I372 - Tân binh Gen Z đang lên với tư duy nghệ thuật khác biệt

Tân binh I372 (Hoàng Trí Bách, 2007) là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, gây chú ý nhờ tài năng chơi 3 nhạc cụ, tự sáng tác và từng tham gia các cuộc thi Piano, Rap.

Thị trường âm nhạc Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của làn sóng nghệ sĩ Gen Z đa năng, những người không chỉ sở hữu cá tính khác biệt mà còn có nền tảng học vấn và chuyên môn vững chắc. Trong số các gương mặt mới, I372 – nghệ danh của Hoàng Trí Bách (sinh năm 2007) – là một nhân tố đang thu hút sự chú ý khi dung hòa được tư duy logic của một sinh viên ngành Kiến trúc và bản năng sáng tạo của một người làm nhạc thực thụ. Bước chân vào con đường nghệ thuật với tâm thế của một tân binh, I372 nhanh chóng khẳng định sự nghiêm túc và định hướng phát triển chuyên nghiệp thông qua những cột mốc rèn luyện bài bản.

Hiện tại, Hoàng Trí Bách đang là sinh viên năm nhất ngành Kiến trúc tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (HAU). Đây là một trong những ngôi trường có truyền thống lâu đời và tỷ lệ chọi gắt gao nhất trong khối ngành nghệ thuật, kỹ thuật tại Việt Nam. Việc theo học tại đây mang lại cho I372 một góc nhìn mới mẻ trong âm nhạc. Tư duy về hình khối, bố cục và không gian của ngành Kiến trúc được nam sinh sinh năm 2007 áp dụng trực tiếp vào việc xây dựng cấu trúc bài hát, sắp xếp nhạc cụ và phân bổ nhịp điệu, tạo nên một màu sắc cá tính rất riêng, vừa có sự chặt chẽ, vừa có không gian cho cảm xúc bay bổng.

Dù mới ở độ tuổi 18 và là một tân binh vừa gia nhập thị trường, I372 đã sở hữu một hành trang âm nhạc đáng gờm nhờ quá trình tích lũy nghiêm túc từ nhỏ. Nam sinh có khả năng làm chủ và chơi tốt 3 loại nhạc cụ có độ khó cao là Piano, Guitar và Violin. Việc am hiểu sâu sắc nhạc lý cổ điển phương Tây từ Violin, Piano kết hợp với sự mộc mạc, gần gũi của Guitar chính là bệ phóng quan trọng giúp I372 phát triển toàn diện kỹ năng sáng tác. Thay vì chỉ đảm nhận một vai trò đơn lẻ, nghệ sĩ trẻ này có khả năng tự viết lời, tự lên giai điệu (melody) và định hình cấu trúc cho toàn bộ tác phẩm của mình.

Bản lĩnh sân khấu và tư duy thực chiến của I372 cũng được thử thách qua nhiều môi trường khác nhau. Trước khi chính thức debut giới thiệu bản thân trước công chúng, Hoàng Trí Bách đã chủ động tham gia hàng loạt cuộc thi tài năng lớn nhỏ, trải dài từ các sân chơi Piano chính thống mang tính học thuật cao cho đến những giải đấu Rap đường phố đầy tính cạnh tranh và đào thải. Sự cọ xát liên tục giữa hai môi trường có phong cách đối lập – một bên là sự chuẩn mực, chỉn chu của khí nhạc, một bên là sự phóng khoáng, nổi loạn của văn hóa Hip-hop – đã giúp chàng trai 18 tuổi tôi luyện được cá tính âm nhạc độc bản.

Trong bối cảnh dòng chảy âm nhạc hiện đại vô cùng chuộng xu hướng "Self-produced Artist" (nghệ sĩ tự sản xuất), sự xuất hiện của một nhân tố có thể chơi nhạc cụ, biết sáng tác và sở hữu tư duy hình khối như I372 được kỳ vọng sẽ mang đến một làn gió mới mẻ. Định hướng kết hợp các chất liệu âm thanh mộc từ nhạc cụ sống vào nền tảng Hip-hop/Rap thời thượng hứa hẹn sẽ biến nam sinh Đại học Kiến trúc Hà Nội thành một mảnh ghép Gen Z đầy tiềm năng và đáng mong đợi trong thời gian tới.