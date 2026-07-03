Yugi Kiều Oanh: Bước ngoặt từ streamer Liên Quân đến sân khấu Idol LIVE

Sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh streamer Liên Quân, Yugi Kiều Oanh lựa chọn làm mới bản thân khi trở thành Idol LIVE trên TikTok. Hành trình chuyển mình này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp mà còn là cơ hội để cô chinh phục những cột mốc mới.

Rời vùng an toàn của streamer game để bắt đầu hành trình mới

Trước khi được biết đến với vai trò Idol LIVE, Yugi Kiều Oanh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực livestream game, đặc biệt là Liên Quân Mobile. Với lối trò chuyện gần gũi cùng khả năng tương tác tự nhiên, cô từng xây dựng được cộng đồng người theo dõi riêng và nhiều lần xuất hiện trên các trang tin dành cho giới trẻ với hình ảnh một nữ streamer cá tính.

Yugi Kiều Oanh gây ấn tượng với kỹ năng điêu luyện trong trận đấu tại Sự kiện LCP 2025 - Giải đấu vô địch LMHT khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APAC)

Thế nhưng, khi đã có một vị trí nhất định, Oanh lại lựa chọn bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác. Quyết định chuyển sang Idol LIVE không xuất phát từ việc muốn từ bỏ streamer game, mà đến từ mong muốn khám phá thêm những giới hạn mới của bản thân.

"Nhiều người nghĩ em đổi nghề, nhưng với em đây là cơ hội để học hỏi và thử sức ở một môi trường khác. Em muốn xem mình có thể kết nối với khán giả theo nhiều cách hơn, chứ không chỉ thông qua những trận game", cô chia sẻ.

Nếu livestream game mang đến sự hấp dẫn từ những pha xử lý trong trận đấu, thì Idol LIVE lại đòi hỏi người làm nội dung phải trở thành trung tâm của buổi phát sóng. Không còn những màn combat hay leo rank làm điểm nhấn, người giữ chân khán giả giờ đây chính là cá tính, khả năng trò chuyện và nguồn năng lượng tích cực của người livestream.

Đó cũng là thử thách lớn nhất với Yugi Kiều Oanh trong những ngày đầu chuyển hướng. Từ một streamer quen thuộc với cộng đồng game, cô phải xây dựng lại hình ảnh để tiếp cận nhóm khán giả mới. Mỗi buổi livestream đều là cơ hội để học hỏi, lắng nghe phản hồi và từng bước hoàn thiện bản thân.

Yugi luôn sẵn sàng làm mới bản thân và học hỏi mỗi ngày

"Bắt đầu lại luôn có áp lực. Khi mọi người đã quen với hình ảnh streamer game của mình, việc xây dựng một hình ảnh mới không thể diễn ra trong một sớm một chiều. Nhưng em nghĩ nếu không dám thử thì sẽ không biết bản thân còn có thể làm được những gì", Oanh bộc bạch.

Mang tinh thần của một streamer sang sân khấu Idol LIVE

Dù là hai lĩnh vực khác nhau, Yugi Kiều Oanh cho rằng streamer game và Idol LIVE vẫn có nhiều điểm giao thoa hơn mọi người nghĩ.

Theo cô, cả hai đều đòi hỏi khả năng tương tác liên tục với người xem, duy trì năng lượng trong nhiều giờ livestream và xử lý linh hoạt những tình huống phát sinh. Chính những năm tháng làm streamer đã giúp cô hình thành phản xạ nhanh, biết cách đọc bình luận, kết nối cảm xúc với khán giả và tạo bầu không khí sôi động trong mỗi buổi phát sóng.

Với nghệ danh mới HiHi, Yugi luôn đem lại sức thu hút trong các buổi live với phong thái tự tin, chuyên nghiệp

"Những kỹ năng em tích lũy khi làm streamer đã giúp em tự tin hơn rất nhiều khi bước sang Idol LIVE. Em không bắt đầu từ con số 0 hoàn toàn, mà mang theo những kinh nghiệm của mình để thích nghi với môi trường mới", cô nói.

Nền tảng kinh nghiệm từ khi làm streamer đã giúp đỡ HiHi khi chuyển hướng sang Idol Live

Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất nằm ở nội dung mà khán giả mong đợi. Nếu trước đây người xem tìm đến Oanh vì những trận đấu Liên Quân, thì ở Idol LIVE, họ ở lại vì chính con người, tính cách và cách cô kết nối với mọi người.

Đó cũng là lý do cô luôn cố gắng mang đến những buổi livestream gần gũi, tích cực và chân thành. Thay vì chỉ tập trung vào những cuộc PK hay các thử thách trên nền tảng, Oanh muốn tạo ra không gian để trò chuyện, chia sẻ và xây dựng cộng đồng của riêng mình.

Dù mới tham gia Idol LIVE khoảng một tháng, Yugi Kiều Oanh đã đạt cột mốc Top 2 công hội. Với cô, đây không phải thành tích để tự mãn, mà là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong giai đoạn đầu chuyển mình.

Top 2 công hội là cột mốc đầy cảm xúc trong chặng đường sự nghiệp của HiHi

"Một tháng là khoảng thời gian rất ngắn. Em vẫn còn nhiều điều phải học và phải cố gắng. Top 2 công hội là động lực để em tiếp tục hoàn thiện bản thân, chứ chưa phải mục tiêu cuối cùng", cô chia sẻ.

Trong thời gian tới, Yugi Kiều Oanh mong muốn tiếp tục phát triển hình ảnh theo hướng đa dạng hơn, không giới hạn bản thân ở một vai trò duy nhất. Cô hy vọng có thể vừa duy trì những giá trị đã tạo dựng trong thời gian làm streamer, vừa xây dựng dấu ấn riêng với tư cách một Idol LIVE.

HiHi không ngại thử sức mình ở những lĩnh vực mới

Với Yugi Kiều Oanh, hành trình chuyển mình không đơn thuần là thay đổi công việc, mà là cơ hội để khám phá thêm một phiên bản mới của chính mình. Từ những trận đấu Liên Quân đến những buổi livestream trò chuyện trên TikTok, điều cô theo đuổi vẫn luôn là kết nối với khán giả bằng sự chân thành và nguồn năng lượng tích cực. Và hành trình ấy, sau những cột mốc đầu tiên, vẫn đang được cô tiếp tục viết bằng tinh thần không ngại thử thách và sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn.