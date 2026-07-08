AI không cần nghĩ thay bạn, AI cần thấu hiểu bạn

Lịch sử luôn lặp lại theo một quy luật quen thuộc. Những đột phá làm thay đổi thế giới hiếm khi bắt nguồn từ những phát minh vĩ đại nhất. Những phát minh ấy chỉ thực sự tạo nên bước ngoặt khi hiện diện trong cuộc sống thường nhật.

Điện năng chỉ thực sự làm thay đổi xã hội khi công tắc điện xuất hiện trong mỗi gia đình. Internet chỉ thực sự trở thành một phần cuộc sống của chúng ta khi trình duyệt web ra đời. Và điện thoại chỉ thực sự ảnh hưởng mạnh mẽ khi hệ sinh thái ứng dụng hình thành và phát triển quanh nó.

AI cũng sẽ không ngoại lệ.

Điểm chạm giữa AI và con người

AI đang trở nên thông minh hơn với tốc độ ngày càng nhanh, và tiến trình này sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, để thực sự thay đổi cách chúng ta sống, AI cần phải trả lời được câu hỏi: Công nghệ này sẽ tiếp cận đến đâu, bằng phương thức nào và nằm trong tay ai? Đây chính là yếu tố quyết định chương tiếp theo của kỷ nguyên AI.

Giờ đây, AI không còn chỉ đơn thuần là đưa ra những câu trả lời. AI đang tiến vào kỷ nguyên Agentic AI, nơi AI có thể hành động thay chúng ta nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người. Và để có thể hành động thay một người, trước tiên AI phải thực sự thấu hiểu người đó.

Đó là lý do vì sao điểm giao thoa giữa AI và con người lại quan trọng đến thế. Những điểm chạm này chính là nơi AI thấu hiểu người dùng và xây dựng niềm tin. Những trải nghiệm AI tuyệt vời nhất sẽ đến từ chính những thiết bị am hiểu người dùng sâu sắc nhất.

Đây chính là điều Samsung đã dành nhiều năm xây dựng. Điện thoại là thiết bị gần gũi nhất với chúng ta, đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày. Máy tính bảng là không gian để sáng tạo và học tập. Đồng hồ thông minh ghi nhận các chỉ số như giấc ngủ và nhịp tim. TV cùng các thiết bị gia dụng kết nối nhà thông minh khắc họa bối cảnh về không gian sống. Và những kiểu dáng thiết bị mới, từ điện thoại gập đến kính thông minh, tiếp tục mở rộng cách AI hiện diện trong cuộc sống hằng ngày. Khi tất cả những thiết bị này kết nối với nhau, chúng tạo nên một bức tranh toàn diện hơn về nhu cầu của mỗi cá nhân.

Những điểm chạm này kết hợp lại tạo nên sức mạnh vượt trội. Dữ liệu thu thập từ nhiều thiết bị được chuyển hóa thành những hỗ trợ kịp thời – chẳng hạn, thông tin về giấc ngủ từ đồng hồ thông minh có thể giúp AI điều chỉnh lịch trình cho ngày hôm sau, với thông tin luôn sẵn sàng khi cần. Ở trạng thái lý tưởng nhất, AI lùi về phía sau để âm thầm hoạt động, kết nối những khoảnh khắc rời rạc thành một trải nghiệm liền mạch. Đó cũng là lý do Samsung đã dành nhiều năm xây dựng một hệ sinh thái không chỉ để mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng, mà còn để kết nối nhiều khoảnh khắc hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Được xây dựng trên nền tảng cởi mở và tin tưởng

Samsung không thực hiện điều đó một mình. Những nền tảng làm thay đổi thế giới đều là những nền tảng mở. Internet đã làm được điều đó. Các hệ điều hành di động cũng vậy. Với SmartThings, Samsung đã kết nối các thiết bị, dịch vụ và đối tác trong một trải nghiệm liền mạch, góp phần định hình các tiêu chuẩn mở của ngành. Chính sự cởi mở ấy giúp những ý tưởng tốt nhất đến với người dùng nhanh hơn. Samsung không đơn thuần bổ sung AI như một lớp tính năng, mà thiết kế AI ngay từ cốt lõi của trải nghiệm, để có thể phục vụ mỗi người dùng trong từng bối cảnh.

