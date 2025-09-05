Canada siết chặt thị thực du học

Canada từ chối những thị thực không đạt chuẩn.

Số liệu do Bộ Di trú Canada (IRCC) công bố cuối tháng 8 cho thấy con số này vượt xa mức 52% của năm ngoái và khoảng 40% trong những năm trước đó. Sinh viên Ấn Độ chịu tác động nặng nề nhất khi có tới 80% hồ sơ bị từ chối.

Ông Jonathan Sherman, Phó Chủ tịch tổ chức du học BorderPass, cho biết cơ quan nhập cư Canada đang kiểm tra hồ sơ du học sinh khắt khe hơn nhiều so với trước. Tổ chức tư vấn ApplyBoard cho rằng tỷ lệ chấp thuận giảm mạnh do lo ngại sinh viên quốc tế ở lại sau khi tốt nghiệp, làm gia tăng số người nhập cư.

Một nguyên nhân quan trọng khác là yêu cầu chứng minh tài chính mới với mức 20,6 nghìn CAD, cao gấp đôi so với trước đây. Điều này khiến cơ quan xét duyệt nghi ngờ khả năng chi trả của không ít ứng viên.

Các chuyên gia khuyến nghị sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ tài chính thật đầy đủ, xây dựng kế hoạch học tập rõ ràng và hợp tác với các đơn vị tư vấn uy tín. Tổ chức tư vấn ApplyBoard nhấn mạnh rằng bất kỳ giấy tờ thiếu sót hoặc không hợp lệ đều có thể trở thành lý do để hồ sơ bị từ chối.

Việc siết chặt chính sách được xem là biện pháp nhằm giảm áp lực lên nhà ở, hạ tầng và dịch vụ xã hội trong bối cảnh Canada hiện có hơn một triệu du học sinh, đứng cùng Mỹ trong nhóm hai điểm đến lớn nhất toàn cầu.