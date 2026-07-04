BST Keo Lỳ của Anna có gì đặc biệt? Bật mí 4 dáng kính được Ngọc Trinh yêu thích

Xuất hiện đầy thần thái trong chiến dịch mới nhất của Kính mắt Anna, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh một lần nữa khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi đồng hành cùng BST Keo Lỳ Elite.

Không chỉ gây ấn tượng bởi phong cách Sport Chic năng động, Ngọc Trinh còn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi diện các mẫu kính trong BST, trong đó thiết kế cuối cùng đang trở thành tâm điểm tìm kiếm của giới mộ điệu.

Vì sao Ngọc Trinh Quốc Trường lại bắt tay đại diện cho BST Keo Lỳ Elite của kính mắt Anna?

Nếu tinh thần của Keo Lỳ Elite đại diện cho hình ảnh của một thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh và không ngừng hoàn thiện bản thân, thì cả hai nghệ sĩ cũng đang thể hiện rõ tinh thần đó trong hành trình sự nghiệp của mình.

Ngọc Trinh là biểu tượng của sự tự tin và khả năng liên tục làm mới hình ảnh. Trong khi đó, Quốc Trường ghi dấu ấn với hình mẫu người đàn ông hiện đại, lịch lãm và bền bỉ theo đuổi mục tiêu. Dù theo đuổi hai phong cách khác nhau, cả hai đều có điểm chung là không ngừng thích nghi và vươn lên sau những thử thách.

Đó cũng chính là tinh thần mà Keo Lỳ Elite muốn truyền tải. Bộ sưu tập không chỉ hướng đến vẻ ngoài thời thượng mà còn đại diện cho một thế hệ luôn sẵn sàng đối mặt với áp lực, linh hoạt trước những thay đổi và mạnh mẽ "tự phục hồi" để tiếp tục tiến về phía trước.

Trong buổi chụp hình gần đây, Ngọc Trinh đã diện các mẫu kính yêu thích nhất từ BST mới của thương hiệu. Điều thú vị là thay vì ưu tiên những thiết kế quá nổi bật hay cầu kỳ, người đẹp lại bị thu hút bởi các mẫu kính có khả năng ứng dụng cao, dễ phối đồ nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn cho gương mặt.

Chiêm ngưỡng 4 dáng kính được Ngọc Trinh yêu thích nhất

Từ dáng mắt mèo quyến rũ đến gọng đa giác cá tính, dưới đây là những mẫu được Ngọc Trinh yêu thích nhất trong BST Keo Lỳ Elite. Đáng chú ý, thiết kế xuất hiện cuối cùng lại trở thành "nhân vật chính" khiến nhiều người muốn thử nhất sau buổi chụp hình.

Mỗi gọng kính trong BST đều được phát triển theo triết lý "Keo chuẩn dáng, Lỳ chuẩn form", giúp người đeo dễ dàng tìm thấy phiên bản phù hợp nhất với gương mặt và cá tính riêng.

Dáng kính Đa giác - Giúp gương mặt thon gọn và sắc nét hơn

Với những đường cắt góc cạnh đầy tinh tế, dáng kính đa giác tạo hiệu ứng giúp gương mặt trông thanh thoát và có chiều sâu hơn. Thiết kế mang vẻ hiện đại, cá tính nhưng vẫn đủ linh hoạt để phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Lấy cảm hứng từ những đường biên dứt khoát trên sân Pickleball, đây cũng là một trong những mẫu được Ngọc Trinh - Quốc Trường lựa chọn ngay từ những lần thử đầu tiên nhờ khả năng tạo điểm nhấn và phù hợp với mọi dáng mặt.

Dáng kính Mắt mèo - Nâng đường nét, tăng vẻ quyến rũ

Luôn nằm trong danh sách những dáng kính được yêu thích nhất, mắt mèo mang đến hiệu ứng giúp gương mặt trông thanh thoát hơn nhờ phần đuôi kính được nâng nhẹ đầy tinh tế. Thiết kế vừa đủ nổi bật để tạo điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ thanh lịch, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Trong BST Keo Lỳ Elite, dáng mắt mèo được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn với tỷ lệ cân đối, dễ đeo và dễ ứng dụng. Từ những buổi gặp gỡ cuối tuần đến các sự kiện cần sự chỉn chu, đây là kiểu kính giúp hoàn thiện diện mạo chỉ trong một thao tác đơn giản - điều khiến Ngọc Trinh đặc biệt yêu thích.

Dáng kính Vuông & Chữ nhật - Cân đối gương mặt, tạo vẻ ngoài trí thức

Lấy cảm hứng từ phong cách Old Money đang được yêu thích, các thiết kế vuông và chữ nhật mang đến vẻ ngoài chỉn chu, đẳng cấp nhưng không phô trương. Đây cũng là nhóm gọng có tính ứng dụng cao nhất, phù hợp cho cả nam và nữ, từ môi trường công sở, những buổi gặp gỡ đối tác cho đến các hoạt động thể thao ngoài trời.

Không bao giờ lỗi mốt, gọng vuông trong BST Keo Lỳ Elite được nâng cấp với tỷ lệ cân đối hơn, phù hợp cả khuôn mặt tròn lẫn trái xoan - thứ mà không phải dòng kính nào cũng làm được.

Dáng kính Oval cổ điển - Mềm mại đường nét, dễ đeo nhất

Nếu phải chọn ra "ngôi sao" được yêu thích nhất của cả bộ sưu tập, đó chắc chắn là dáng kính oval tôn dáng mặt.

Sở hữu thiết kế oval cổ điển kết hợp chất liệu trong suốt tinh tế, đây chính là một trong những lựa chọn được Ngọc Trinh yêu thích nhất trong BST Keo Lỳ Elite.

Giống như một cú Dink đẹp mắt trên sân Pickleball - không quá phô diễn sức mạnh nhưng đủ tinh tế để ghi điểm tuyệt đối, thiết kế này giúp gương mặt trở nên sáng hơn, mềm mại hơn và dễ dàng phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Mẫu kính này được xem là "Kitchen Zone" của BST Keo Lỳ - khu vực mà bất kỳ ai bước vào cũng khó lòng rời mắt.

Cũng nhờ sự dễ đeo và phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, dáng kính oval nhanh chóng trở thành một trong những thiết kế được khách hàng quan tâm nhiều nhất ngay sau khi BST ra mắt.

Kính mắt Anna: Tầm vóc thương hiệu từ "Sự Tử Tế"

Sự thành công của BST Keo Lỳ Elite một lần nữa khẳng định vị thế của Kính mắt Anna - thương hiệu dẫn đầu xu hướng thời trang kính mắt tại Việt Nam với hệ thống hơn 74 cửa hàng hiện đại toàn quốc.

Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, mỗi khách hàng khi sở hữu Keo Lỳ Elite đều đang cùng Anna viết tiếp "Hành trình Tử tế". Dự án này đã mang lại "đôi mắt mặt trời" cho hàng ngàn em nhỏ khó khăn và tiếp sức cho hàng trăm ngàn sĩ tử vững tin vào tương lai. Anna còn chinh phục người dùng bằng chính sách hậu mãi "có một không hai": Bảo hành rủi ro 120 ngày, hỗ trợ trợ giá 50% ngay cả khi lỗi do người dùng làm rơi, vỡ hay mất kính.

Với thông điệp "Made To Move", Keo Lỳ Elite là người bạn đồng hành không thể thiếu cho một thế hệ trẻ linh hoạt, bền bỉ và luôn biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Khám phá ngay BST Keo Lỳ Elite tại: https://www.facebook.com/annaeyeglasses