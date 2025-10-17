Lão nông bật khóc, chết lặng nhìn 22.000 con gà chết

“Nhìn đàn gà chết trắng, tôi như chết lặng”

Chiều muộn, nắng vàng nhạt trải xuống cánh đồng xã Yên Thế (Bắc Ninh). Trong khu vườn vẫn còn mùi bùn đất ngai ngái, ông Đỗ Danh Hải, 64 tuổi, ở thôn Đề Thám đang cặm cụi rửa lại từng chiếc khay, từng tấm vỉ trứng còn sót lại sau cơn lũ lịch sử. Giọng ông nghẹn lại khi nhắc đến đàn gà hơn 22.000 con vừa chết chỉ trong một đêm nước tràn về.

“Cả đời làm nông, tôi chưa bao giờ thấy nước lên nhanh đến thế. Rạng sáng 7/10, nước mới mấp mé sân, vậy mà chỉ 5 tiếng sau, tầng một nhà tôi đã ngập. Trang trại nuôi gà cách đó vài trăm mét bị nước tràn vào, rồi chìm trong biển nước lũ, tôi chỉ kịp chạy thoát thân,” ông Hải nghẹn giọng.

Hơn 22.000 con gà trong trang trại của ông Đỗ Danh Hải chết do nước lũ.

Khi nước rút, ông Hải vội vã chạy ra trang trại - nơi được ông ví như “tài sản lớn nhất của đời mình”. Trước mắt ông là một biển xác gà trắng xóa, trải dài đến cuối dãy chuồng. Mùi hôi bốc lên nồng nặc, xen lẫn tiếng nước vẫn rỉ rả chảy qua khe đất.

“Nhìn đàn gà chết trắng, tôi đứng chết lặng. Hơn 22.000 con gà , đó là công sức, tiền bạc, mồ hôi của cả vợ chồng tôi mấy tháng trời trôi sạch theo dòng nước lũ,” ông Hải bật khóc.

Theo tính toán của ông Hải, đàn gà đã được 45 ngày tuổi, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là xuất chuồng. Mỗi lứa như vậy, ông có thể thu về hàng tỷ đồng. Ông nhẩm tính tiền giống đã hơn 400 triệu đồng, tiền cám hết 43 tấn, ước khoảng 520 triệu đồng; cộng thêm thuốc thú y, điện nước, công lao động, tổng thiệt hại hơn một tỷ đồng . Ngoài ra, máy móc, hệ thống điện trong trang trại cũng bị hư hỏng.

Lực lượng chức năng﻿ hỗ trợ ông Hải tiêu hủy đàn gà chết do nước lũ.

Mấy chục năm gắn bó với nghề chăn nuôi, chưa khi nào người nông dân ấy lại bật khóc như một đứa trẻ giữa trang trại tan hoang. “Tất cả trôi theo nước lũ đổ xuống sông. Sau trận lũ lịch sử, đàn gà của tôi chỉ còn đúng 6 con sống sót,” ông Hải nghẹn ngào.

“Còn người là còn tất cả, tôi sẽ làm lại từ đầu”

Một tuần sau ngày nước rút, ngôi nhà ông Hải vẫn ngổn ngang bùn đất. Trang trại rộng cả nghìn mét vuông giờ chỉ còn lại khung sắt và máy móc hư hỏng. Hệ thống điều hòa tự động, máy phát điện trị giá hàng trăm triệu đồng đều ngập nước và hỏng nặng.

Đưa PV Tiền Phong ra thăm trang trại, ông Hải đứng lặng thật lâu. Nơi từng là khu chăn nuôi hiện đại nhất vùng giờ chỉ còn bùn đọng, dây điện loang lổ và những lồng gà trống rỗng.

Ông Hải chỉ mức nước lũ lịch sử ngập đến nóc trang trại.

“Suốt mấy ngày nay, gia đình tôi vất vả dọn dẹp chuồng trại sau lũ. Cứ nghĩ đến cảnh tái đàn, tôi lại sợ lũ lụt, nhưng nếu không làm thì chẳng còn đường nào khác để phát triển kinh tế,” ông Hải nói.

Ông Hải bắt đầu nuôi gà từ 22 năm trước. Ban đầu chỉ vài nghìn con, sau dần phát triển lên hàng chục nghìn. Năm 2022, ông mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng xây trang trại hiện đại. Mỗi năm, ông xuất bán hàng chục nghìn con gà thương phẩm, thu về tiền tỷ. Trận lũ lịch sử vừa qua đã cuốn trôi toàn bộ thành quả của hơn hai thập kỷ ông cần cù lao động.

“Giờ tôi chỉ mong Nhà nước, các cơ quan chức năng hỗ trợ ít nhiều để có thể tái đàn. Nếu không, vợ chồng tôi chẳng biết xoay xở ra sao,” ông Hải chia sẻ, đôi mắt hoe đỏ.

Ông Hải nghẹn ngào kể về khoảnh khắc bất lực nhìn hơn 22.000 con gà chết trong nước lũ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Yên Thế (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh) cho biết gia đình ông Đỗ Danh Hải là một trong những hộ nuôi gà lớn nhất xã Yên Thế. Trận lũ vừa qua đã khiến nhiều hộ chăn nuôi ở xã và các vùng lân cận thiệt hại nặng. Hàng trăm nghìn con gia cầm chết, hệ thống chuồng trại bị phá hủy. Hiện cơ quan chức năng đang rà soát, thống kê để đề xuất chính sách hỗ trợ giúp bà con tái đàn, ổn định đời sống.

Chiều muộn, ông Hải vẫn miệt mài bên trang trại, dọn từng xô bùn, lau từng chiếc quạt công nghiệp. Mỗi khi nhìn xuống mảnh đất còn vệt nước đọng, ông lại rưng rưng: “Bao công sức, mồ hôi đã trôi cùng dòng lũ. Nhưng thôi, còn người là còn tất cả. Tôi sẽ làm lại từ đầu .”

Ông Hải đang cọ rửa trang trại chuẩn bị cho việc tái đàn nên rất cần cơ quan chức năng hỗ trợ.

Giữa khung cảnh tan hoang sau cơn lũ dữ, hình ảnh người nông dân bạc tóc vẫn gắng gượng đứng dậy giữa bùn đất khiến nhiều người trong xã Yên Thế thấy nghẹn nơi cổ họng. Bởi sau những con số thống kê thiệt hại khô khan, vẫn là những phận người mất trắng do lũ lụt, nhưng họ chưa bao giờ mất niềm tin vào ngày mai.