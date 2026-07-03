5 món đồ mua xong chỉ tự hỏi: "Sao không biết sớm hơn?"

5 món đồ này không đắt đỏ, không cầu kỳ nhưng lại là trợ thủ đắc lực trong nhà.

Có những món đồ trong nhà ban đầu nhìn thì thấy "cũng bình thường thôi", nhưng dùng rồi mới nhận ra "tại sao mình không mua chúng sớm hơn". Không phải đồ đắt tiền hay sang trọng gì, nhưng chính những món đồ ấy lại có thể giúp việc dọn dẹp, sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dưới đây là 5 món đồ nhà cửa phổ biến, giá phải chăng, rất đáng để có trong nhà.

1. Cây lau nhà tự vắt - giảm hẳn một nửa sự "ngại lau nhà"

Nếu trước đây bạn từng phải cúi xuống vắt cây lau nhà bằng tay thì sẽ hiểu cảm giác cực thế nào. Vừa bẩn, vừa mỏi, lại mất thời gian. Cây lau nhà tự vắt giải quyết đúng vấn đề đó. Chỉ cần đạp hoặc xoay nhẹ là nước được vắt sạch, không cần chạm tay vào giẻ lau. Nhờ vậy, việc lau nhà trở nên nhanh hơn và đỡ nản hơn rất nhiều. Đặc biệt là những nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng, sàn nhà gần như phải lau thường xuyên. Có cây lau nhà tự vắt thì việc dọn dẹp không còn là nỗi ám ảnh nữa, mà thành việc làm nhanh gọn trong vài phút.

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2. Xe đẩy đa năng - "trợ lý" lưu trữ trong nhà bếp

Xe đẩy đa năng đang là món đồ được nhiều gia đình dùng vì tính tiện lợi. Bạn có thể để trong bếp, phòng khách hay góc phòng đều được. Trong bếp, nó cực kỳ hữu ích để chứa đồ khô như mì, gia vị, đồ hộp hoặc thậm chí là nồi niêu ít dùng. Ưu điểm lớn nhất là có bánh xe, muốn đẩy đi đâu cũng được, không bị cố định một chỗ như kệ tủ. Với những căn hộ nhỏ, xe đẩy giống như một kho lưu trữ di động, giúp không gian gọn hơn mà vẫn dễ lấy đồ khi cần.

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3. Hộp chia ngăn tủ lạnh - nhìn gọn thôi đã thấy thích

Tủ lạnh là nơi rất dễ bừa bộn nếu không sắp xếp hợp lý. Rau, trái cây, đồ chín, đồ sống… để lẫn lộn sẽ vừa khó tìm vừa dễ hỏng nhanh. Hộp chia ngăn giúp mọi thứ có vị trí riêng. Mỗi loại thực phẩm được để vào một khu rõ ràng, nhìn vào là biết ngay cái gì ở đâu. Không chỉ giúp gọn gàng, mà còn giúp giảm lãng phí thực phẩm vì bạn dễ kiểm soát đồ trong tủ hơn. Đặc biệt là những người hay quên đồ trong tủ lạnh thì món này gần như cứu cánh.

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4. Kệ góc nhà tắm - tận dụng từng khoảng trống nhỏ

Nhà tắm thường không có nhiều diện tích, nên đồ dùng cá nhân rất dễ bị để lộn xộn. Kệ góc nhà tắm là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Chỉ cần một góc nhỏ trong phòng tắm là có thể đặt kệ để sữa tắm, dầu gội, bàn chải, dao cạo... một cách ngăn nắp, tiện lợi. Dù chỉ là chiếc kệ nhỏ nhưng đủ giúp không gian gọn gàng hơn rõ rệt, đặc biệt là với nhà có nhiều người sử dụng chung một phòng tắm.

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5. Đèn cảm biến ban đêm - tiện hơn bạn nghĩ

Đèn cảm biến ban đêm thường được đặt ở hành lang, cầu thang, nhà vệ sinh hoặc gần giường ngủ. Điểm hay của nó là tự bật khi có người đi qua trong bóng tối và tự tắt sau đó. Không cần tìm công tắc, không phải bật đèn sáng chói giữa đêm. Với người hay dậy đi vệ sinh ban đêm hoặc nhà có trẻ nhỏ, món này cực kỳ tiện. Ánh sáng vừa đủ để nhìn đường đi mà không làm chói mắt hay ảnh hưởng giấc ngủ.

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