“Mở Huda - Kết Nối Thật Đã”: Cơ hội săn chuyến đi Đan Mạch từ những kết nối chân thành

Không chỉ lan tỏa thông điệp về những kết nối chân thành, “Mở Huda - Kết Nối Thật Đã” của Huda Beer còn mở ra cơ hội săn chuyến du lịch Đan Mạch cùng loạt giải thưởng hấp dẫn từ những cuộc vui chân thành.

Không ai phủ nhận rằng người lớn giỏi giao tiếp. Nhưng chính cái "hoàn hảo" đó đôi khi lại là vấn đề.

Sau nhiều năm đi làm, gặp gỡ và xây dựng các mối quan hệ, hầu hết đều biết cách mở đầu một cuộc trò chuyện, pha vài câu đùa đúng lúc hay giữ cho bầu không khí luôn thoải mái. Nhưng cũng từ đó, mỗi cuộc gặp đi kèm với một áp lực vô hình: phải giữ hình ảnh, cư xử khéo léo và luôn xuất hiện trong phiên bản "ổn" nhất của mình. Những điều dễ nghe có vẻ sẽ giúp mọi cuộc trò chuyện diễn ra êm ái hơn là những điều thật lòng. Để rồi sau tất cả, không ít người lại ra về với cảm giác mình vẫn chưa thật sự kết nối. Họ tự nhủ "thôi để hôm khác mở lòng", rồi cuối cùng chẳng có lúc khác nào cả.

Thật ra, một cuộc gặp đáng nhớ không cần quá cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần mọi người đủ thoải mái để nói thật, cười thật và lắng nghe nhau nhiều hơn.

Đó cũng là giá trị Huda theo đuổi trong suốt hành trình đồng hành cùng người tiêu dùng. Từ những cuộc gặp thân tình nơi quán xá miền Trung đến những buổi tụ họp bạn bè, Huda đã hiện diện như một người bạn đồng hành quen thuộc trong những khoảnh khắc mọi người ngồi lại, sẻ chia và gần nhau hơn. Tiếp nối tinh thần ấy, bia Huda giới thiệu chương trình khuyến mãi "Mở Huda - Kết Nối Thật Đã" với điểm nhấn là cơ hội săn 5 chuyến du lịch Đan Mạch trị giá 100 triệu đồng. Lấy cảm hứng từ thông điệp "Kết Nối Thật Đã", chương trình sử dụng bộ nắp "CHÂN - THẬT" như lời gợi nhắc về những kết nối bắt đầu từ sự chân thành.

Với chương trình "Mở Huda - Kết Nối Thật Đã", người tham gia có cơ hội săn 5 chuyến du lịch Đan Mạch cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. (Hình ảnh có sử dụng AI)

Chương trình áp dụng với các sản phẩm bia Huda lon 330ml, bia Huda chai 330ml, bia Huda Ice Twist lon 330ml và bia Huda Ice Twist chai 330ml. Người tham gia có thể kiểm tra thông tin trúng thưởng được in ở mặt trong nắp lon/chai. Cơ cấu giải thưởng gồm:

05 Giải Nhất: Dành cho khách hàng sở hữu nắp lon/chai có nội dung HUẾ ĐAN MẠCH và Trúng 1 chuyến du lịch Đan Mạch trị giá 100 triệu đồng.

Giải Nhì: Dành cho khách hàng sở hữu đủ bộ nắp gồm 01 nắp "CHÂN" và 01 nắp "THẬT x 3", nhận giải tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng.

Giải Ba: Dành cho khách hàng sở hữu đủ bộ nắp gồm 01 nắp "CHÂN" và 01 nắp "THẬT x 2", nhận giải tiền mặt trị giá 2.000.000 đồng.

Giải Tư: Dành cho khách hàng sở hữu đủ bộ nắp gồm 01 nắp "CHÂN" và 01 nắp "THẬT x 1", nhận giải tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng.

Hàng triệu Giải Khuyến khích: Dành cho khách hàng sở hữu nắp lon/chai có nội dung trúng giải tiền mặt trị giá 10.000 đồng.

Chương trình diễn ra từ 08/06/2026 đến hết 30/11/2026, áp dụng cho khách hàng từ đủ 18 tuổi trở lên. Thể lệ chi tiết được công bố trên website chính thức của Carlsberg Việt Nam.

Chuyến đi Đan Mạch không chỉ là một giải thưởng lớn mà còn là một hành trình kết nối đặc biệt của bia Huda. Tên gọi Huda vốn được ghép từ "Huế" và "Denmark" – gắn kết hai vùng đất, hai nền văn hóa ngay từ những ngày đầu thương hiệu được sinh ra.

Không chỉ hấp dẫn bởi những khung cảnh yên bình, Đan Mạch còn được biết đến với lối sống đề cao sự gắn kết và những khoảnh khắc sẻ chia trong cuộc sống thường nhật.

Thông qua chương trình "Mở Huda - Kết Nối Thật Đã", điều Huda thực sự muốn trao đi vẫn là tinh thần đã theo chân thương hiệu từ những ngày đầu: sự chân chất, đậm tình và ở bên nhau bằng sự chân thành trọn vẹn nhất. Bởi với Huda, giá trị của một cuộc gặp không nằm ở nơi chốn hay những gì được bày biện, mà ở việc người ta dám mở lòng và thật sự hiện diện vì nhau - đó mới là điều khiến mỗi lần ngồi lại trở thành một "kết nối thật đã" đúng nghĩa.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Huda thương hiệu trực thuộc Công ty TNHH Bia Carlsberg Việt Nam, thành viên Tập đoàn Carlsberg Đan Mạch

Địa chỉ: Lô B8, KCN Phú Bài, P. Phú Bài, TP. Huế.

Khuyến cáo: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.