WCONCEPT X KBEE 2026: Kiến tạo không gian trải nghiệm thời trang và làm đẹp chuẩn Hàn Quốc

Không chỉ mang đến những xu hướng thời trang và làm đẹp chuẩn Hàn, WCONCEPT còn biến KBEE 2026 thành điểm hẹn trải nghiệm dành cho cộng đồng yêu K-Style. Với không gian hiện đại cùng chuỗi hoạt động tương tác hấp dẫn, thương hiệu tiếp tục khẳng định bước tiến mới trong hành trình kết nối với người tiêu dùng Việt Nam.

KBEE 2026 - Cầu nối giữa thương hiệu Hàn Quốc và người tiêu dùng Việt Nam

Được tổ chức bởi KOTRA dưới sự chủ trì của Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc, KBEE 2026 quy tụ hơn 100 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thời trang, mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, hàng tiêu dùng và công nghệ. Không chỉ là triển lãm xúc tiến thương mại quy mô lớn, KBEE còn là nơi kết nối giữa doanh nghiệp, đối tác và người tiêu dùng thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa và giới thiệu những xu hướng mới nhất đến từ Hàn Quốc.

Hình ảnh toàn cảnh KBEE 2026

Trong bối cảnh làn sóng Hallyu tiếp tục tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ tại Việt Nam, KBEE 2026 góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người tiêu dùng Việt với các thương hiệu Hàn Quốc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao thương và phát triển bền vững giữa hai thị trường.

WCONCEPT - Nền tảng tuyển chọn những xu hướng thời trang và làm đẹp Hàn Quốc

Ra đời từ năm 2006, WCONCEPT là nền tảng thời trang và phong cách sống thuộc Tập đoàn Shinsegae, hiện quy tụ khoảng 7.000 thương hiệu thiết kế cùng nhiều thương hiệu làm đẹp và lifestyle được yêu thích tại Hàn Quốc. Với định hướng tuyển chọn những thương hiệu có tính sáng tạo, thẩm mỹ và chất lượng cao, WCONCEPT đã trở thành một trong những nền tảng được thế hệ Millennials và Gen Z Hàn Quốc lựa chọn để cập nhật xu hướng mới.

Không gian trải nghiệm chuẩn Hàn ngay tại KBEE 2026

Tại KBEE 2026, WCONCEPT mang đến một booth được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, lấy cảm hứng từ không gian bán lẻ và trải nghiệm thương hiệu tại Hàn Quốc. Khách tham quan không chỉ được tìm hiểu về hệ sinh thái thời trang và làm đẹp của WCONCEPT mà còn có cơ hội tiếp cận những xu hướng đang được yêu thích trên thị trường Hàn Quốc.

Hình ảnh tổng quát booth WCONCEPT

Booth được xây dựng như một điểm chạm trải nghiệm, nơi khách hàng có thể khám phá các dòng mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, thời trang và phong cách sống, đồng thời cảm nhận rõ hơn tinh thần thẩm mỹ đặc trưng của Hàn Quốc thông qua cách bài trí, hình ảnh và hoạt động tương tác.

Hình ảnh cận cảnh booth

Bên cạnh không gian trưng bày, khu vực Photo Zone được đầu tư với concept trẻ trung, hiện đại, tạo nên điểm check-in nổi bật dành cho khách tham quan. Đây không chỉ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc tại sự kiện mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh WCONCEPT đến cộng đồng yêu thời trang và văn hóa Hàn Quốc trên các nền tảng mạng xã hội.

Chuỗi hoạt động tương tác mang đến trải nghiệm đáng nhớ

Không dừng lại ở việc giới thiệu thương hiệu, WCONCEPT còn triển khai nhiều hoạt động tương tác nhằm tăng trải nghiệm cho khách tham quan trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Đặc biệt, mỗi lượt tham gia hoạt động tại booth sẽ nhận được phiếu tham gia chương trình bốc thăm may mắn của Ban Tổ chức, mở ra cơ hội sở hữu vé tham dự K-Pop Concert để gặp gỡ các nghệ sĩ Hàn Quốc. Hoạt động này góp phần mang đến bầu không khí sôi động, kết nối giữa trải nghiệm thương hiệu với sức hút của văn hóa Hallyu, tạo nên dấu ấn đặc biệt cho khách tham quan.

Khẳng định cam kết phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam

Sự hiện diện của WCONCEPT tại KBEE 2026 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một nền tảng thời trang và làm đẹp, mà còn phản ánh định hướng phát triển trong giai đoạn mới của thương hiệu. Sau hơn hai thập kỷ xây dựng và phát triển, WCONCEPT đang từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu uy tín, theo đuổi những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, sản phẩm và trải nghiệm khách hàng.

Thông qua KBEE 2026, WCONCEPT mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị của thời trang, làm đẹp và phong cách sống Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời tạo dựng nền tảng kết nối lâu dài dựa trên sự tin tưởng và trải nghiệm thực tế.