Dẫu vậy, tính mở không phải là đích đến cuối cùng. Thách thức lớn hơn nằm ở việc chuyển hóa trí tuệ nhân tạo thành một trải nghiệm cá nhân hóa và đáng tin cậy. Những công nghệ AI đỉnh cao nhất thế giới phải tiếp cận được người dùng ngay trên các thiết bị tối tân mỗi ngày. Song, yếu tố cốt lõi tạo nên tính cá nhân hóa chính là khả năng thấu hiểu người dùng đi đôi với việc bảo mật dữ liệu đó. Đây chính là trách nhiệm mà chúng tôi cam kết thực hiện.

Khi AI ngày càng cá nhân hóa và tối ưu hóa khả năng tự vận hành, niềm tin sẽ trở thành nền tảng cốt lõi. Người dùng cần được minh bạch về mọi tác vụ AI thực hiện và luôn nắm trọn quyền kiểm soát.

Đó là lý do vì sao niềm tin không phải là một yếu tố mang tính bổ sung. Samsung Knox bảo vệ từng thiết bị Galaxy, và cả mạng lưới liên kết giữa các thiết bị. Khi AI vận hành xuyên suốt giữa các thiết bị, việc bảo mật dòng chảy dữ liệu này trở nên vô cùng quan trọng. Những dữ liệu cá nhân nhạy cảm nhất sẽ được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị, giúp người dùng hiểu rõ AI đang hoạt động ra sao và luôn duy trì quyền kiểm soát đối với dữ liệu cá nhân.

Chương tiếp theo của Galaxy

Chính sự thấu hiểu đó cũng định hình cách Samsung thiết kế các thiết bị. AI càng trở nên cá nhân hóa và có nhiều khả năng hơn, hình thái thiết bị càng trở nên quan trọng. Khi AI hỗ trợ chúng ta xử lý nhiều công việc hơn cùng lúc, một màn hình linh hoạt có thể gập mở sẽ mở rộng những giới hạn khả năng. Đây cũng là điều làm nên sự khác biệt của điện thoại gập: đủ nhỏ gọn trong lòng bàn tay khi gập, và có thể mở ra một không gian hiển thị rộng lớn khi cần. Trong suốt hành trình phát triển này, Samsung không ngừng cải tiến các thiết bị gập theo hướng mỏng hơn, nhẹ hơn, bền bỉ hơn và mang đến trải nghiệm đắm chìm hơn.

AI cũng đóng vai trò thiết yếu trong lĩnh vực sức khỏe. Cách chúng ta ngủ, phục hồi và chăm sóc bản thân – những lựa chọn hằng ngày đều có giá trị tích lũy theo thời gian. Một thiết bị luôn ở bên chúng ta, như đồng hồ, sẽ theo dõi những tín hiệu này để giúp mỗi ngày trở nên tốt hơn.

Galaxy Unpacked sắp tới sẽ là nơi chúng tôi công bố bước tiến tiếp theo trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này: những trải nghiệm AI mang tính cá nhân hơn, tự nhiên hơn, được xây dựng trên một nền tảng mà nhiều đối tác có thể cùng phát triển. Câu hỏi định hình cho kỷ nguyên kế tiếp sẽ không phải là ai sở hữu AI thông minh nhất, mà là ai thấu hiểu con người nhất và có thể chuyển hóa sự thấu hiểu đó thành những trải nghiệm đáng tin cậy.

Chúng tôi cam kết bước đi trên con đường này với tinh thần cởi mở và đầy trách nhiệm, bắt đầu từ chính thiết bị đang nằm trên tay bạn. Hãy cùng chúng tôi mở ra chương mới tại sự kiện Galaxy Unpacked.

Vào ngày 22 tháng 7, Samsung sẽ tổ chức sự kiện Unpacked tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Hãy cùng chúng tôi mở ra chương tiếp theo của những đột phá công nghệ Galaxy.

Truy cập tại đây để biết thêm thông tin chi tiết https://www.samsung.com/vn/

Sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên Samsung.com, Samsung Newsroom và kênh YouTube của Samsung, bắt đầu vào 8 giờ tối – theo giờ Việt Nam.