Cụ ông 90 tuổi tử vong do bị tiêm nhầm thuốc trợ tim thay vì giảm đau, đội ngũ y bác sĩ cúi đầu xin lỗi

Ngày 16/3, đại diện thành phố Chitose (Hokkaido, Nhật Bản) cho biết Bệnh viện Thành phố Chitose đã xảy ra một vụ sai sót y khoa nghiêm trọng khiến một bệnh nhân nam ngoài 90 tuổi tử vong. Phía bệnh viện thừa nhận khả năng cao việc dùng nhầm thuốc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của bệnh nhân.

Theo thông tin công bố, vào khoảng 4h30 sáng ngày 13/3, bệnh nhân than đau nên một y tá đã tiến hành truyền thuốc giảm đau bằng đường nhỏ giọt. Tuy nhiên, thay vì sử dụng thuốc giảm đau Acelio, nhân viên y tế đã nhầm sang thuốc trợ tim dopamine.

Khoảng 20 phút sau, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu bất thường khi nhịp tim tăng nhanh. Lúc này, sai sót mới được phát hiện và việc truyền thuốc lập tức bị dừng lại. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cấp cứu, song bệnh nhân đã không qua khỏi và được xác nhận tử vong vào lúc 6h17 sáng cùng ngày.

Đáng chú ý, theo quy định nội bộ của bệnh viện, việc sử dụng thuốc phải trải qua quy trình “kiểm tra chéo” với sự xác nhận của ít nhất hai y tá. Dù quy trình này đã được thực hiện trong ca trực, sai sót vẫn xảy ra. Bệnh viện cho biết cả hai loại thuốc đều được đựng trong bao bì nhựa trong suốt có thể nhìn thấy dung dịch bên trong, với nhãn ghi tên thuốc dán bên ngoài, chỉ khác nhau về màu chữ.

Phát biểu tại họp báo, Giám đốc bệnh viện, ông Ito Akihide, đã gửi lời xin lỗi tới gia đình nạn nhân, thừa nhận sự việc đã gây ra “nỗi đau và cú sốc không gì bù đắp được”.

Hiện vụ việc đã được báo cáo tới cảnh sát địa phương. Sở cảnh sát Chitose đang tiến hành thu thập lời khai từ các bên liên quan. Đồng thời, bệnh viện cũng thông báo sẽ thành lập một ủy ban điều tra độc lập có sự tham gia của bên thứ ba nhằm làm rõ nguyên nhân và đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

