Nguyễn Lực đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với cú đúp tại U17 World Cup.

Dù U17 Việt Nam khép lại hành trình vòng bảng tại VCK U17 World Cup 2026 ở Qatar sau thất bại 0-2 trước U17 Mali ngày 26/11 và đứng thứ 3 bảng G, dấu ấn cá nhân của tiền vệ 17 tuổi Chu Ngọc Nguyễn Lực vẫn trở thành điểm sáng hiếm hoi. Với 2 bàn thắng và 1 kiến tạo, cầu thủ trẻ này góp dấu giày trực tiếp vào 3 trong tổng số 5 pha lập công của toàn đội, đồng thời chen chân vào top 25 chân sút dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới của giải đấu.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Nguyễn Lực nằm ở khả năng xử lý bóng chết đầy táo bạo. Ở trận ra quân thua sát nút U17 Bỉ 2-3, anh sút tung lưới đối phương trực tiếp từ chấm phạt góc. Pha lập công hiếm thấy ấy đưa Nguyễn Lực trở thành cầu thủ thứ ba trong lịch sử U17 World Cup ghi bàn thẳng từ phạt góc, nối gót Jonathan Espericueta (năm 2011) và Jonathan Kalimina (năm 2025).

Chu Ngọc Nguyễn Lực tạo dấu ấn đặc biệt ở World Cup (Ảnh: VFF)

Sang lượt trận thứ hai gặp U17 New Zealand ngày 23/11, tiền vệ mang áo số của U17 Việt Nam tiếp tục tỏa sáng rực rỡ trong trận hòa 3-3 kịch tính. Anh tự mình ghi bàn từ một tình huống đá phạt trực tiếp, rồi kiến tạo để Lê Trọng Đại Nhân lập công, qua đó giúp đội nhà giành điểm số lịch sử trên sân chơi thế giới. Phong độ ấn tượng qua hai trận gặp Bỉ và New Zealand cũng giúp Nguyễn Lực liên tục đạt mức điểm trên 8,0 trên hệ thống đánh giá của Sofascore, nằm trong nhóm cầu thủ có điểm số cao nhất giải.

Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp U17 Mali, khi U17 Việt Nam không thể tạo thêm bất ngờ trước đại diện Tây Phi, thống kê cá nhân của Nguyễn Lực dừng lại ở con số 2 bàn và 1 kiến tạo. Tuy nhiên, thành tích ấy vẫn mang ý nghĩa cột mốc đối với bóng đá nước nhà.

Lứa cầu thủ chủ yếu sinh năm 2009 của HLV Cristiano Roland đã trở thành tập thể đầu tiên ghi bàn cho Việt Nam ở một kỳ World Cup bóng đá 11 người, tiếp nối hành trình tham dự sân chơi thế giới của U20 năm 2017 và đội tuyển nữ năm 2023. Riêng Chu Ngọc Nguyễn Lực trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sở hữu cú đúp bàn thắng tại một kỳ World Cup sân 11, khẳng định vị thế nổi bật ngay trên đấu trường trẻ khắc nghiệt nhất hành tinh.