Từ sông Chao Phraya đến sông Sài Gòn: Khi thương hiệu Hilton nối liền các khoảng cách văn hóa

Tháng 7 này, Hilton Saigon kết nối cùng Millennium Hilton Bangkok để mang đến một hành trình vị giác đặc biệt. Hai đầu bếp khách mời từ khách sạn bên dòng sông Chao Phraya huyền thoại sẽ đến Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Guest Chefs, giới thiệu những món ăn Thái Lan đậm bản sắc tại nhà hàng The Strand.

Hành trình khám phá các hương vị mới tại The Strand

Từ ngày 10 đến 12/7/2026, nhà hàng The Strand tại Hilton Saigon sẽ lần đầu tiên chào đón hai đầu bếp khách mời từ Millennium Hilton Bangkok. Trong ba ngày đặc biệt này, không gian buffet bên dòng sông Sài Gòn sẽ trở thành điểm hẹn của những hương vị Bangkok đặc sắc, nơi thực khách có cơ hội khám phá ẩm thực xứ chùa vàng được tái hiện bởi chính những đầu bếp đang làm việc tại một trong những khách sạn biểu tượng của thủ đô Thái Lan.

Giữa khung cảnh nhìn ra sông Sài Gòn, thực khách sẽ được dẫn dắt vào một hành trình ẩm thực gợi nhớ đến dòng Chao Phraya thơ mộng, nơi những hương vị truyền thống và hiện đại của Thái Lan cùng hòa quyện trong từng món ăn.

Không gian Buffet của The Strand – Hilton Saigon

Hai đầu bếp tài năng, hai niềm đam mê ẩm thực Thái

Dẫn dắt hành trình ẩm thực lần này là Chef Dario Busnelli, Bếp trưởng của Millennium Hilton Bangkok. Sinh ra tại Bangkok và lớn lên tại Ý, Chef Dario sở hữu nền tảng ẩm thực châu Âu vững chắc trước khi trở về khám phá chiều sâu của ẩm thực Thái Lan. Phong cách của ông là sự kết hợp tinh tế giữa kỹ thuật phương Tây và hương vị Thái truyền thống, tôn vinh nguyên liệu chất lượng cùng bản sắc địa phương.

Đồng hành cùng Chef Dario là Chef Aum Nutthawute, một trong những tài năng trẻ nổi bật của Millennium Hilton Bangkok. Lấy cảm hứng từ các công thức truyền thống và xu hướng ẩm thực mới của Bangkok, Chef Aum mang đến góc nhìn hiện đại nhưng vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản của món Thái. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Chef Dario và sức sáng tạo của Chef Aum hứa hẹn sẽ mang đến cho thực khách tại The Strand một trải nghiệm ẩm thực Thái Lan vừa chân thực vừa mới mẻ.

Khách sạn Millennium Hilton Bangkok tọa lạc bên bờ sông Chao Phraya – nơi nuôi dưỡng những tài năng bản địa

The Signature Buffet Elevated – Khi buffet đặc trưng của The Strand khoác lên sắc màu Thái Lan

Trải nghiệm buffet hải sản cao cấp vốn làm nên tên tuổi của The Strand với tôm hùm Nha Trang, hàu Pháp, hàu Nha Trang, bào ngư Úc cùng nhiều loại hải sản thượng hạng vẫn được duy trì. Điểm khác biệt trong ba ngày đặc biệt này là sự xuất hiện của thực đơn Thái Lan được tuyển chọn bởi Chef Dario Busnelli và Chef Aum Nutthawute.

Điểm nhấn bao gồm Miang Kam Lobster (tôm hùm cuốn lá gia vị truyền thống) được chế biến trực tiếp tại live station, Yam Som O Gai (gỏi bưởi non và gà), Yam Poo Nim (gỏi cua lột và xoài xanh), Yam Nuea Yang (gỏi bò nướng kiểu Thái) cùng quầy Som Tum (gỏi đu đủ) phục vụ theo khẩu vị riêng của từng thực khách.

Suea Rong Hai – Câu chuyện về món ăn của Thái được gọi vui với cái tên "Crying Tiger" cũng sẽ là một trong những món ăn tiêu biểu được các đầu bếp Thái Lan giới thiệu đến thực khách.

Hành trình tiếp tục với những món ăn nổi tiếng của xứ Chùa Vàng như Tom Yum Talay (canh chua cay hải sản), Suea Rong Hai – Crying Tiger (thăn bò nướng dùng cùng sốt Nam Jim Jaew), Khao Sapparot Goong (cơm chiên trái thơm với tôm và hạt điều), Geang Phed Ped Yang (cà ri đỏ vịt quay và vải), Pla Muek Phad Kai Kem (mực xào trứng muối) và Gai Phad Med Mamuang (gà xào hạt điều).

Khép lại bữa tiệc là những món tráng miệng được yêu thích của Thái Lan như Khao Niew Ma Muang (xôi xoài), Kluay Buat Chi (chuối nước cốt dừa), cùng các sáng tạo hiện đại như Pandan Crème Brûlée và Thai Tea Pudding.

Riêng Sunday Lunch Buffet ngày 12/7 sẽ mang đến một trải nghiệm thư thái và gần gũi hơn, nơi hương vị Thái Lan trở thành nhân vật chính trong bữa trưa cuối tuần. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để thực khách gặp gỡ và thưởng thức những món ăn được chính Chef Dario Busnelli và Chef Aum Nutthawute thực hiện trước khi hai đầu bếp trở về Bangkok.

Đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm:

- Không gian ẩm thực Thái Lan đặc sắc được dẫn dắt bởi hai đầu bếp khách mời từ Millennium Hilton Bangkok

- Miễn phí thức uống chào mừng: Trà sữa Thái ChaTraMue hoặc Trà chanh Thái

- Thưởng thức gói bia Thái không giới hạn với phụ phí VND 400,000++/khách

- Đặt bàn tại: sevn.ly/xMO5lska

The Signature Buffet Elevated – Taste of Thailand vào ngày 10 – 11/7/2026 (Thứ Sáu – Thứ Bảy) | 18:00 – 22:00

VND 1,650,000++/người lớn

Giảm 50% cho trẻ em từ 12–15 tuổi

Kids Eat Free: 01 trẻ dưới 12 tuổi dùng bữa miễn phí khi đi cùng 01 người lớn

Sunday Lunch Buffet – Taste of Thailand vào ngày 12/7/2026 (Chủ Nhật) | 11:30 – 14:30

VND 850,000++/người lớn

Giảm 50% cho trẻ em từ 12–15 tuổi

Kids Eat Free: 01 trẻ dưới 12 tuổi dùng bữa miễn phí khi đi cùng 01 người lớn

The Strand – Tầng 10, Hilton Saigon 11 Mê Linh Square, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh

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