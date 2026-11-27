Ở tuổi 19, Lamine Yamal không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ trong màu áo Barcelona mà còn âm thầm đặt những viên gạch đầu tiên cho một “đế chế” bất động sản riêng tại Tây Ban Nha.

Ở tuổi 19, Lamine Yamal không chỉ khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của Barcelona trên sân cỏ mà còn cho thấy tư duy tích lũy tài sản sớm khi mở rộng sang bất động sản, song song với việc duy trì nguồn thu lớn từ bóng đá và thương mại.

Theo Vanitatis (chuyên mục đời sống của El Confidencial) ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đã dành nhiều tháng thiết lập hệ thống doanh nghiệp để tham gia thị trường địa ốc. Tâm điểm trong mạng lưới này là Capitally Property SL, thành lập vào tháng 6/2026 với vốn điều lệ 3.000 euro, nơi Yamal giữ vai trò đồng quản trị cùng Ally Global SL (công ty mẹ trước đó hoạt động trong lĩnh vực quản lý thể thao và bản quyền hình ảnh). Đến tháng 7/2026, Yamal đảm nhiệm chức chủ tịch Ally Global SL, qua đó mở rộng định hướng của pháp nhân này sang bất động sản và liên kết chặt chẽ với hoạt động đầu tư địa ốc.

Trên nền tảng pháp lý đó, Capitally Property SL đã triển khai những thương vụ đáng chú ý. Sau khi ghi nhận một căn nhà tại khu vực Sant Just Desvern (giáp Barcelona), ngày 30/9/2026, công ty này tiếp tục mua 50% cổ phần một tòa nhà công nghiệp rộng khoảng 1.444 m² gồm tầng hầm, tầng trệt và ba tầng nổi mà không thông qua thế chấp.

Lamine Yamal tích cực chuyển hướng sang kinh doanh (Ảnh: IG)

Bên cạnh các thương vụ đầu tư, Yamal cũng được biết đến với việc chăm lo cho gia đình. Cha anh, ông Mounir Nasraoui, từng chia sẻ trên Instagram việc con trai mua nhà cho mẹ, cho bản thân và bà nội, còn hiện tại chân sút của Barca sinh sống trong một căn biệt thự đã được tân trang tại Esplugues de Llobregat.

Những bước đi đầu tư địa ốc ấy đặt trên nền tảng tài chính vốn đã rất đáng kể của cầu thủ 19 tuổi. Dù không có một con số thống nhất tuyệt đối về tổng tài sản , lịch giải ngân và cách tính toán của từng nguồn, các ước tính tài sản cá nhân của Yamal thường xoay quanh mốc khoảng 15 triệu USD.

Về thu nhập sân cỏ, Yamal gắn bó với Barcelona theo bản hợp đồng dài hạn đến tháng 6/2031 (ký tháng 5/2025) với gói đãi ngộ cao tăng dần theo lộ trình và thành tích, đồng thời sở hữu dòng tiền quảng cáo mạnh mẽ từ hợp đồng 10 năm với Adidas (từ năm 2024) cùng loạt nhãn hàng nổi tiếng toàn cầu.