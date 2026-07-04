3 loại cây chớ nên đặt tại phòng khách

Đây là những loại cây mang ý nghĩa phong thủy không tốt, thậm chí có loại vô tình tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi.

Cây xương rồng

Xương rồng là loại cây được nhiều người yêu thích bởi sức sống bền bỉ, hình dáng độc đáo và rất dễ chăm sóc. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy, đây lại là một trong những loại cây không nên đặt ở phòng khách.

Nguyên nhân là thân cây phủ kín những chiếc gai nhọn, được cho là tạo ra nguồn năng lượng sắc bén, tượng trưng cho sự xung đột, cản trở và dễ ảnh hưởng đến sự hòa thuận trong gia đình. Phòng khách vốn là nơi tụ khí, đón tài lộc nên nhiều chuyên gia phong thủy khuyên hạn chế đặt các loại cây có nhiều gai tại vị trí này.

Nếu yêu thích xương rồng, bạn có thể bố trí ở ban công, sân vườn hoặc gần cửa sổ. Theo quan niệm dân gian, đây là những vị trí phù hợp hơn vì cây được cho là có tác dụng ngăn chặn những nguồn năng lượng không mong muốn từ bên ngoài.

Cần lưu ý, đây là quan niệm mang tính văn hóa và phong thủy, chưa có cơ sở khoa học chứng minh việc đặt xương rồng trong phòng khách sẽ ảnh hưởng đến tài lộc hay vận may.

Bèo

Bèo với bộ rễ dài lá xanh được tận dụng để trang trí trong bể nước hoặc các tiểu cảnh trong nhà. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn phù hợp nếu đặt trong phòng khách.

Bèo.

Bèo phát triển trong môi trường nước. Nếu nước trong chậu, bể hoặc bình không được thay thường xuyên, đây có thể trở thành nơi lý tưởng để muỗi đẻ trứng và lăng quăng phát triển.

Đặc biệt vào mùa hè hoặc mùa mưa, nước tù kết hợp với phần rễ rậm rạp sẽ tạo nhiều vị trí trú ẩn cho côn trùng. Điều này làm tăng nguy cơ muỗi sinh sôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt và có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền qua muỗi như sốt xuất huyết nếu không được vệ sinh định kỳ.

Trầu bà thủy sinh

Trầu bà là một trong những cây nội thất phổ biến nhất hiện nay. Ngoài cách trồng trong đất, nhiều gia đình lựa chọn trồng thủy sinh vì gọn gàng, sạch sẽ và có tính thẩm mỹ cao.

Tuy nhiên, bình nước nuôi cây nếu để quá lâu mà không thay sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Trứng muỗi thường bám vào thành bình hoặc mặt nước và có thể phát triển thành lăng quăng trong thời gian ngắn khi điều kiện thích hợp.

Để hạn chế nguy cơ này, người trồng nên thay nước khoảng 1–2 lần mỗi tuần, đồng thời vệ sinh bình và rửa sạch phần rễ để loại bỏ cặn bẩn. Không nên để nước đục hoặc bổ sung nước liên tục mà không thay toàn bộ lượng nước cũ.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, việc lựa chọn cây cảnh trong phòng khách nên cân nhắc cả điều kiện chăm sóc và vệ sinh. Đối với những người quan tâm đến phong thủy, có thể tránh các loại cây có nhiều gai nhọn. Trong khi đó, các loại cây trồng trong nước cần được thay nước và vệ sinh định kỳ để không trở thành nơi muỗi sinh sản.