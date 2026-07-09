Hành trình hơn một thập kỷ xây dựng Học Viện Amari Nail : Kiên định với giá trị đào tạo thực chất

Khởi đầu từ niềm đam mê với nghề nail, Học Viện Amari Nail do Uyên Lê sáng lập đã từng bước phát triển thành hệ thống đào tạo nghề làm đẹp.

Theo thông tin từ học viện, đơn vị được thành lập năm 2014, hiện có 4 cơ sở đào tạo và khoảng 10.000 học viên đã tham gia các chương trình học. Trong quá trình hoạt động, học viện cũng cho biết từng được VTV3 và VTC2 ghi hình, đưa tin về hoạt động đào tạo.

Từ đam mê đến hành trình xây dựng thương hiệu

Năm 2014, khi nghề nail tại Việt Nam bắt đầu phát triển mạnh, Uyên Lê lựa chọn theo đuổi con đường đào tạo với mong muốn giúp nhiều người có cơ hội học nghề, tạo việc làm và phát triển sự nghiệp. Thay vì chỉ tập trung vào kỹ thuật, học viện hướng tới mô hình đào tạo kết hợp giữa tay nghề, tư duy phục vụ khách hàng và khả năng kinh doanh.Theo đại diện học viện, mỗi học viên đều có xuất phát điểm khác nhau nên chương trình được xây dựng theo hướng thực hành là chính. Môi trường học tập chú trọng sự đồng hành của giảng viên để người học có thể tự tin sau khi hoàn thành khóa học.

Lấy chất lượng đào tạo làm nền tảng

Trong lĩnh vực làm đẹp, chất lượng đào tạo luôn là yếu tố quyết định uy tín của một đơn vị. Học Viện Amari Nail cho biết thường xuyên cập nhật xu hướng mới, đồng thời chú trọng rèn luyện tính tỉ mỉ, kỷ luật và thái độ nghề nghiệp.Nhiều học viên lựa chọn học nghề với mục tiêu đi làm ngay, trong khi một số khác hướng tới mở salon hoặc phát triển thương hiệu cá nhân. Chính vì vậy, ngoài kiến thức chuyên môn, học viện cũng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm nghề.

Phát triển cùng sự tin tưởng của học viên

Theo thông tin từ Học Viện Amari Nail, đến nay hệ thống đã mở rộng lên 4 cơ sở đào tạo và có khoảng 10.000 học viên theo học qua các năm. Đây được xem là động lực để đội ngũ giảng viên tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo và nâng cao trải nghiệm học tập.Trong suốt quá trình hoạt động, học viện thường xuyên chia sẻ hình ảnh lớp học, lễ tốt nghiệp và câu chuyện của học viên trên các nền tảng trực tuyến như một cách lan tỏa giá trị của việc học nghề.

Lan tỏa giá trị của nghề làm đẹp

Đại diện học viện cho biết việc từng được VTV3 và VTC2 ghi hình về hoạt động đào tạo là nguồn động viên để đơn vị tiếp tục đầu tư cho chất lượng giảng dạy. Dù vậy, theo học viện, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở sự hài lòng của học viên và kết quả họ đạt được sau khóa học.Trong bối cảnh ngành làm đẹp ngày càng phát triển, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này cũng mở ra thêm nhiều cơ hội cho những người lựa chọn học nghề như một hướng phát triển lâu dài.

Định hướng trong tương lai

Uyên Lê chia sẻ mục tiêu của Học Viện Amari Nail là tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, cập nhật xu hướng mới và xây dựng môi trường học tập chuyên nghiệp. Học viện kỳ vọng sẽ đồng hành với nhiều học viên hơn trên hành trình theo đuổi nghề làm đẹp và khởi nghiệp.