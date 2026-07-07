Khi thiết bị học tập trở thành bạn đồng hành trên giảng đường

Môi trường đại học với thời gian biểu linh hoạt và phương pháp học tập mới mẻ khiến sinh viên cần một thiết bị gọn nhẹ nhưng đáp ứng được nhiều tác vụ, có thể đồng hành từ lớp học, thư viện đến những buổi làm việc nhóm.

Bước vào đại học, một ngày của sinh viên có thể bắt đầu bằng tiết học buổi sáng ở trường, tiếp tục tại thư viện, phòng thảo luận nhóm hoặc quán cà phê và kết thúc bằng việc hoàn thiện bài thuyết trình tại nhà. Chính sự linh động này khiến cho việc lựa chọn người bạn đồng hành suốt 4 năm đại học trở nên khó khăn hơn so với các sinh viên thế hệ trước.

Laptop tuy mạnh cho các tác vụ phức tạp, nhưng không phải là lựa chọn hàng đầu của sinh viên mỗi khi đi ra ngoài vì sự cồng kềnh và cân nặng. Điện thoại thuận tiện cho tra cứu nhanh, song màn hình nhỏ lại hạn chế khi đọc PDF, viết ghi chú hay chỉnh sửa bài tập. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng một thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn đủ khả năng đáp ứng các tác vụ học tập ngày càng tăng. Trong bối cảnh đó, tablet dần trở thành lựa chọn được nhiều sinh viên cân nhắc.

Mỏng nhẹ nhưng bền bỉ, đồng hành cùng nhịp sống sinh viên

Việc liên tục di chuyển khiến một thiết bị học tập hiệu quả cần đáp ứng nhiều hơn khả năng xử lý tác vụ đơn thuần. Một chiếc máy tính bảng phù hợp cần phải đủ gọn nhẹ để mang theo mỗi ngày, trong khi vẫn duy trì thời gian sử dụng dài và cho phép người dùng chuyển đổi nhanh giữa đọc tài liệu, ghi chép, làm bài, họp nhóm hay sáng tạo nội dung.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) giải quyết tốt bài toán này với thiết kế thân máy bằng kim loại nguyên khối, mỏng chỉ 6.1mm và nhẹ chỉ 515g. Bên cạnh đó, viên pin lớn với dung lượng 10.100 mAh, cho thời lượng sử dụng lên tới 14 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ sạc nhanh 40W cũng giúp các bạn sinh viên thỏa sức học tập không gián đoạn.

Ghi chú, lên kế hoạch, sáng tạo, thiết kế gói gọn chỉ trong 1 thiết bị

Lên đại học, sinh viên phải xử lý khối lượng lớn tài liệu, từ giáo trình, slide bài giảng, file PDF đến case study và báo cáo nghiên cứu. Nếu vẫn phụ thuộc vào vở ghi và tài liệu in, balo dễ trở nên cồng kềnh chỉ sau vài môn học. Với HUAWEI Notes trên MatePad 11.5 (2026), sinh viên có thể ghi chú và lưu trữ tài liệu của các môn học khác nhau trong cùng một ứng dụng. Thay vì mỗi môn phải mang một cuốn giáo trình và một cuốn sổ ghi chép riêng, giờ đây sinh viên chỉ cần một thiết bị duy nhất. Điều này giúp sinh viên vừa có thể giảm nhẹ cân nặng ba lô mỗi khi đến lớp vừa dễ hệ thống hóa kiến thức cho mỗi mùa thi.

Thêm vào đó, tính năng AI Handwriting Enhancement giúp làm rõ nét chữ viết tay, trong khi Note Replay cho phép ghi âm và nghe lại bài giảng ngay trong ứng dụng, các bạn sinh viên có thể dễ dàng đọc, ôn luyện hay kiểm tra những phần chưa kịp ghi mà không phải nghe lại trên một bản ghi âm riêng.

Ngoài ra, ứng dụng có nhiều loại giấy và template được thiết kế sẵn phù hợp thói quen học tập của sinh viên nhiều chuyên ngành khác nhau. Với sinh viên ngành mỹ thuật, thiết kế có thể dùng định dạng giấy trắng, biến máy tính bảng thành một cuốn sketchbook để phác thảo ý tưởng. Với các bạn sinh viên ngành như marketing, quản trị hay kinh tế, template SWOT hay Cornell Note hỗ trợ tốt cho việc phân tích case study, hay chuẩn bị nội dung họp nhóm… Không những vậy, khi cần sắp xếp lịch trình thi cử, deadline câu lạc bộ , các bạn sinh viên có thể sử dụng template schedule kẻ sẵn theo tuần hoặc tháng như một cuốn planner.

Báo cáo, slide hay bảng tính không còn là trở ngại mà dễ dàng và thông minh hơn

Nhiều máy tính bảng khá tiện cho việc đọc và ghi chú, nhưng khi cần thao tác trên các ứng dụng văn phòng thì chưa thật sự "thân thiện" do giao diện tinh gọn không quen thuộc hay cần phải nâng cấp thêm để trải nghiệm đủ các tính năng.

HUAWEI MatePad 11.5 (2026) được tích hợp sẵn WPS Office 3.0 với giao diện tương tự PC cho phép xử lý Word, Excel và PowerPoint dễ dàng. Khi kết hợp cùng bàn phím và chuột được tặng kèm trong thời gian mở bán, thiết bị mang lại trải nghiệm làm việc gần với laptop nhưng vẫn giữ được tính linh hoạt của một chiếc tablet.

Ngoài việc phải nhanh chóng thích ứng với các tác vụ văn phòng, sinh viên còn phải làm quen với việc prompting AI để gia tăng hiệu suất học tập, đồng thời, tạo lợi thế cạnh tranh cho bản thân khi gia nhập vào thị trường lao động. Tuy nhiên, việc các ứng dụng AI phổ biến hiện nay được phát triển trên nhiều nền tảng khác nhau cũng gây ra khá nhiều bất tiện trong khi sử dụng. Người dùng cần phải chuyển tab liên tục, copy nội dung từ tài liệu sang chatbot, chờ phản hồi rồi đưa kết quả ngược lại vào word hoặc slide. Quy trình này thường mất thời gian, dễ gây rối mạch làm việc và đôi khi còn vướng giới hạn lượt dùng hoặc tốc độ phản hồi.

WPS Office 3.0 trên HUAWEI MatePad 11.5 (2026) tích hợp sẵn các công cụ AI ngay trong ứng dụng. Nhờ đó, sinh viên có thể tóm tắt PDF, dịch nội dung, tối ưu văn bản, viết nháp báo cáo hoặc gợi ý cấu trúc trình chiếu chỉ trong 1 ứng dụng WPS Office. Đặc biệt, trong tháng đầu tiên mở bán, các bạn sinh viên có thể nhận ngay 1 năm miễn phí sử dụng công cụ AI trên WPS Office 3.0 qua AppGallery. WPS AI được thiết kế để hỗ trợ các tác vụ học tập và văn phòng thường ngày như tóm tắt tài liệu, tối ưu nội dung hay xây dựng slide nhanh chóng. Với những nhu cầu nghiên cứu chuyên sâu hoặc phân tích phức tạp, người dùng vẫn có thể kết hợp thêm các nền tảng AI khác để tối ưu hiệu quả.

Không phô trương như một món đồ công nghệ "bắt trend", HUAWEI MatePad 11.5 (2026) đi vào những nhu cầu rất cụ thể, có tính ứng dụng cao với sinh viên. Đối với các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào đại học hoặc cần nâng cấp công cụ học tập, sản phẩm hứa hẹn sẽ là trợ thủ đắc lực cho phần lớn nhu cầu học tập, làm việc và sáng tạo trong suốt quãng đường đại học.

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