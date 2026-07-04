Thẻ NCB Visa Tự Hào được ABF Retail Banking Awards vinh danh “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm”

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa được vinh danh giải thưởng “Sáng kiến thẻ tín dụng của năm” tại Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào – dòng sản phẩm thẻ tín dụng độc bản của NCB.

Ngày 02/7/2026, tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 diễn ra tại Singapore, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã vinh dự được xướng tên trong giải thưởng "Sáng kiến thẻ tín dụng của năm" dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào (Credit Card Initiative of the Year – For Tu Hao Credit).

Asian Banking & Finance Retail Banking Awards là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ, do Tạp chí The Asian Banking & Finance (Singapore) tổ chức thường niên. Giải thưởng tôn vinh các tổ chức tài chính có những sáng kiến, sản phẩm và giải pháp nổi bật, góp phần định hình xu hướng phát triển của ngành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đại diện NCB nhận giải thưởng "Sáng kiến thẻ tín dụng của năm" dành cho thẻ NCB Visa Tự Hào

Vượt qua các đánh giá khắt khe của hội đồng chuyên môn độc lập gồm các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu thế giới như Deloitte, Earn & Young, KPMG, PwC, Boston Consulting Group, Bain & Company…, thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào đã xuất sắc giành được giải thưởng ngay trong lần đầu tiên NCB tham dự. Điều này không chỉ khẳng định chất lượng và giá trị dòng thẻ tín dụng độc đáo của NCB, mà còn cho thấy tư duy tiên phong và năng lực đổi mới sáng tạo của ngân hàng đã phát triển vượt trội, được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế.

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB. Đây là dòng thẻ đặc biệt của NCB, gồm 2 phiên bản: thẻ NCB Visa "Thống Nhất" ra mắt dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, gợi nhắc về cột mốc lịch sử thiêng liêng khi non sông nối liền một dải, đất nước bước sang trang sử mới, và thẻ NCB Visa "Tự Hào" ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh biểu trưng cho sự tự hào và lòng yêu nước, tích hợp các công nghệ và tiện ích tài chính hiện đại và các chương trình chi tiêu gắn với chia sẻ cộng đồng mang giá trị nhân văn sâu sắc.

NCB Visa Tự Hào là sản phẩm thuộc dòng thẻ Tự Hào của NCB được phát triển với 2 phiên bản đặc biệt

Chia sẻ về giải thưởng, ông Tạ Kiều Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc NCB cho biết: "Khát vọng của NCB là đồng hành và phụng sự đất nước trong kỷ nguyên mới, bằng những đóng góp hiệu quả, ý nghĩa trong lĩnh vực của mình. Thẻ Tự Hào là dấu ấn đầu tiên của chúng tôi trên hành trình phát triển các giải pháp tài chính tiên phong, sáng tạo trên nền tảng công nghệ hiện đại, mang giá trị dân tộc sâu sắc. Giải thưởng ngày hôm nay là sự động viên lớn, để chúng tôi tiếp tục hành trình của mình, đóng góp vào sự phát triển của ngành và khẳng định sức mạnh trí tuệ Việt Nam, dấu ấn Việt Nam trước thế giới".

Thẻ NCB Visa Tự Hào được trang bị đầy đủ các tính năng thanh toán hiện đại như contactless, online, thẻ ảo, bảo mật nhiều lớp gồm OTP, 3D-Secure, được chấp nhận tại hàng triệu điểm thanh toán trên toàn cầu, cùng hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như: Nhận ngay bộ quà tặng du lịch trị giá 1 triệu đồng gồm Ví đựng hộ chiếu, air tag, tag hành lý; miễn phí phát hành và phí thường niên; phí chuyển đổi ngoại tệ ưu đãi bậc nhất thị trường chỉ 1,5%; ưu đãi hoàn tiền 100% cho các giao dịch vé bảo tàng và danh lam thắng cảnh quốc gia (tối đa 200.000 đồng/tháng), hoàn tiền lên đến 10% cho tất cả các giao dịch… với tổng hoàn tiền lên tới 5 triệu đồng/tháng cho các chi tiêu hợp lệ... Đặc biệt, cứ với mỗi 1 triệu đồng các khoản chi tiêu hợp lệ, khách hàng sẽ được hoàn thêm 3.000 đồng vào Ví Từ thiện của khách hàng trên ứng dụng NCB iziMobile. Khách hàng có thể sử dụng Ví Từ thiện để chuyển khoản ủng hộ trực tiếp vào các quỹ của đối tác NCB như: Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam…

Với thiết kế độc bản và giá trị tinh thần đặc biệt, NCB Visa Tự hào đã vượt khỏi giá trị của một chiếc thẻ ngân hàng thông thường, trở thành một biểu tượng đồng hành cùng người Việt trong kỷ nguyên mới – mạnh mẽ, tự tin, vươn mình ra thế giới nhưng vẫn gắn kết sâu sắc với cội nguồn, để "kể câu chuyện Việt Nam" ở bất kỳ nơi đâu.

Đây là lần thứ 2 thẻ tín dụng NCB Visa Tự Hào được vinh danh. Trước đó, tại chương trình Tin Dùng Việt Nam 2025, thẻ Tự Hào cũng vinh dự đạt giải thưởng "Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Tiên phong".

NCB liên tục nâng cấp và phát triển các giải pháp tài chính tiên phong

Thời gian qua, NCB liên tục nâng cấp và phát triển các giải pháp tài chính tiên phong đáp ứng nhu cầu khách hàng với tiêu chuẩn cao. Mới đây, ngân hàng đã phối hợp cùng Tập đoàn Sun Group ra mắt đồng thương hiệu NCB Visa Sun Signature, kết hợp giải pháp tài chính hiện đại với hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hàng không và chăm sóc sức khỏe cao cấp hàng đầu Việt Nam, mang đến cho khách hàng của NCB phong cách sống chất lượng, đẳng cấp, khác biệt với những đặc quyền ở mức cao nhất. Chủ thẻ không chỉ được tận hưởng ưu đãi đa dạng từ hệ sinh thái Sun Group, mà còn được hoàn tiền 25% giá trị chi tiêu tích lũy trong 30 ngày đầu tiên kể từ thời điểm mở thẻ, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng; ưu đãi phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,1% và thời gian miễn lãi lên tới 55 ngày và nhiều quyền lợi tài chính khác…

Sự ghi nhận của Asian Banking & Finance Retail Banking Awards 2026 một lần nữa khẳng định những bước tiến mạnh mẽ của NCB trên hành trình chuyển đổi toàn diện, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính xuất sắc và góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành, trong dòng chảy tới kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường của đất nước.