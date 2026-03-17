Lãnh tụ Tối cao Iran thoát âm mưu ám sát trong gang tấc

Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Tờ Telegraph đã thu được đoạn băng ghi âm lời tường trình của ông Mazaher Hosseini - người đứng đầu bộ phận lễ tân của văn phòng cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - về những gì xảy ra bên trong khu nhà của ông Khamenei trước vụ tấn công định mệnh ngày 28/2.

Theo đoạn băng, ông Mojtaba Khamenei cũng là mục tiêu của cuộc tấn công đã loại bỏ cha ông và các thành viên cấp cao khác của chính quyền Iran.

Tuy nhiên, ông Khamenei đã ra ngoài “để làm việc gì đó” vài phút trước khi tên lửa đạn đạo Blue Sparrow của Israel tấn công dinh thự của ông lúc 9h32 sáng.

Ông Hosseini tiết lộ, ông Mojtaba Khamenei bị thương ở chân, trong khi vợ và con trai ông thiệt mạng ngay lập tức.

Ảnh vệ tinh khu phức hợp nơi ông Ali Khamenei từng sinh sống. (Ảnh: Telegraph)

Ông Mojtaba Khamenei sống cùng khu nhà với cha mình ở thủ đô Tehran. Nơi đây cũng có một hội trường tôn giáo - nơi cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei thường thuyết giảng, cũng như nhà của những người con khác của ông.

Ngày 28/2, ông Ali Khamenei và các quan chức an ninh cấp cao đang họp thì khu nhà bị trúng tên lửa. Ngoài ông Ali Khamenei, ông Mohammad Pakpour - chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và ông Aziz Nasirzadeh - Bộ trưởng Quốc phòng Iran cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

“Ý Chúa là ông Mojtaba phải ra ngoài sân làm việc gì đó rồi quay về”, ông Hosseini nói trong băng ghi âm. “Ông ấy đang ở ngoài thì tòa nhà bị trúng tên lửa. Vợ ông ấy - bà Haddad - đã tử vong ngay lập tức. Ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ ở chân”.

Theo ông Hosseini, các cuộc tấn công nhắm vào nhiều địa điểm trong khu phức hợp cùng lúc và dường như nhằm mục đích loại bỏ toàn bộ gia đình ông Khamenei.

“Đối phương đã cân nhắc một số địa điểm trong khu phức hợp để tấn công, một trong số đó là nơi ở của lãnh tụ tối cao”, ông nói. “Họ đã tấn công địa điểm đó bằng ba quả tên lửa”.

Tuần trước, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết, ông Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc ám sát bất thành. Vị lãnh đạo 56 tuổi này đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi xung đột bùng phát, và chỉ đưa ra một tuyên bố bằng văn bản.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi hôm 15/3 khẳng định ông Khamenei vẫn “khỏe mạnh và đang hoàn toàn kiểm soát được tình hình”.