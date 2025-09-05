Lễ chào cờ ấn tượng đặc biệt trên khắp cả nước

Sáng 5-9, lần đầu tiên tất cả các bậc học trên cả nước cùng chào cờ, hát Quốc ca, hòa chung không khí đón chào năm học mới.

Lễ khai giảng không chỉ là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường mà trở thành ngày trọng đại của cả nước. Toàn dân, học sinh, sinh viên và toàn thể giáo viên cùng hòa chung không khí hân hoan, trang trọng.

Lễ chào cờ ngày khai giảng của Trường THPT Trần Phú ( phường Phú Thọ Hoà, TP HCM) có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP HCM và ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM.

Đúng 8 giờ 15 phút, học sinh Trường THPT Trần Phú (TP HCM) hát vang bài Quốc ca.

Sau buổi lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba, các em học sinh và thầy, cô giáo Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM) di chuyển đến hội trường và các lớp học để theo dõi lễ khai giảng trực tuyến

Học sinh Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM) thực hiện nghi thức chào cờ trang nghiêm

Học sinh Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) trong buổi lễ khai giảng. Năm học này, trường tổ chức dạy 10 buổi/tuần ở tất cả các khối lớp

Giáo viên và học sinh Trường THPT Phú Trung (TP HCM) hát Quốc ca. Trong lễ khai giảng lần này, nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Dưới lá cờ đỏ sao vàng, bài hát "Tiến quân ca" vang khắp sân Trường THPT Trần Văn Giàu (TP HCM)

Lễ khai giảng tại Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An, TP Cần Thơ). Trước đó, nhà trường đã thông báo sẽ không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026. Phụ huynh, tổ chức xã hội nếu có tấm lòng với trường và học sinh, xin chuyển sang hình thức hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn của trường sau khai giảng.

Sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP HCM tham gia lễ chào cờ đặc biệt. Lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp đồng loạt tổ chức lễ khai giảng cùng ngày với cấp mầm non và phổ thông.



