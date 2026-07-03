Tâm điểm tháng 7: Shopee mở hội giải trí và săn deal bất tận mùa hè này

Điểm hẹn giải trí và mua sắm siêu hot mùa hè gọi tên Shopee trong hai ngày 6/7 và 7/7. Chuỗi livestream đặc biệt trở lại với diện mạo mới, hứa hẹn khuấy động không khí với loạt trải nghiệm săn ưu đãi hấp dẫn, tham gia Lắc Siêu Xu, cùng cơ hội nhận nhiều phần quà may mắn.

Xem Shopee Fan Meeting Đảo Hoa Hậu 6/7 phiên bản Cooking Show, thử may mắn trúng quà bí mật

Sau những màn hô tên, trình diễn tài năng và loạt thử thách hấp dẫn đã trở nên quen thuộc với khán giả, Shopee Fan Meeting Đảo Hoa Hậu sẽ chính thức trở lại vào lúc 19h30 ngày 6/7 trên Shopee với một phiên bản hoàn toàn mới.

Tạm gác lại hành trình chinh phục vương miện, dàn gương mặt thương hiệu Đảo Hoa Hậu sẽ bước vào những màn đối đầu và tung hứng đầy hài hước, đồng thời giới thiệu những món đặc sản đậm chất miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt, 10 khán giả may mắn sẽ được trao mỗi người một mã ưu đãi trị giá 9,9 triệu đồng để mua các sản phẩm thuộc thương hiệu Elmich từ gian hàng elmich_official_store trên Shopee ngay trong phiên livestream, thông qua hình thức bốc thăm trực tiếp (thể lệ chi tiết được cập nhật trên website).

Dàn cast Đảo Hoa Hậu chính thức tái ngộ, sẵn sàng khuấy động livestream vào 19h30 ngày 6/7 trên Shopee!

Những bí mật được giữ kín bấy lâu cùng loạt câu chuyện chưa từng chia sẻ của dàn thí sinh Đảo Hoa Hậu sẽ lần đầu được hé lộ trên sóng livestream. Đặc biệt, sự xuất hiện của nghệ sĩ Đại Nghĩa trong vai trò khách mời đặc biệt được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tương tác thú vị. Khi kinh nghiệm của "Nụi" gặp gỡ năng lượng duyên dáng từ dàn thí sinh Đảo Hoa Hậu, khán giả xem livestream có thể chờ đón nhiều khoảnh khắc giải trí bùng nổ.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa đã sẵn sàng, ai sẽ là người bị "cook" trong buổi Shopee Fan Meeting Đảo Hoa Hậu 6/7 trên Shopee đây?

Nhận cơ hội chia quỹ xu 30 triệu tại đại chiến phép thuật Sao Thì Sao 7/7

Mang đến một màu sắc hoàn toàn mới cho chuỗi giải trí mùa hè, Sao Thì Sao sẽ đưa khán giả bước vào một thế giới huyền bí với chủ đề Cúp Thần Đại Chiến vào ngày 7/7 trên Shopee. Lấy cảm hứng từ những câu chuyện phép thuật quen thuộc, chương trình mở ra hành trình đầy kịch tính, nơi niềm tin, tình bạn và lòng dũng cảm liên tục bị thử thách trước những thế lực đối đầu.

Bên cạnh những màn tranh tài gay cấn, khán giả còn có cơ hội tham gia Lắc Siêu Xu để chia quỹ thưởng lên đến 30 triệu Xu xuyên suốt chương trình. Đặc biệt, cuộc chiến lần này quy tụ dàn khách mời quen thuộc gồm các thành viên nhóm nhạc UPRIZE, cùng Ngọc Phước, Tuấn Kiệt và "nhân tố mới" Dương Quốc Mỹ, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ thú vị.

Bạn đã sẵn sàng cho một buổi trưa giải trí bùng nổ cùng biệt đội pháp sư tại Sao Thì Sao Tập 1 vào 12h30-13h30 ngày 7/7 trên Shopee?

Với những màn đấu trí căng thẳng, loạt thử thách khó lường cùng các tình huống tung hứng hài hước, Cúp Thần Đại Chiến sẵn sàng mang đến một buổi trưa giải trí bùng nổ, đồng thời tìm ra phe Tinh Anh hay Hắc Ám sẽ giành chiến thắng cuối cùng.

Không chỉ dừng lại ở các chương trình giải trí, Shopee còn khởi động chuỗi livestream 7/7 hoành tráng, quy tụ hàng loạt cái tên quen thuộc như Lucie Nguyễn, Đinh Ngọc Diệp, Liêu Hà Trinh, Quốc Trường, Sam, Diệp Lê, Ngô Kiến Huy… Với sự xuất hiện của dàn sao thuộc nhiều lĩnh vực, chuỗi livestream sẽ là dịp để khán giả theo dõi những buổi chia sẻ gần gũi về trải nghiệm mua sắm, vừa thỏa sức giải trí, vừa dễ dàng sở hữu những món đồ yêu thích với mức giá tiết kiệm.

Còn chần chừ gì nữa mà không truy cập ứng dụng Shopee để đặt lịch nhắc hẹn cho ngày 6/7 và 7/7. Hãy sẵn sàng hòa mình vào không khí giải trí sôi động cùng dàn sao đình đám, đồng thời săn loạt ưu đãi hấp dẫn và những phần quà giá trị chỉ có trong dịp sale này.

Sự kiện "Siêu Sale Đón Hè" của Shopee đã chính thức bắt đầu. Từ nay đến ngày 9/7, mua sắm ngay trên Shopee để không bỏ lỡ các chương trình hấp dẫn, Voucher Xtra giảm đến 7 triệu đồng (**) và Freeship 0 đồng (*). Khám phá ngay tại: https://shopee.vn/m/7-7

(*) Chi tiết chương trình (bao gồm các trường hợp loại trừ) xem tại trang Miễn Phí Vận Chuyển trên Ứng dụng Shopee

(**) Chỉ áp dụng cho các sản phẩm có nhãn Voucher Xtra