến thành "cái cớ" lý tưởng để hội anh em chí cốt thắt chặt tình giao hữu và thăng hoa trong sự đồng điệu. Không gian hội ngộ gắn kết chân thành đắt giá nhất tháng 7 đã sẵn sàng. Lập team săn vé và bắt đầu tận hưởng ngay hôm nay!

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

HUDA thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch.

Địa chỉ: Lô B8, Khu Công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thành phố Huế, Việt Nam.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.