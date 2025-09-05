Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước

Sáng 5-9, lần đầu tiên tất cả các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới.
Lễ khai giảng không chỉ là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà trở thành ngày trọng đại của cả nước. Toàn dân, học sinh, sinh viên và toàn thể giáo viên cùng hòa chung không khí hân hoan, trang trọng.
Đúng 8 giờ 15 phút, học sinh Trường THPT Trần Phú (TP HCM) hát vang bài Quốc ca.
Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM) thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm
Giáo viên và học sinh Trường THPT Phú Trung (TP HCM) hát Quốc ca. Trong lễ khai giảng lần này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì