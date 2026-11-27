Cựu sao bóng đá Raheem Sterling thoát án tù, lộ chuyện "bùng" trại cai nghiện sau màn cãi vã.

Cựu tuyển thủ Anh Raheem Sterling vừa nhận bản án treo sau vụ lái xe gây tai nạn cùng bình khí cười. Tại phiên điều trần ở Tòa sơ thẩm Basingstoke, Thẩm phán Quận Kirsty Allman quyết định không đưa ra án tù giam đối với Sterling sau vụ việc cảnh sát phát hiện các bình khí cười và bóng bay trên chiếc Lamborghini trị giá 200.000 bảng Anh của anh khi xảy ra tai nạn. Khi tuyên án treo, thẩm phán nhấn mạnh dành "sự xem xét đáng kể cho các tình tiết giảm nhẹ cá nhân", đồng thời ghi nhận các hoạt động từ thiện của cựu ngôi sao Manchester City và đội tuyển Anh (người có 82 lần khoác áo Tam sư).

Đáng chú ý, ngay sau khi bị bắt giữ, anh đã chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ liên hệ với tổ chức cai nghiện UK Addiction Treatment vào ngày 15/6/2026 và bước vào điều trị nội trú tại trung tâm Banbury Lodge ở Oxfordshire một ngày sau đó.

Dù liệu trình dự kiến kéo dài 21 ngày, Sterling chỉ ở lại trung tâm có mức chi phí 550 bảng Anh mỗi đêm này trong 12 ngày. Các nguồn tin thân cận tiết lộ với The Sun rằng thái độ của anh có sự thay đổi sau khoảng một tuần nhập viện. Căng thẳng được cho là bùng phát trong một ván cờ tỷ phú vào đêm muộn tại khu bếp.

Sterling vướng lùm xùm (Ảnh: Getty)

Sau khi thua cuộc, Sterling lời qua tiếng lại với những người cùng điều trị rồi rời cơ sở vào sáng hôm sau. Một nguồn tin kể lại: "Ban đầu anh ấy vào viện khá rụt rè, trông giống hệt bất kỳ người nào khác đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng sau một tuần, phong thái của anh ấy thay đổi, và cuối cùng anh ấy bùng nổ. Anh ấy hoàn toàn mất bình tĩnh, bước ra ngoài và không bao giờ quay lại". Được biết, anh có hai lần tranh cãi với các bệnh nhân khác và gặp khó khăn với việc chấp hành nội quy trước khi thu dọn đồ đạc, đặt xe Uber rời đi trong bầu không khí nhiều lùm xùm.