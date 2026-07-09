Chân dung thí sinh số báo danh 616 tại The Face Vietnam 2026 đến từ Cố đô Huế

Xuất hiện tại vòng sơ khảo The Face Vietnam 2026, Huỳnh Ngọc Trâm Anh (biệt danh Suzy) nhanh chóng trở thành gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhờ nhan sắc trong trẻo cùng màn chào sân được đầu tư theo trend "vệ sĩ" đang gây sốt trên mạng xã hội.

Dù chưa giành được tấm vé bước tiếp khi giám khảo Đỗ Mạnh Cường nhận định cô cần cải thiện kỹ năng catwalk, Trâm Anh vẫn để lại dấu ấn với thần thái tự tin, phong cách chỉn chu và ngoại hình nổi bật.

Màn xuất hiện đầy ấn tượng của Suzy tại vòng casting với sự góp mặt của hai "vệ sĩ" lực lưỡng

Nhan sắc đời thường của thí sinh The Face Vietnam

Sau phần thi tại vòng casting, Suzy Trâm Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, câu chuyện phía sau của cô cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ít ai biết rằng người đẹp đến từ Huế đã là mẹ của hai con. Chỉ sau 6 tháng sinh em bé thứ hai, cô đã nghiêm túc tập luyện, lấy lại vóc dáng để tự tin ghi danh tại một trong những sân chơi thời trang và sắc đẹp được mong chờ nhất năm.

Sở hữu gương mặt thanh tú, làn da trắng cùng nụ cười rạng rỡ, Suzy Trâm Anh ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, trẻ trung. Ngoài đời, cô theo đuổi phong cách nữ tính nhưng không kém phần hiện đại, thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời trang và cuộc sống gia đình trên mạng xã hội.

Sắc vóc ngọt ngào, đằm thắm của Suzy Trâm Anh

Đối với Suzy Trâm Anh, việc tham gia The Face Vietnam 2026 không đơn thuần là thử sức tại một cuộc thi người mẫu mà còn là cột mốc đánh dấu hành trình theo đuổi đam mê trong lĩnh vực thời trang và giải trí. Dù chưa có cơ hội đi tiếp, cô vẫn tin rằng mỗi trải nghiệm đều là bước đệm để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành một người truyền cảm hứng cho những phụ nữ dám sống với ước mơ của mình, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh.

Nét đẹp dịu dàng, đằm thắm của cô gái xứ Huế

Cuộc sống "ngưỡng mộ" của Hot TikTok Suzy Trâm Anh

Phần lớn thời gian Suzy sinh sống chủ yếu ở nước ngoài, đặc biệt là ở nhiều thành phố lớn của Trung Quốc như Thượng Hải, Ma Cao, Hong Kong (Trung Quốc). Trên mạng xã hội, cô gây ấn tượng với hình ảnh KOL/KOC theo đuổi phong cách sống hiện đại, thường chia sẻ những khoảnh khắc du lịch, chơi golf, trải nghiệm thời trang hàng hiệu và khám phá các địa điểm sang trọng. Cuộc sống đủ đầy cùng gu thẩm mỹ tinh tế khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ, thậm chí lầm tưởng cô sinh ra trong một gia đình có điều kiện.

Thí sinh mang số báo danh 616 của The Face Vietnam 2026 đến từ vùng đất Cố đô Huế

Đằng sau hình ảnh thành đạt và cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ là một hành trình dài của sự nỗ lực và kiên trì nơi đất khách. Những ngày đầu đặt chân đến Trung Quốc, Trâm Anh phải tự mình thích nghi với môi trường sống mới, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa và áp lực gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Chính tinh thần không ngừng học hỏi cùng sự bền bỉ theo đuổi mục tiêu đã giúp cô từng bước khẳng định vị trí trong lĩnh vực làm đẹp và xây dựng cuộc sống như hiện tại.

Hiện tại, Suzy là cổ đông sáng lập của một chuỗi nhà hàng, spa và tiệm quần áo đó là Chaoshan Hotpot, Suzy Spa và Suzy Beauty Clothes tọa lạc tại Manila Philippines.

Suzy là một trong những cổ đông sáng lập của Suzy Wellness Beauty Corporation

Không chỉ thành công ở nước ngoài, Suzy Trâm Anh còn ấp ủ dự định trở về Việt Nam để mở rộng hệ sinh thái kinh doanh, bao gồm nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thời trang. Với những kinh nghiệm tích lũy trong quá trình khởi nghiệp và điều hành doanh nghiệp, người đẹp mong muốn mang những mô hình, dịch vụ và xu hướng làm đẹp hiện đại về quê hương, góp phần nâng cao trải nghiệm cho khách hàng trong nước.