Pháp Kiều, Nguyễn Đình Vũ, Jaysonlei góp mặt tại đêm nhạc của VPBank ở Cần Thơ

Tối 11/7, Phố đi bộ Ninh Kiều (Cần Thơ) sẽ trở thành điểm hẹn âm nhạc của khán giả miền Tây khi VPBank Live the Vibe - Move Together quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích, cùng những tiết mục được đầu tư riêng cho đêm diễn.

Là điểm dừng đầu tiên trong chuỗi sự kiện do VPBank tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước, VPBank Live the Vibe - Move Together tại Cần Thơ sẽ mang đến một sân khấu ngoài trời quy tụ những nghệ sĩ trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Được tổ chức theo mô hình sự kiện cộng đồng mở, đêm nhạc mang đến một không gian văn hóa – giải trí nơi người dân có thể cùng gia đình, bạn bè và người thân thưởng thức âm nhạc, kết nối và hòa mình vào bầu không khí sôi động ngay giữa trung tâm thành phố. Không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cao hoàn toàn miễn phí, chương trình còn thể hiện cam kết của VPBank trong việc lan tỏa các giá trị thịnh vượng cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và kiến tạo những điểm chạm ý nghĩa dành cho khách hàng cũng như người dân tại mỗi địa phương. Sân khấu tại Cần Thơ sẽ quy tụ Rapper Pháp Kiều, Nguyễn Đình Vũ, Ánh Sáng AZA, Jaysonlei cùng DJ Glow D, MC Quốc Bảo, MC Hype BKEY và nhóm Fox Band, hứa hẹn mang đến một đêm diễn có nhiều màu sắc khác nhau.

Trong số các nghệ sĩ góp mặt, Rapper Pháp Kiều là cái tên được nhiều khán giả trẻ chờ đợi. Sau dấu ấn tại Anh trai "Say Hi", rapper sinh năm 2001 nhanh chóng tạo dựng cá tính riêng với phong cách trình diễn giàu năng lượng, khả năng làm chủ sân khấu và chất rap mang màu sắc hiện đại. Đặc biejt hơn, Rapper Pháp Kiều thường kết hợp rap với pop, R&B và các yếu tố trình diễn sân khấu để tạo nên những phần biểu diễn có tính giải trí cao.

Ca sĩ - rapper Pháp Kiều

Đến với Cần Thơ, Rapper Pháp Kiều sẽ thể hiện các ca khúc gồm Lúc nắng lúc mưa, Cung tên tình yêu… Sự kết hợp giữa rap, giai điệu hiện đại cùng những bản phối được làm mới hứa hẹn sẽ mang đến bầu không khí sôi động cho sân khấu Live the Vibe - Move Together.

Nếu Rapper Pháp Kiều đại diện cho màu sắc trẻ trung, hiện đại thì Nguyễn Đình Vũ - một trong những nghệ sĩ đa tài và đặc biệt bậc nhất của nhạc trẻ Việt Nam nhờ phong cách "all-in-one" - mang đến loạt bản hit đã gắn bó cùng nhiều thế hệ khán giả. Là ca sĩ, nhạc sĩ sở hữu nhiều sáng tác được yêu thích, Nguyễn Đình Vũ ghi dấu ấn bằng những ca khúc giàu cảm xúc, dễ tạo sự đồng cảm nhờ ca từ gần gũi cùng giai điệu dễ nhớ.

Ca sĩ - nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ

Tại Live the Vibe - Move Together, Nguyễn Đình Vũ lựa chọn mang đến những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình gồm Em thua cô ta (bản remix), Đừng buông tay anh (bản remix), Chúng ta dừng lại đây thôi và Kỳ vọng sai lầm. Hai bản remix sẽ tạo nhịp điệu sôi động hơn so với phiên bản gốc, phù hợp với không gian biểu diễn ngoài trời, trong khi hai ca khúc còn lại vẫn giữ màu sắc ballad đặc trưng.

Ca sĩ Ánh Sáng AZA

Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc pop hiện đại, Ánh Sáng AZA ghi dấu ấn với phong cách trình diễn giàu năng lượng và hình ảnh cá tính. Các sản phẩm của cô thường kết hợp chất liệu electronic và dance, tạo nên màu sắc trẻ trung, bắt tai và phù hợp với không khí của những sân khấu ngoài trời. Đến với Cần Thơ, nữ ca sĩ sẽ mang đến ba ca khúc Tâm trí lang thang, Lucky Girl và Day n nite, hứa hẹn nối tiếp mạch cảm xúc của chương trình bằng những giai điệu sôi động và khả năng tương tác với khán giả.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của đêm nhạc là sự góp mặt của Jaysonlei. Thời gian gần đây, nam ca sĩ tạo được nhiều sự quan tâm khi liên tục có những hoạt động nổi bật, giúp Jaysonlei trở thành gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng tại các sân khấu dành cho giới trẻ.

Ca sĩ Jaysonlei

Đặc biệt, sân khấu VPBank Live the Vibe - Move Together tại Cần Thơ sẽ là nơi Jaysonlei lần đầu tiên biểu diễn trực tiếp ca khúc "Lời hứa năm 18", sản phẩm vừa phát hành vào ngày 2/7. Đây được xem là một trong những tiết mục được chờ đợi nhất khi khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức bản live đầu tiên chỉ ít ngày sau thời điểm ca khúc ra mắt. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng sẽ mang đến hai ca khúc Đắm say ngay lần đầu và Cute n Cool, hoàn thiện bức tranh âm nhạc trẻ trung, nhiều cảm xúc của đêm diễn. Ngoài các nghệ sĩ chính, chương trình còn có sự đồng hành của DJ Glow D, MC Quốc Bảo, MC Hype BKEY cùng Fox Band.

Đêm nhạc VPBank Live the Vibe – Move Together sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 11/7 tại Phố đi bộ Ninh Kiều (Cần Thơ), hứa hẹn mang đến không gian âm nhạc bùng nổ với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ được yêu thích. Cũng trong ngày 11 và 12/7, VPBank đồng thời triển khai chương trình "VPBank tới rồi, mở 'lời' ngay thôi" tại Cần Thơ. Chuỗi hoạt động gồm các booth activation tại siêu thị GO! Cần Thơ cũng như không gian sự kiện đêm nhạc, và bus tour qua nhiều tuyến phố trung tâm, mang đến không gian tương tác để người dân trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ tài chính của ngân hàng, tham gia minigame nhận quà.

Sau điểm dừng chân đầu tiên tại Cần Thơ, hành trình sẽ tiếp tục đến Đà Nẵng vào ngày 25/7, trước khi có mặt tại Đồng Tháp trong khuôn khổ VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026. Chuỗi sự kiện là minh chứng cho cam kết của VPBank trong việc mang những trải nghiệm văn hóa – giải trí chất lượng cao đến gần hơn với người dân, đồng thời lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng và những giá trị thịnh vượng bền vững trên khắp các địa phương.