Em xinh Mỹ Mỹ hé lộ món bảo bối đồng hành từ giảng đường đến sân khấu

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã khép lại, trước mắt các tân sinh viên là hành trình đại học hoàn toàn mới. Bước vào đại học cũng đồng nghĩa với việc các bạn phải tự lập từ cuộc sống đến cách học.

Nếu tìm kiếm một hình mẫu nổi bật khi vừa hoạt động nghệ thuật bùng nổ, vừa có thành tích học tập ấn tượng, "em xinh" Mỹ Mỹ là một trong những cái tên đầu tiên nhiều Gen Z nghĩ đến. Là cựu sinh viên Học viện ngoại giao, nữ ca sĩ cho rằng điều quan trọng nhất không phải là học tập nhiều hơn, mà là biết chọn đúng công cụ để học tập hiệu quả hơn.

Những năm tháng học tập tại Học viện Ngoại giao, chiếc laptop "cồng kềnh" là vật bất ly thân của Mỹ Mỹ từ giảng đường đại học đến quán cà phê hay phòng tập nhảy.

Gần đây, khi công việc cần phải di chuyển nhiều hơn và cần sự linh hoạt, sẵn sàng mọi lúc, Mỹ Mỹ đã trang bị cho mình HUAWEI MatePad 11.5 (2026). Với độ dày chỉ 6.1mm, trọng lượng 515g, thiết bị có thể nằm gọn trong túi xách của Mỹ Mỹ đi từ nhà đến sân khấu hay các sự kiện lớn nhỏ.

Ngoài ra, với phụ kiện được trang bị sẵn như bàn phím, bút, chuột, HUAWEI MatePad 11.5 (2026) có thể ngay lập tức biến thành một văn phòng thu nhỏ giúp Mỹ Mỹ nhanh chóng xử lý công việc như đang dùng máy tính ở nhà.

Mỹ Mỹ nhớ lại, điều bỡ ngỡ nhất khi mới vào đại học là tốc độ giảng bài của thầy cô. "Có hôm mình ghi không kịp nên phải thu âm lại. Nhưng về nhà nghe thì quên mất đoạn đó đang nói đến slide nào".

Theo Mỹ Mỹ, đây là lý do khiến cô đặc biệt thích ứng dụng HUAWEI Notes trên MatePad 11.5 (2026). Với tính năng Note Replay, chỉ cần chạm vào dòng ghi chú đã viết, máy sẽ phát đúng đoạn âm thanh bài giảng tương ứng. Ngoài ra, tính năng AI Handwriting Enhancement giúp tự động chỉnh chữ viết tay thẳng hàng và chỉn chu.

Nhìn lại hành trình đã qua, Mỹ Mỹ thừa nhận bản thân có chút "ghen tị" với thế hệ sinh viên sau này khi được AI hỗ trợ tối đa quá trình học tập.

"Hồi Mỹ Mỹ còn đi học, công nghệ AI chưa phát triển mạnh mẽ như hiện tại. Mỗi lần làm nghiên cứu khoa học hay làm báo cáo, viết bài luận, mình lại phải tự bơi giữa biển tài liệu, tổng hợp và thiết kế slide thuyết trình mất cả ngày trời", cô chia sẻ.

Nữ ca sĩ cho rằng, sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo đang tái định nghĩa lại cách học tập hiện nay. Trên HUAWEI MatePad 11.5 (2026), phần mềm PC-Level WPS Office 3.0 tích hợp AI chính là trợ lý đắc lực hỗ trợ sinh viên "vượt bão" deadline, từ tóm tắt hàng trăm trang tài liệu, làm bài luận, vẽ biểu đồ, làm file thuyết trình cho bài tập nhóm… Khi kết hợp với bàn phím đi kèm, trải nghiệm làm việc trở nên gần với laptop nhưng vẫn giữ được sự linh hoạt của tablet.

Không chỉ phục vụ học tập, MatePad 11.5 (2026) còn đồng hành cùng những giờ giải trí của Mỹ Mỹ. Màn hình 2.5K FullView 120Hz sắc nét, kết hợp cùng hệ thống âm thanh sống động mang đến trải nghiệm xem phim, giải trí hay xem lại các video cực kỳ đã mắt. Bên cạnh đó, với hiệu năng mạnh mẽ, các bạn sinh viên hoàn toàn có thể tận dụng máy để edit các video ngắn, làm vlog,... chia sẻ lên mạng xã hội.

Đối với Mỹ Mỹ, bước vào đại học không chỉ cần sự chuẩn bị về kiến thức mà còn cần một người bạn đồng hành đủ linh hoạt để theo kịp nhịp sống mới.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) là mẫu máy tính bảng mới hướng đến học sinh, sinh viên với định hướng "Trọn hành trang đại học, sẵn sàng tại đây". Sản phẩm sở hữu màn hình 2.5K FullView 120Hz, thiết kế kim loại nguyên khối mỏng 6,1mm, nặng khoảng 515 g, viên pin 10.100 mAh cùng bộ ứng dụng HUAWEI Notes và WPS Office PC 3.0 tích hợp AI. Trong thời gian mở bán, sản phẩm còn đi kèm bộ phụ kiện gồm bàn phím, chuột và bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil (Thế hệ 3) cùng nhiều ưu đãi dành cho tân sinh viên. Độc giả có thể tìm hiểu thêm tại: Đây.