DHA không tanh có phải là DHA kém chất lượng?

Có một sai lầm mà rất nhiều cha mẹ truyền tai nhau khi mua DHA cho con: DHA càng tanh thì càng nguyên chất, càng tốt.

Chính vì vậy, không ít người cầm hai sản phẩm lên so sánh rồi kết luận: "Loại này gần như không tanh, chắc chất lượng không bằng loại kia."

Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Cát Phương Vũ, quan niệm này chưa có cơ sở khoa học.

"Mùi tanh chỉ là đặc điểm cảm quan của dầu cá, không phản ánh hàm lượng DHA, khả năng hấp thu hay chất lượng của sản phẩm. Điều cha mẹ cần quan tâm là nguồn nguyên liệu, công nghệ tinh chế, độ tinh khiết và các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng."

Vì sao nhiều người vẫn tin DHA càng tanh càng tốt?

Theo BS. Nguyễn Cát Phương Vũ, phần lớn DHA được chiết xuất từ dầu cá nên mùi tanh vốn là đặc điểm tự nhiên của nguyên liệu. Chính điều này khiến nhiều người vô tình đồng nhất mùi tanh với chất lượng sản phẩm.

Thực tế, mùi tanh chỉ phản ánh đặc tính của dầu cá hoặc mức độ xử lý nguyên liệu, chứ không phản ánh hàm lượng DHA, khả năng hấp thu hay chất lượng của sản phẩm.

Mùi tanh không phản ánh hàm lượng, hấp thu cũng như chất lượng sản phẩm DHA

Vì sao DHA hiện nay ngày càng ít tanh?

Những năm gần đây, công nghệ sản xuất DHA đã có nhiều cải tiến.

Các quy trình tinh chế hiện đại có thể loại bỏ đáng kể các hợp chất gây mùi, đồng thời giảm kim loại nặng và nhiều tạp chất khác mà vẫn giữ được hàm lượng DHA cần thiết.

DHA không tanh giúp trẻ dễ uống hơn, giảm tình trạng ợ tanh hoặc nôn trớ sau khi sử dụng – những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng duy trì bổ sung DHA hằng ngày.

DHA ngày càng ít tanh nhờ công nghệ khử mùi, loại bỏ tạp chất

Điều gì mới thực sự quyết định chất lượng DHA?

Thay vì chỉ ngửi mùi, BS. Nguyễn Cát Phương Vũ khuyến cáo cha mẹ nên xem xét toàn diện các tiêu chí quan trọng hơn.

Nguồn nguyên liệu

DHA có nguồn gốc từ cá biển nhỏ hoặc tảo biển chất lượng cao sẽ giúp hạn chế nguy cơ nhiễm kim loại nặng và các tạp chất.

Công nghệ tinh chế

Đây là yếu tố giúp loại bỏ các hợp chất gây mùi, giảm nguy cơ oxy hóa và đảm bảo độ tinh khiết của sản phẩm.

Dạng DHA

Dạng DHA cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thu. Một số nghiên cứu cho thấy DHA dạng Triglyceride (TG) có sinh khả dụng cao hơn so với dạng Ethyl Ester (EE).

Chỉ số Oxy hóa

Đây là một tiêu chí thường bị bỏ qua. Dầu cá bị oxy hóa có thể xuất hiện mùi tanh gắt hoặc mùi hôi dầu, đồng thời làm giảm chất lượng sản phẩm. Vì vậy, mùi tanh nhiều chưa chắc là dấu hiệu của DHA tốt.

Đạt tiêu chuẩn chất lượng

Cuối cùng, cha mẹ nên ưu tiên các sản phẩm đạt kiểm định từ các chương trình uy tín như IFOS hoặc được sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng của GOED… Đây là những căn cứ khách quan giúp đánh giá độ tinh khiết, mức độ oxy hóa, tính an toàn và chất lượng của DHA.

5 yếu tố quyết định chất lượng DHA

Theo BS. Nguyễn Cát Phương Vũ, việc đánh giá DHA chỉ dựa vào mùi tanh là một quan niệm đã lỗi thời.

Ngày nay, nhờ công nghệ tinh chế hiện đại, một sản phẩm ít tanh hoặc gần như không tanh vẫn hoàn toàn có thể đảm bảo chất lượng, miễn đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất, độ tinh khiết và các tiêu chuẩn kiểm định.