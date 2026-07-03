Có một loại cây được người xưa xem như "báu vật" của sân vườn, nhà nào cũng từng có

Loại cây gắn với tuổi thơ nhiều thế hệ, hóa ra còn có lý do khiến người xưa đặc biệt coi trọng

Nếu để ý, bạn sẽ thấy nhà của ông bà ngày xưa rất hay có một cây ổi ở góc sân hoặc sau vườn. Không phải ngẫu nhiên mà cây ổi lại được nhiều người chọn đến vậy. Thời đó, trồng một cái cây không chỉ để đẹp mà còn phải "có ích". Và cây ổi đáp ứng gần như đủ mọi tiêu chí.

Dễ trồng, ít phải chăm

Đầu tiên phải nói đến khả năng "tự sinh tự diệt" của cây ổi. Cây không kén đất, ít sâu bệnh, chịu nắng tốt và không cần chăm sóc quá cầu kỳ. Chỉ cần trồng xuống đất, tưới nước thời gian đầu là cây có thể lớn khỏe. Đối với những gia đình làm nông ngày xưa, đây là một lợi thế rất lớn. Không phải bỏ nhiều công nhưng vẫn có cây ăn quả ngay trong vườn.

Có quả ăn gần như quanh năm

Ổi là loại quả quen thuộc với nhiều thế hệ. Quả non thì chấm muối ớt, quả chín ăn ngọt thơm, ai lớn lên ở quê chắc đều từng leo cây hái ổi. Nhiều giống ổi còn ra quả nhiều đợt trong năm nên lúc nào trong vườn cũng có vài quả để ăn. Thời chưa có siêu thị hay cửa hàng hoa quả khắp nơi như bây giờ, chỉ cần bước ra sân là có trái cây tươi, vừa tiện vừa tiết kiệm.

Không chỉ ăn quả, lá ổi cũng có nhiều công dụng

Ông bà ta ngày xưa rất ít khi bỏ phí thứ gì. Lá ổi non thường được dùng trong một số mẹo dân gian như hỗ trợ giảm tiêu chảy, súc miệng hoặc nấu nước rửa ngoài da. Dù đây chỉ là kinh nghiệm truyền lại và không thể thay thế thuốc chữa bệnh, nhưng cũng cho thấy cây ổi là một trong những loại cây được tận dụng khá nhiều.

Tạo bóng mát nhưng không chiếm quá nhiều diện tích

Khác với những cây cổ thụ có tán rất rộng, cây ổi vừa đủ để che nắng cho một góc sân mà vẫn không làm ngôi nhà bị tối. Nhiều người còn thích trồng ổi gần hiên hoặc cạnh hàng rào. Vừa có bóng mát, vừa tiện hái quả, trẻ con thì có chỗ leo trèo, người lớn thì có chỗ ngồi nghỉ.