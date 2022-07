Lặp lại "vết xe đổ" của TWICE, lịch trình kín mít của nhóm nhạc nam này khiến netizen ngày càng bức xúc với JYP

Câu chuyện về cường độ làm việc như "chạy KPI" của TWICE không còn là điều gì xa lạ với người hâm mộ Kpop. Trong suốt khoảng thời gian hoạt động kể từ khi debut đến tận bây giờ, TWICE chưa lúc nào thực sự được nghỉ ngơi đúng mực. Điều này đã không ít lần khiến fan phẫn nộ, cho rằng JYP đang "vắt kiệt" 9 cô gái với lịch trình "điên rồ".

TWICE nổi tiếng trong Kpop với cường độ làm việc cao

Tuy nhiên, có vẻ như ông lớn JYP vẫn chưa rút ra được bài học kinh nghiệm khi mới đây, netizen lại phải "kêu trời" cho nhóm nhạc nam hậu bối của TWICE. Stray Kids đang buộc phải đi vào "vết xe đổ" của tiền bối khi liên tục chạy show dữ dội.

Stray Kids đang buộc phải đi vào "vết xe đổ" của tiền bối khi liên tục "chạy show" dữ dội

Gần đây Stray Kids đang có chuyến lưu diễn mang tên MANIAC từ ngày 28/6 - 14/7. Ngay sau lịch trình tại đất Mỹ, nhóm lại tiếp tục bay sang Nhật Bản vào ngày 26 và 27/7 để tiếp tục tổ chức concert.

Stray Kids đang có chuyến lưu diễn trên đất Mỹ mang tên MANIAC từ ngày 28/6 - 14/7

Nhóm sẽ bay sang Nhật Bản vào ngày 26 và 27/7 để tiếp tục tổ chức concert

Đặc biệt, ngày 30/7 và 1/8 nhóm dự kiến sẽ tham gia Star Athletic Championships (ISAC) (Tạm dịch: Đại hội thể thao Idol). Sự kiện này đã bị trì hoãn tạm thời do đại dịch COVID-19 và sẽ trở lại trong năm nay.

Ngày 30/7 và 1/8 Stray Kids dự kiến sẽ tham gia Star Athletic Championships (ISAC)

Với ISAC, mỗi khi có tin tức nhóm nhạc thần tượng sẽ tham gia, người hâm mộ luôn gặp phải tình trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì sẽ có cơ hội được gặp gỡ và tương tác với thần tượng, nhưng lo là bởi trong mỗi mùa đại hội thể thao luôn có ít nhiều những thần tượng gặp phải vấn đề về sức khoẻ.

Hơn thế, Stray Kids đang phải đối diện với lịch trình quá mức dày đặc. Nhóm chỉ có đúng 2 ngày ngắn ngủi để nghỉ ngơi trước khi tham gia ISAC.

Người hâm mộ đang lo lắng khi Stray Kids sắp sửa tham gia ISAC

Chưa dừng lại ở đó, ngay sau khi kết thúc Đại hội thể thao Idol, thành viên Lee Know tiếp tục có lịch trình làm MC tại Music Core! vào ngày 8/8 và tất cả các thành viên sẽ biểu diễn tại các sự kiện khác vào các ngày 10, 11, 14 và 20/8.

Lee Know tiếp tục có lịch trình làm MC tại Music Core vào ngày 8/8

Dẫu biết rằng việc hoạt động tích cực như vậy sẽ giúp Stray Kids ngày càng tăng độ nhận diện trước công chúng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn cực kì lo lắng bởi các thành viên dường như đều đang gặp vấn đề về sức khoẻ, điển hình là Hyunjin đang gặp phải chấn thương ở tay.

Thành viên Hyunjin và Chan bị thương ở tay, Felix gặp phải vấn đề về lưng

Dân mạng cho rằng việc Stray Kids tham gia cuộc thi thể thao trong tình trạng thể chất không ở trạng thái tốt nhất như thế là hoàn toàn không an toàn. Đặc biệt là nhóm còn chưa có thời gian nghỉ ngơi thực sự:

- Felix, Jeongin và Lee Know cần thời gian để hồi phục hoàn toàn sau hậu COVID mà. Đã vậy Felix còn đang gặp vấn đề về lưng còn Hyunjin thì bị thương ở tay nữa. Nhóm đang bị mắc trong một lịch trình kẹt cứng luôn rồi, hãy để Stray Kids nghỉ ngơi!

- Sức khoẻ của Stray Kids mới là quan trọng nhất. Hy vọng JYP sớm làm gì đó đi!

- Phải có thời gian nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý cho cơ thể chứ! Hãy để Stray Kids được nghỉ ngơi đúng cách đi!

- Điều này đã từng xảy ra vào năm 2019 rồi nè, nhóm buộc phải hoạt động với lịch trình dày đặc và ai cũng mệt mỏi quá chừng.

Năm 2019 nhóm cũng gặp phải tình trạng lịch trình dày đặc này khiến Seungmin và Lee Know ngủ gục tại ISAC

Felix, I.N, và Hyunjin cũng mệt mỏi khi không được nghỉ ngơi đúng mực

Với hy vọng rằng JYP Entertainment sẽ có động thái bảo vệ sức khỏe cho các nghệ sĩ của mình một cách tốt hơn, người hâm mộ đang đưa hastag #LET THEM REST (Hãy cho nhóm nghỉ ngơi) và #Let Stray Kids Rest (Để Stray Kids nghỉ ngơi) lên trending Twitter.

Người hâm mộ đang "réo gọi" JYP sắp xếp một lịch trình hợp lý hơn cho Stray Kids

Nguồn: Koreaboo

