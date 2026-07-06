Mật dừa nước tươi Vietnipa: “Vị lành mới” từ những cánh rừng dừa nước Cần Giờ

Giữa thị trường đồ uống ngày càng đa dạng, người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến hương vị mà còn chú ý nhiều hơn đến nguồn gốc nguyên liệu, tính tự nhiên và những giá trị bền vững phía sau mỗi sản phẩm.

Trong xu hướng đó, mật dừa nước tươi đang dần được biết đến như một thức uống mới mang đậm dấu ấn bản địa Việt Nam, đồng thời mở ra một cách tiếp cận khác về khái niệm "vị lành" trong đời sống hiện đại.

Nguồn nguyên liệu bản địa từ dừa nước ít người biết đến

Dừa nước chủ yếu được biết đến như loài cây đặc trưng của hệ sinh thái ngập nước. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại cây này còn có thể tạo ra nguồn mật tự nhiên với hương vị đặc trưng và vị ngọt tốt cho sức khỏe đáng chú ý. Ngay tại TP.HCM, những cánh rừng dừa nước thuộc Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cần Giờ chính là nơi khởi nguồn của dòng mật dừa nước tươi đang dần được người tiêu dùng biết đến.

Để thu được những giọt mật đầu tiên, người dân địa phương phải thực hiện một quy trình chăm sóc hoàn toàn thủ công và đòi hỏi sự kiên nhẫn. Trước thời điểm thu hoạch khoảng một tháng, phần cuống buồng quả được "mát-xa" nhẹ nhàng mỗi ngày trong khoảng 15 phút nhằm kích thích dòng nhựa tự nhiên bên trong cây. Sau quá trình chăm sóc liên tục, cây dừa nước bắt đầu cho mật tại vị trí cắt trên buồng quả, với sản lượng có thể đạt khoảng 1 lít mỗi ngày và kéo dài trong gần một tháng.

Giải pháp hữu ích mát-xa cuống dừa nước đều đặn để kích thích cây tiết ra dòng mật

Mật được thu hoạch tươi hằng ngày để đảm bảo chất lượng nguyên bản nhất. Chính sự tỉ mỉ trong từng công đoạn cùng điều kiện tự nhiên đặc trưng của rừng ngập mặn đã góp phần tạo nên nguồn nguyên liệu quý giá, mang đậm dấu ấn bản địa Việt Nam.

"Vị lành mới" từ thiên nhiên trong lon mật dừa nước tươi

Từ một nguồn nguyên liệu còn khá xa lạ với thị trường, Vietnipa đã phát triển dòng mật dừa nước tươi đóng lon nhằm mang hương vị nguyên bản của mật dừa nước đến gần hơn với người tiêu dùng hiện đại.

Sản phẩm nước giải khát từ mật dừa nước tươi tiệt trùng đóng lon tiện dụng

Khác với nhiều loại đồ uống công nghiệp có vị ngọt đậm, mật dừa nước tươi mang đến trải nghiệm thanh nhẹ và dễ uống hơn. Sản phẩm hoàn toàn không bổ sung đường, giữ lại vị ngọt tự nhiên vốn có của mật dừa nước. Bên cạnh đó, đây còn là nguồn nguyên liệu được biết đến với chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều loại đường thông dụng, phù hợp với xu hướng lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Vị lành mới từ mật dừa nước cho một lối sống cân bằng tự nhiên và lành mạnh

Một điểm đặc trưng khác là hậu vị khoáng nhẹ đến từ các khoáng chất tự nhiên mà cây dừa nước hấp thụ trong môi trường rừng ngập mặn. Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh và hậu vị khoáng độc đáo tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Có lẽ cũng từ những đặc điểm ấy mà Vietnipa gọi đây là một "vị lành mới" – vị ngọt đến từ thiên nhiên, ít qua chế biến và mang đậm dấu ấn của hệ sinh thái dừa nước Việt Nam. Đây cũng là yếu tố phù hợp cho hành trình xây dựng lối sống cân bằng và lành mạnh hơn.

Khi một lon mật dừa nước mang theo nhiều giá trị hơn vị ngọt tự nhiên

Với Vietnipa, mật dừa nước tươi không chỉ là một sản phẩm đồ uống mà còn là hành trình khai mở giá trị của một nguồn nguyên liệu bản địa Việt Nam theo hướng hiện đại và bền vững.

Khi lon mật dừa nước tươi mang theo câu chuyện của cộng đồng

Đằng sau mỗi lon mật dừa nước tươi là câu chuyện của những người dân gắn bó với rừng dừa nước Cần Giờ. Việc khai thác mật không làm ảnh hưởng đến vòng đời tự nhiên của cây, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế cho vùng nguyên liệu, giúp người dân có thêm động lực gìn giữ và phát triển những cánh rừng dừa nước.

Thông qua mô hình liên kết cùng cộng đồng địa phương, Vietnipa đang từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ cây dừa nước, góp phần nâng cao giá trị nguyên liệu Việt và bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn. Từ những cánh rừng xanh của Cần Giờ đến lon mật dừa nước tươi trên tay người tiêu dùng, hành trình ấy mang theo không chỉ một "vị lành mới" mà còn là niềm tự hào về những giá trị bản địa của Việt Nam.

Về Vietnipa

Vietnipa là thương hiệu Việt tiên phong phát triển sản phẩm từ mật dừa nước hữu cơ tự nhiên. Một nguồn nguyên liệu lành mạnh được chắt lọc từ hệ sinh thái rừng dừa nước ngập mặn tại Cần Giờ. Mỗi sản phẩm của Vietnipa đều hướng đến hành trình nuôi dưỡng nhịp sống bền vững của tự nhiên, cộng đồng và con người.

Xem các sản phẩm & tìm hiểu thêm thông tin tại: https://vietnipa.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/vietnipa

Thông tin công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công Ty Cổ Phần Dừa Nước Việt Nam - Vietnipa

Địa chỉ: 526 ấp Bình Phước, xã Bình Khánh, TP.HCM